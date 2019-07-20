Матвеев: «Нам надо наладить связи. „Краснодар“ лишился четырех игроков»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал волевую победу его команды над «Уфой» (3:2) в матче 2-го тура РПЛ .

Матч получился динамичным. Первый тайм был в пользу «Уфы». У нас был хороший контроль, но не хватало игроков впереди — в зоне между атакующей линией и центральной. Из-за этого не получались хорошие завершения атаки. В перерыве внесли небольшие коррективы. Повезло, что во втором тайме быстро забили первый гол. Это сыграло свою роль, и ребята сделали свою работу очень хорошо.

Нам надо наладить связи. Мы лишились четырех игроков: двое ушли из команды, двое выбыли из-за травм. И самая большая проблема — наладить связи. Чем дальше будет идти сезон, тем лучше будут наши взаимодействия. Нам нужно время.