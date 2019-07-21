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«Зенит» разобрался с «Сочи»

вчера, 23:28
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ.

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» - «Зенит» 0:2 (0:1)
Голы: Азмун 31 (пенальти), Оздоев 88

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Кудряшов, Миладинович (Юрганов 46), Новосельцев, Цаллагов, Набиуллин, Песегов, Казаев, Бурмистров (Карапетян 60), Обухов (Полоз 72)
Главный тренер: Точилин Александр.

«Зенит»: Лунёв, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Смольников (Терентьев 46), Сутормин, Вильмар Барриос, Оздоев, Ерохин (Дзюба 65), Дриусси, Азмун (Жирков 83)
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Миладинович 30, Новосельцев 43

Судья: Матюнин Алексей.

Ранее «Рубин» вдесятером обыграл московское «Динамо».

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   276 / 814
сегодня в 01:13
И это чемпион...душок по всей России разнесся. Стыдобище.
RussianMango
RussianMango
   276 / 814
сегодня в 01:12
Чистый договорняк, к бабке не ходи.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил 25процентный клоун
   730 / 814
сегодня в 01:11
Выходит что сочи слабее Спартака по футболу и слабее зенита по бюджету
    RussianMango
    RussianMango
       276 / 814
    сегодня в 01:10
    Стыдно, в чемпионате газпрома не стать чемпионами...как это было последние годы. Позор зениту.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответил Ген Геныч
       730 / 814
    сегодня в 01:08
    Да,были времена,еще был супер Зенит с Аршавиным а сейчас это просто позорище,которое просто получает халяву в 12 очков форы от других команд-это просто дно !
    ХЗ сколько тебе лет,но я помню все "чемпионста" Спартака,когда за него и киевское днище болело цк кпсс и насильно (или за квартиры либо машины) сгоняло всех перспективных игроков к вам (кони еще и типа в армию забирали),...
    вы ослабляли все команды СССР..вот откуда и липовые чемпионства...остальные команды были просто нищими!!!
    А теперь когда спонсоры появились у всех торчите заслуженно в середине таблицы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Верг
    Верг
       263 / 814
    сегодня в 01:05
    уже знаю куда пристроят кокорина и мамаева после отсидки
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 814
    сегодня в 01:03
    Матюнин, запомним
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       7 / 814
    сегодня в 01:01
    Выходит что сочи слабее Спартака по футболу и слабее зенита по бюджету
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Питер рулит
       7 / 814
    сегодня в 01:00
    Смешно. Мяч круглый, поле ровное, ударь его и он покатиться, но они не били, команда была
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       7 / 814
    сегодня в 00:58
    Мимо. Леванте и леганес дома обыграли барсу наколотив на двоих 13 ударов в створ))))) т.е в семь раз больше, понимаешь? Вляпался зенит, спалился
    Djon_V
    Djon_V ответил Морозовский
       558 / 814
    сегодня в 00:58
    В театре такое впервые, В театре такое сегодня впервые! Все куклы сегодня живые, Все куклы сегодня, сегодня живые!...
    Извини, жалобу случайно на тебя отправил. Хотел написать что песню ты хорошую вспомнил)
    Omaxa
    Omaxa
       57 / 814
    сегодня в 00:57
    В какой ЛЕ собираются играть пупсики, если даже прикормленный судейка уже не помогает? Зенит с победой.
    RussianMango
    RussianMango
       276 / 814
    сегодня в 00:56
    Все как и ожидалось...филиал слил 3 очка...еще 9 филиальных очков, железно ожидается.

