«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче Гризманна

23 июля 2019, 15:40

«Челси» провел спарринг с «Барселоной» и одержал победу. Отметим, это был дебютный матч для нападающего «сине-гранатовых» Антуана Гризманна и хавбека «синих» Кристиана Пулишича.

«Барселона» - «Челси» - 1:2 (0:1)

Голы: Ракитич 90+1 - Абрахам 34, Баркли 81

Состав «Барселоны» в первом тайме: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, С. Бускетс, Пуч, О. Бускетс, Колладо, Гризманн, Дембеле.

Состав «Барселоны» во втором тайме: Нето, Ленгле, Гиллем, Тодибо, Семеду, Аленья, де Йонг, Ракитич, Рафинья, Перес, Малком.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта (Дринкуотер 80), Кристенсен (Алонсо 46), Луис (Томори 46), Эмерсон (Зума 46), Ковачич (Батшуайи 80), Жоржиньо (Дзаппакоста 80), Маунт (Кенеди 60), Педро (Бакайоко 80), Абрахам (Жиру 60), Пулишич (Баркли 60).