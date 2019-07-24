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«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти. Бэйл забил гол с игры

24 июля 2019, 04:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

«Реал» победил «Арсенал» в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.

Лэндовер (США) стадион ФедЭкс Филд

«Реал» - «Арсенал» 2:2 (0:2, по пенальти 3:2)
Голы: Бэйл 56, Асенсио 59 - Ляказетт 10 (пенальти), Обамеянг 24

«Реал»: Навас (Куртуа 46), Рамос (Хайме 65), Начо, Карвахаль (Одриосола 46), Менди (Марсело 46), Модрич (Фидальго 65), Кроос (Винисиус 65), Васкес (Асенсио 46 (Фуэнте 65)), Азар (Бэйл 46), Бензема (Иско 46), Йович (Варан 16).
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Колашинац,  Чемберс, Джака, Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Монреаль 46), Озил (Сака 74), Мхитарян, Ляказетт (Нкетиа 74), Обамеянг (Бёртон 75). 
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Начо 5, Начо 9, Карвахаль 26, Папастатопулос 38, Папастатопулос 40

Удаления: Начо 9, Папастатопулос 40

В предыдущем матче «Арсенал» обыграл «Баварию».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   299 / 808
24 июля в 13:07
это у глоров не принято так говорить,потому что у вас сегодня "у нас"-это в Барселоне, а завтра "у нас"-это в Реале или Мю.....
San Skra
San Skra ответил ZaZizu
24 июля в 10:46
что у нас до сих пор делает джэнки? продайте это тело,хоть какие-то деньги на трансферы будут
У нас?! У кого это у нас?! Ты какое отношение к клубу имеешь?
ZaZizu
ZaZizu
   299 / 808
24 июля в 09:29
что у нас до сих пор делает джэнки? продайте это тело,хоть какие-то деньги на трансферы будут
Izmar
Izmar
   251 / 808
24 июля в 09:07
Хоть по пенальти.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
24 июля в 07:09
С победой .
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
24 июля в 07:05
Бэйл красава вышел и забил, Зидан ......
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
24 июля в 07:01
Кроме Марса(может быть Модрича)и выделить некого. Во что играют Кроос и Иско,для меня вообще загадка. Бензина впереди Бэйла нужно гнать. Начо всё время,то и делал,что косячил. Карва-бегал как "всадник без головы"! Одриосола понравился,минимум телодвижений,всё чётко компактно. Азар играл как то сам по себе.......вообщем АРБАЙТЕН!!!
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
24 июля в 06:14
Реал с победой!
рус фан
рус фан
   100 / 808
24 июля в 05:35
Начо сразу удалился, это го защитника может надо продать.
Ми Ша
Ми Ша
   134 / 808
24 июля в 05:13
Здоровья Асенсио!
Ми Ша
Ми Ша ответил Ozabot
   134 / 808
24 июля в 05:13
Наверное потому что у Арсенала это единственный шанс выиграть турнир на международном уровне...)). По той же причине Бавария рвёт и мечет)).
Ozabot
Ozabot
   215 / 808
24 июля в 04:42
Нафига в товарищеском матче рубить соперников?
da da da
da da da
   205 / 808
24 июля в 04:32
как там толстый Азар?))
KaiserRM
KaiserRM
   187 / 808
24 июля в 04:17
Жалко Асенсио((здоровья парню,надеюсь обойдётся без тяжёлой травмы.
Ободок как был инородным,таким и остался,с лицом киборга.
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