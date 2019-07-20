Божович: «„Арсенал“ играл лучше нас»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение от тульского «Арсенала».

Мы начали матч неуверенно. «Арсенал» играл лучше и забил нам два быстрых мяча. Мы поздно проснулись, забили в конце тайма и не пропустили. Во второй половине «Крылья» играли лучше. Мы прибавили в движении, сохранили интригу до конца, но не создавали острых моментов. Думаю, что Тула заслужила победу.