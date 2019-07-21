ГлавнаяНовости

Рахимов: «Сыграли очень невнимательно»

сегодня, 17:12
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Урала».

Можно сказать, что сегодня не наш день. На самом деле, забей в первом тайме Швед с такого положения, Харин, выходя один на один, два стопроцентных момента при счете 0:0 – думаю, игра могла бы развернуться по-другому. Но, к сожалению, мы очень невнимательно сыграли. Вспоминать об этих моментах можно, но это уже такое, болезненное воспоминание.

Гол в раздевалку, когда мы очень невнимательно сыграли в обороне, сами себе привезли этот угловой. Второй гол, когда мы на ровном месте допустили ошибку. И третий, точно такой же гол, который нас уже полностью сломал. Уже уверенности не было: мы пытались идти вперед, и стало понятно, что ничего не может измениться в этой игре. День сложился для нас неудачно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гильерме: «Был ли я близок к переходу в „Спартак“? Нет»
Сегодня, 19:40 Комментарии0
Попов: «В матче со „Спартаком“ нам бы мог помочь VAR»
Сегодня, 19:36 Комментарии1
Григорян: «Мы выглядели достойно в игре против „Локомотива“»
Сегодня, 19:13 Комментарии3
Сёмин: «Быстрее бы уже ввели VAR, для всех это было бы правильнее»
Сегодня, 19:07 Комментарии10
Парфенов: «По счету победа, может, и легкая, но матч выдался тяжелый»
Сегодня, 17:17 Комментарии4
Влашич: «Рад, что забил первый гол сезона для ЦСКА»
Сегодня, 16:35 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   74 / 797
сегодня в 18:05
Играли хорошо, просто Урал был сильнее.
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 797
сегодня в 17:48
Урал с победой .
ДСА
ДСА
   153 / 797
сегодня в 17:19
И как им Краснодар проиграл?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100