«Реал» готов отпустить Бэйла в китайский клуб бесплатно

сегодня, 17:37

Мадридский «Реал» готов бесплатно расстаться с нападающим . «Сливочные» готовы предоставить Бэйлу статус свободного агента, чтобы тот покинул команду.

Напомним, что на игрока претендует китайский «Цзянсу Сунин». Ранее сообщалось, что китайский клуб готов улучшить зарплату Бэйла в «Реале», которая составляет 600 тысяч фунтов в неделю.