«Реал» победил «Арсенал» в серии пенальти в матче Международного Кубка чемпионов. Полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл забил с игры, но не реализовал свой 11-метровый.
Лэндовер (США) стадион ФедЭкс Филд
«Реал» - «Арсенал» 2:2 (0:2, по пенальти 3:2)
Голы: Бэйл 56, Асенсио 59 - Ляказетт 10 (пенальти), Обамеянг 24
«Реал»: Навас (Куртуа 46), Рамос (Хайме 65), Начо, Карвахаль (Одриосола 46), Менди (Марсело 46), Модрич (Фидальго 65), Кроос (Винисиус 65), Васкес (Асенсио 46 (Фуэнте 65)), Азар (Бэйл 46), Бензема (Иско 46), Йович (Варан 16).
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Колашинац, Чемберс, Джака, Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Монреаль 46), Озил (Сака 74), Мхитарян, Ляказетт (Нкетиа 74), Обамеянг (Бёртон 75).
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Начо 5, Начо 9, Карвахаль 26, Папастатопулос 38, Папастатопулос 40
Удаления: Начо 9, Папастатопулос 40
В предыдущем матче «Арсенал» обыграл «Баварию».
Ободок как был инородным,таким и остался,с лицом киборга.
Ободок как был инородным,таким и остался,с лицом киборга.