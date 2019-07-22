«Реал» готов отпустить Бэйла в китайский клуб бесплатно

Мадридский «Реал» готов бесплатно расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом. «Сливочные» готовы предоставить Бэйлу статус свободного агента, чтобы тот покинул команду.
Напомним, что на игрока претендует китайский «Цзянсу Сунин». Ранее сообщалось, что китайский клуб готов улучшить зарплату Бэйла в «Реале», которая составляет 600 тысяч фунтов в неделю.
Бэйлу надо ещё условие поставить: "хотите отпустить? платите". Если уж опускать, то по полной!!!
Бэйлу надо ещё условие поставить: "хотите отпустить? платите". Если уж опускать, то по полной!!!