Рахимов: «Сыграли очень невнимательно»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал поражение от «Урала».

Можно сказать, что сегодня не наш день. На самом деле, забей в первом тайме Швед с такого положения, Харин, выходя один на один, два стопроцентных момента при счете 0:0 – думаю, игра могла бы развернуться по-другому. Но, к сожалению, мы очень невнимательно сыграли. Вспоминать об этих моментах можно, но это уже такое, болезненное воспоминание.

Гол в раздевалку, когда мы очень невнимательно сыграли в обороне, сами себе привезли этот угловой. Второй гол, когда мы на ровном месте допустили ошибку. И третий, точно такой же гол, который нас уже полностью сломал. Уже уверенности не было: мы пытались идти вперед, и стало понятно, что ничего не может измениться в этой игре. День сложился для нас неудачно.