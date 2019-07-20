Черевченко: «Счёт 2:0 всегда самый опасный»

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Счёт 2:0 всегда самый опасный. 1:0 ещё держит футболистов сконцентрированными. А тут уже другая ситуация, игроки расслабляются. Матч «Уфа» — «Краснодар» как раз это показал. В конце первого тайма мы привезли себе ненужный гол. А потом «Крылья» полетели вперёд.

Со всеми командами мы играем одинаково, перед матчем видим их слабые и сильные стороны, а потом говорим футболистам, как действовать. Какие слабые стороны у «Крыльев»? Не имею права обсуждать команду соперника.