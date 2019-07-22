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Шалимов: «У „Краснодара“ есть шансы пройти „Порту“»

сегодня, 14:44

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов разочарован тем, что «быки» будут играть против «Порту» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

Если я скажу, что шансов нет, то это будет неправильно, шансы есть всегда. Но данный жребий — это худшее, что могло попасться, потому что «Порту» — самая сильная команда из тех, которые были в жеребьевке. «Краснодар» отойдет от своего атакующего стиля, если это заставит сделать «Порту». Но если португальцы дадут слабинку, дадут «Краснодару» завладеть инициативой, то команда Мусаева будет играть в свой футбол, если не будет такой возможности, то краснодарцы будут обороняться большую часть времени.

Непонятно, в каком состоянии будет «Порту». «Краснодару» с жребием точно не повезло. Понятно, что фаворит в этой паре — «Порту», но надо выходить и играть, потому что это Лига чемпионов. Шансов, может, было бы и больше с другой командой, но так сложилось, надо играть.

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Все комментарии
jilbar
jilbar
   69 / 823
сегодня в 15:15
Шансов практически нет, нужно смотреть на вещи трезво.
itujan
itujan
   156 / 823
сегодня в 14:55
Удачи!
Faustello
Faustello
   1 / 823
сегодня в 14:55
Посмотрим посмотрим на этих мастеров из Порту ))
амурец
амурец
   122 / 823
сегодня в 14:51
да уж соперник не из приятных, но быкам удачи
Don trambon
Don trambon
   60 / 823
сегодня в 14:47
Ждём очередной шедевр на последних минутах от Шапи.
STVA 1
STVA 1
   82 / 823
сегодня в 14:46
Шансы есть всегда .
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