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Радченко: «Дзюба - самый веселый игрок „Зенита“»

сегодня, 19:20

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал о самом веселом игроке клуба.

Кто самый веселый игрок в «Зените»? Артём Дзюба. Он веселится с иностранцами, россиянами и даже с тренерским штабом. Постоянно шутит. 

Кто из молодых сможет заменить Артёма в будущем? Пока рано об этом говорить. Молодым футболистам необходимо многое преодолеть, чтобы выступать на таком уровне. В нашей академии большое количество талантливых ребят. Считаю, что академия «Зенита» лучшая в России. У академии «Краснодара» есть несколько недочетов. 

На днях прошел слух, что нападающий Артём Дзюба может уйти в аренду в «Марсель».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 788
сегодня в 23:14
Без весельчака в команде грустно...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 22:41
Так вот зачем оказывается Артём ку в зенит взяли?)))
Atist
Atist
   356 / 788
сегодня в 20:41
Это он веселым стал, когда от свиней сбежал, там он был очень грустный.
mihaluch
mihaluch
   80 / 788
сегодня в 20:16
Это он сказал в шутку Кокорину что самые крепкие головы у киргизов. Тот по пьяне решил проверить. Финал известен.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   189 / 788
сегодня в 20:13
Пока в атаке Дзюба и Азмун, всем стоять, бояться!!!
ДАША Д
ДАША Д
   139 / 788
сегодня в 20:00
Уж слишком весёлый, но на чемпионате мира не подвёл.
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 788
сегодня в 19:50
Дзюба у нас и швец и жнец и на дуде игрец. Гыгыгы
Gessenschaft
Gessenschaft
   351 / 788
сегодня в 19:38
А СПАРТАК - САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ КЛУБ РПЛ!

КАК ТАМ ВЕСЕЛЫЙ ПО-АНГЛИЙСКИ БУДЕТ?

БУГАГА
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   28 / 788
сегодня в 19:32
За клоуна,как и на поле
Omaxa
Omaxa
   69 / 788
сегодня в 19:28
Свиней иногда веселит голами.
ziborock
ziborock
   17 / 788
сегодня в 19:23
Цирк да клоуны!)))
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