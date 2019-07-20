Радченко: «Дзюба - самый веселый игрок „Зенита“»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал о самом веселом игроке клуба.
Кто самый веселый игрок в «Зените»? Артём Дзюба. Он веселится с иностранцами, россиянами и даже с тренерским штабом. Постоянно шутит.
Кто из молодых сможет заменить Артёма в будущем? Пока рано об этом говорить. Молодым футболистам необходимо многое преодолеть, чтобы выступать на таком уровне. В нашей академии большое количество талантливых ребят. Считаю, что академия «Зенита» лучшая в России. У академии «Краснодара» есть несколько недочетов.
На днях прошел слух, что нападающий Артём Дзюба может уйти в аренду в «Марсель».
КАК ТАМ ВЕСЕЛЫЙ ПО-АНГЛИЙСКИ БУДЕТ?
БУГАГА
КАК ТАМ ВЕСЕЛЫЙ ПО-АНГЛИЙСКИ БУДЕТ?
БУГАГА