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Черевченко: «Счёт 2:0 всегда самый опасный»

сегодня, 19:44
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Счёт 2:0 всегда самый опасный. 1:0 ещё держит футболистов сконцентрированными. А тут уже другая ситуация, игроки расслабляются. Матч «Уфа» — «Краснодар» как раз это показал. В конце первого тайма мы привезли себе ненужный гол. А потом «Крылья» полетели вперёд.

Со всеми командами мы играем одинаково, перед матчем видим их слабые и сильные стороны, а потом говорим футболистам, как действовать. Какие слабые стороны у «Крыльев»? Не имею права обсуждать команду соперника.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   239 / 788
сегодня в 20:29
Арсенал с победой!
КЭТиК
КЭТиК
   207 / 788
сегодня в 20:01
Нефтчи должны обыграть.
nikoladolgov
nikoladolgov
   242 / 788
сегодня в 19:55
Самый опасный счет 5-0 56.
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