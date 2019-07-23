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«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче Гризманна

23 июля 2019, 15:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» провел спарринг с «Барселоной» и одержал победу. Отметим, это был дебютный матч для нападающего «сине-гранатовых» Антуана Гризманна и хавбека «синих» Кристиана Пулишича.

«Барселона» - «Челси» - 1:2 (0:1)
Голы: Ракитич 90+1 - Абрахам 34, Баркли 81

Состав «Барселоны» в первом тайме: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, С. Бускетс, Пуч, О. Бускетс, Колладо, Гризманн, Дембеле.

Состав «Барселоны» во втором тайме: Нето, Ленгле, Гиллем, Тодибо, Семеду, Аленья, де Йонг, Ракитич, Рафинья, Перес, Малком.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта (Дринкуотер 80), Кристенсен (Алонсо 46), Луис (Томори 46), Эмерсон (Зума 46), Ковачич (Батшуайи 80), Жоржиньо (Дзаппакоста 80), Маунт (Кенеди 60), Педро (Бакайоко 80), Абрахам (Жиру 60), Пулишич (Баркли 60).

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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества ответил football_
   385 / 808
24 июля в 20:53
все. дембеле можно продавать. прямо сейчас, пока бавария берет за 70-80. мяч теряет, пасы неточные, обрезает, раздает передачи абы куда.
А типа в Баварии не видят как он косячит))
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   171 / 808
24 июля в 20:50
    azkan
    azkan
       445 / 808
    24 июля в 16:28
    Товарняк то товарняк конечно. Но все же какой то кубок вручили)
    С первым трофеем что ли))))
    Игра Челси немного уже видна. Хорошо, что начали забивать напы.
    Удачи Абрахаму, чтобы не сглазить. Такой же момент наверняка Батш и Жиру запороли бы.
    Баркли по ходу учится от Френка бить дальние.
    Все таки главный экзамен с МЮ и Ливерпулем. Тогда и увидим что представляет Челси Лэмпарда.
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений
       624 / 808
    23 июля в 22:05
    главная игра сезона проиграна!!!! все теперь я с детства за реал
    FERIS
    FERIS
       195 / 808
    23 июля в 21:50
    Челси с победой над барсуками!
    cevin cigan
    cevin cigan
       44 / 808
    23 июля в 20:29
    Да вы не догоняете!!! Они проиграли,потому что мессии не было! Был бы мелкий на поле,от пенсов бы мокрого места не осталось!!! Чё это я? Чур меня...тьфу-тьфу....
    311
    311
       38 / 808
    23 июля в 19:36
    Лэмпс по старой памяти прихлопнул барсуков!)
    Apsny
    Apsny
       528 / 808
    23 июля в 19:26
    Дальше посмотрим).
    DXTK
    DXTK
       202 / 808
    23 июля в 19:18
    надо было Эвребе вызвать судить игру, результат был бы совершено другим в пользу Барсы. Он бы отменил два гола Челси и гол Ракитича стал бы победным ))))))))) ха-ха-ха

    PS Поздравим дружину Лэмпарда с победой.
    dimagas1
    dimagas1
       108 / 808
    23 июля в 18:54
    Не понимаю воя со всех сторон,это просто товарняк. Замены по пол состава по ходу игры итд.
    112910415
    112910415
       81 / 808
    23 июля в 18:12
    да, с этим французом заметно лучше стало )
    dzvinka
    dzvinka
       42 / 808
    23 июля в 17:51
    а играли основой по сути против всяких педр, ковачичей и жоржиньев... не удивлен.
    трудно будет пацанам с вар))) ох трудно.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       138 / 808
    23 июля в 17:49
    На классе, синие! С победой всех преданных болельщиков Челси) Даже два Бускетса не смогли ничего противопоставить пенсионерам.
    spartach091
    spartach091
       103 / 808
    23 июля в 17:45
    Лэмпса с почином
    Colchoneros
    Colchoneros
       109 / 808
    23 июля в 17:29
    Браво Челси!
    football_
    football_
       509 / 808
    23 июля в 17:28
    все. дембеле можно продавать. прямо сейчас, пока бавария берет за 70-80. мяч теряет, пасы неточные, обрезает, раздает передачи абы куда.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       503 / 808
    23 июля в 17:10
    С этим тренером Барселоне и чемпионат Испании теперь не светит.
    При нем почти все деградирует и Гриз не станет исключением. Второй Коут, не иначе.
    Хоть это и товарищеский матч, нн все же.
    Ну а болельщиков Челси с победой. Желаю Лэмпарду удачи, надеюсь у него там получится
    Romeo 777
    Romeo 777
       179 / 808
    23 июля в 16:42
    Товарищеская игра, тут как бы не стоит делать каких-то особых выводов. Победа приятна, но не более того. У обоих команд было многовато брака. Жоржиньо играет, как в концовке сезона, видимо НГоло его укусил...везде успевал. Ковачич, Моунт, Пулишич - хорошо. Кепа - лучший.
    Рисунок игры Лэмпарда уже виден, прессинг и быстрые атаки, и когда надо контроль мяча (то же самое было и в Дерби Каунти).
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    23 июля в 16:35
    Всех скупили а игры как не было так и нет.
    abramjan
    abramjan
       306 / 808
    23 июля в 16:27
      Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель
         32 / 808
      23 июля в 16:25
      Ну а что вы хотели, Барселоны не было на поле. Она всё ещё в Ливерпуле ждёт подачи углового.
      eleven LC
      eleven LC
         294 / 808
      23 июля в 16:20
      Пораженье Барселоны в любом матче,в любом турнире,в любом виде это всегда хорошо!
      Лемпард не плохо начал!
      nnb199O
      nnb199O
         309 / 808
      23 июля в 16:15
      Барсе не хватало связка Айтекин-Эвребе, раскатали бы пенсионеров на изи.
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответил ROMA DROGBA
         199 / 808
      23 июля в 16:12
      Ну Вы уж прям перегибает,с кем угодно,но не с Барсой(и МС).Так преподносите как буд-то владение мячем это какая-то ущербная вещь.Просто Челси не хватило уровня игроков,что вывести стиль,который пытался привить Сарри.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
         91 / 808
      23 июля в 16:09
      Гризман это неплохо, но все же ощущается отстутствие Эвребе- барсе очень не хватало его)
      firewing
      firewing
      23 июля в 16:08
      Непривычный по составу, но эффективный Челси...
      Don trambon
      Don trambon
         56 / 808
      23 июля в 16:08
      Мухаха. Ещё парочку нападающих за 150+!

      Я гном с бутылкой пива на пляжу наблюдал или пока ещё контракт не продлят, да же смотреть не будет?)
      barc-f.
      barc-f.
      23 июля в 16:07
      Нет слов.)
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA
         424 / 808
      23 июля в 15:56
      С Сарри Челси больше владел бы мячом. Но проиграл 0-3.
      dimagas1
      dimagas1
         108 / 808
      23 июля в 15:54
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