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Матвеев: «Нам надо наладить связи. „Краснодар“ лишился четырех игроков»

сегодня, 19:11
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал волевую победу его команды над «Уфой» (3:2) в матче 2-го тура РПЛ.

Матч получился динамичным. Первый тайм был в пользу «Уфы». У нас был хороший контроль, но не хватало игроков впереди — в зоне между атакующей линией и центральной. Из-за этого не получались хорошие завершения атаки. В перерыве внесли небольшие коррективы. Повезло, что во втором тайме быстро забили первый гол. Это сыграло свою роль, и ребята сделали свою работу очень хорошо.

Нам надо наладить связи. Мы лишились четырех игроков: двое ушли из команды, двое выбыли из-за травм. И самая большая проблема — наладить связи. Чем дальше будет идти сезон, тем лучше будут наши взаимодействия. Нам нужно время.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   145 / 788
сегодня в 20:02
Сегодня просто повезло.
Павел Амурский
Павел Амурский
   76 / 788
сегодня в 19:36
Пока связей не видно.
ermak6848
ermak6848
   127 / 788
сегодня в 19:19
будут деньги в клубе возможно прикупить новых игроков...
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