«Барселона» проиграла «Челси» в дебютном матче Гризманна

«Челси» провел спарринг с «Барселоной» и одержал победу. Отметим, это был дебютный матч для нападающего «сине-гранатовых» Антуана Гризманна и хавбека «синих» Кристиана Пулишича.
«Барселона» - «Челси» - 1:2 (0:1)
Голы: Ракитич 90+1 - Абрахам 34, Баркли 81
Состав «Барселоны» в первом тайме: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, С. Бускетс, Пуч, О. Бускетс, Колладо, Гризманн, Дембеле.
Состав «Барселоны» во втором тайме: Нето, Ленгле, Гиллем, Тодибо, Семеду, Аленья, де Йонг, Ракитич, Рафинья, Перес, Малком.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта (Дринкуотер 80), Кристенсен (Алонсо 46), Луис (Томори 46), Эмерсон (Зума 46), Ковачич (Батшуайи 80), Жоржиньо (Дзаппакоста 80), Маунт (Кенеди 60), Педро (Бакайоко 80), Абрахам (Жиру 60), Пулишич (Баркли 60).
С первым трофеем что ли))))
Игра Челси немного уже видна. Хорошо, что начали забивать напы.
Удачи Абрахаму, чтобы не сглазить. Такой же момент наверняка Батш и Жиру запороли бы.
Баркли по ходу учится от Френка бить дальние.
Все таки главный экзамен с МЮ и Ливерпулем. Тогда и увидим что представляет Челси Лэмпарда.
С первым трофеем что ли))))
Игра Челси немного уже видна. Хорошо, что начали забивать напы.
Удачи Абрахаму, чтобы не сглазить. Такой же момент наверняка Батш и Жиру запороли бы.
Баркли по ходу учится от Френка бить дальние.
Все таки главный экзамен с МЮ и Ливерпулем. Тогда и увидим что представляет Челси Лэмпарда.
PS Поздравим дружину Лэмпарда с победой.
PS Поздравим дружину Лэмпарда с победой.
трудно будет пацанам с вар))) ох трудно.
трудно будет пацанам с вар))) ох трудно.
При нем почти все деградирует и Гриз не станет исключением. Второй Коут, не иначе.
Хоть это и товарищеский матч, нн все же.
Ну а болельщиков Челси с победой. Желаю Лэмпарду удачи, надеюсь у него там получится
При нем почти все деградирует и Гриз не станет исключением. Второй Коут, не иначе.
Хоть это и товарищеский матч, нн все же.
Ну а болельщиков Челси с победой. Желаю Лэмпарду удачи, надеюсь у него там получится
Рисунок игры Лэмпарда уже виден, прессинг и быстрые атаки, и когда надо контроль мяча (то же самое было и в Дерби Каунти).
Рисунок игры Лэмпарда уже виден, прессинг и быстрые атаки, и когда надо контроль мяча (то же самое было и в Дерби Каунти).
Лемпард не плохо начал!
Лемпард не плохо начал!
Я гном с бутылкой пива на пляжу наблюдал или пока ещё контракт не продлят, да же смотреть не будет?)
Я гном с бутылкой пива на пляжу наблюдал или пока ещё контракт не продлят, да же смотреть не будет?)