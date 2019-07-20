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Божович: «„Арсенал“ играл лучше нас»

сегодня, 19:20
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от тульского «Арсенала».

Мы начали матч неуверенно. «Арсенал» играл лучше и забил нам два быстрых мяча. Мы поздно проснулись, забили в конце тайма и не пропустили. Во второй половине «Крылья» играли лучше. Мы прибавили в движении, сохранили интригу до конца, но не создавали острых моментов. Думаю, что Тула заслужила победу.

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Виталий Козлов
Виталий Козлов ответил nikoladolgov
сегодня в 20:19
Это убожество раньше у вас было тренером.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 788
сегодня в 19:59
Тула действительно заслуженно победила!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
   242 / 788
сегодня в 19:46
А какого хрена вы не играли ?
Ты кто - тренер или где ?
В прошлом сезоне все игры продавали, теперь опять ?
Гнать таких убогих из тренеров надо, а Самаре нужен тренер желающий побед, как Червиченко или Карпин, но не это недоразуменме который соглашается с поражением до начала матча.
beefs
beefs
   91 / 788
сегодня в 19:26
Удивительно, но что поделаешь...
Виталий Козлов
Виталий Козлов
сегодня в 19:25
Слил игру Божович,в том что году так же слился им, сколько пятаков тебе платят-за поражения арсеналу?
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