    Стыдно за зенит.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответил Морозовский
       730 / 814
    сегодня в 00:55
    В театре такое впервые, В театре такое сегодня впервые! Все куклы сегодня живые, Все куклы сегодня, сегодня живые!...
    беги жену (или друга) порадуй..
    твоя кукла зашевелилась за столько дисятилетий..
    успей....пож..успей..
    trimetil
    trimetil
       801 / 814
    сегодня в 00:54
    Зенит с победой!
    kilot11
    kilot11
       258 / 814
    сегодня в 00:54
      Denkuz
      Denkuz
         61 / 814
      сегодня в 00:51
      Турнирная таблица складывается для Зенита великолепно, до чемпионстава рукой подать.
      Comdiv
      Comdiv
         71 / 814
      сегодня в 00:48
      За сегодняшний день опять стыдно только за свиней, даже оплатив судью, у своего филиала выиграть не смогли.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
         13 / 814
      сегодня в 00:47
      Сочи по воротам Спартака пробил 16 раз по воротам зенита 7, почувствуйте разницу
      По воротам Барселоны условный Леганес бьёт реже чем по воротам Леванте...и что ???

      Если мастерство игроков обороны Зенита позволяет бить по своим воротам в два раза реже оборонцев Спартака - это косяк Зенита ???..))

      Друзья....я вас не понимаю...

      О чём говорят цифры?
      Аж 14 ударов по воротам Спартака
      и лишь 7 ударов по воротам Зенита.

      Выходит "Сочи" сильней москвичей...но слабей Питера...
      Или цифры лгут??
      Питер рулит
      Питер рулит ответил 25процентный клоун
         508 / 814
      сегодня в 00:46
      Игра забудется а позор останется
        Питер рулит
        Питер рулит ответил 25процентный клоун
           508 / 814
        сегодня в 00:41
        Сочи по воротам Спартака пробил 16 раз по воротам зенита 7, почувствуйте разницу
        Зенит более классная команда чем Спартак ..
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Ruslan Volkov
           7 / 814
        сегодня в 00:32
        Осторожней, это байкал
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           7 / 814
        сегодня в 00:31
        Динамо по воротам Рубина нанесло 25 ударов часами ранее, и вот это похоже на футбольные цифры
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov ответил jilbar
           430 / 814
        сегодня в 00:28
        Ты не позорь наш Брянск, причём тут ты и Спартак? Ты болельщик коней?
        Izmar
        Izmar
           441 / 814
        сегодня в 00:28
        Свиньи купили себе пока четвертое место, скоро поползут вниз отшкендинные в ЛЕ,
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           7 / 814
        сегодня в 00:26
        Сочи по воротам Спартака пробил 16 раз по воротам зенита 7, почувствуйте разницу
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Jeck Denielse
           7 / 814
        сегодня в 00:25
        Вчем непредсказуемость, Джек?
        В сторону ворот зенита за два матча рпл ударили 14 раз)))))))) за два матча)))) это нонсенс, я такого не видел в футболе
        jilbar
        jilbar
           70 / 814
        сегодня в 00:24
        Свиньи перед позором в еврокубках и пердивом вообще одичали.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
           7 / 814
        сегодня в 00:21
        Та и я о том, что Сочи играл в Москве, а дома сдали матч. Ладно, ложись лучше отдохни, не переживай за мою экспертную аналитику, пусть тебе приснится хет трик заболотного
        Константин Белых
        Константин Белых ответил Jeck Denielse
           118 / 814
        сегодня в 00:20
        Если считаешь что обыграть на старте дебютантов лиги легко - спроси у Спартака и Локо.....просто ли им дались игры с Сочами и Тамбовом ??... Я думаю - нет..... Откинув в сторону все ненужные, для кого то самоуспокаивающие разговоры про "сливы","фарм-клубы" и "договорняки" имеем то что заведомые лидеры первенства сейчас не в лучших кандициях...а новички вполне боеспособны,что радует... Всё матчи тура в борьбе...результаты непредсказуемы...мне понравилось наблюдать такой результативный,конкурентный футбол... Давайте говорить о судействе с юмором...ибо всё равно с этим ничего не поделаешь... А про "сливы" и "договорняки" лучше вообще не надо....ибо это неправда...
        ну хорошо что ты так думаешь!Сам то понял что к чему..Удачи в Лиге Чемпионов!!
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