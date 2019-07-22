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«Реал» готов отпустить Бэйла в китайский клуб бесплатно

сегодня, 17:37

Мадридский «Реал» готов бесплатно расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом. «Сливочные» готовы предоставить Бэйлу статус свободного агента, чтобы тот покинул команду.

Напомним, что на игрока претендует китайский  «Цзянсу Сунин». Ранее сообщалось, что китайский клуб готов улучшить зарплату Бэйла в «Реале», которая составляет 600 тысяч фунтов в неделю.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   190 / 822
сегодня в 19:01
в Реале зарплату в фунтах выдают? похвально. или то для Бейла - эксклюзив? или китайцы фунтами будут платить? йоперный Стерлинг.
авито
авито ответил cevin cigan
сегодня в 18:40
Всё логично,любит бабло-ехай в Китай!
Чтож тебя дядя на ветках о Барселоне и Месси так бомбит, а зашкварную сливочную новость почти молча проглатываешь!
spartach091
spartach091
   82 / 822
сегодня в 18:38
Перес его бесплатно не отпустит
cevin cigan
cevin cigan
   81 / 822
сегодня в 18:08
Всё логично,любит бабло-ехай в Китай!
nautilus163
nautilus163
   125 / 822
сегодня в 18:08
Надо было его отпускать в прошлом году в Анжи! Они все бесплатное очень любят! Глядишь, может спас их от позора. Месяц бы у них прокантовался, а потом бы загнали его китайцам. И всей республикой бы рванули на Кипр, отдыхать!
Jake Sully
Jake Sully
   146 / 822
сегодня в 17:59
не слабо так 31 лям в год.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 822
сегодня в 17:54
Красава Бэйл, так Реал никто ещё не опускал на бабки!!!
Бэйлу надо ещё условие поставить: "хотите отпустить? платите". Если уж опускать, то по полной!!!
ДСА
ДСА
   156 / 822
сегодня в 17:49
Кроме Китая вариантов нет.
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 822
сегодня в 17:48
Вот и договорились
Морозовский
Морозовский
   3 / 822
сегодня в 17:46
Бэйлу надо выполнить свой контракт полностью в "Реале".
Ozabot
Ozabot
   246 / 822
сегодня в 17:44
Мда, вот так карьера некогда самого дорогого футболиста мира.
cska plus
cska plus
   12 / 822
сегодня в 17:39
Вот это удар по авторитету Бейла, красавчик Зидан, удар головой.
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