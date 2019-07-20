Божович: «„Арсенал“ играл лучше нас»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от тульского «Арсенала».
Мы начали матч неуверенно. «Арсенал» играл лучше и забил нам два быстрых мяча. Мы поздно проснулись, забили в конце тайма и не пропустили. Во второй половине «Крылья» играли лучше. Мы прибавили в движении, сохранили интригу до конца, но не создавали острых моментов. Думаю, что Тула заслужила победу.
Ты кто - тренер или где ?
В прошлом сезоне все игры продавали, теперь опять ?
Гнать таких убогих из тренеров надо, а Самаре нужен тренер желающий побед, как Червиченко или Карпин, но не это недоразуменме который соглашается с поражением до начала матча.
Ты кто - тренер или где ?
В прошлом сезоне все игры продавали, теперь опять ?
Гнать таких убогих из тренеров надо, а Самаре нужен тренер желающий побед, как Червиченко или Карпин, но не это недоразуменме который соглашается с поражением до начала матча.