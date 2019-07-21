«Зенит» разобрался с «Сочи»

«Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ.
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» - «Зенит» 0:2 (0:1)
Голы: Азмун 31 (пенальти), Оздоев 88
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Кудряшов, Миладинович (Юрганов 46), Новосельцев, Цаллагов, Набиуллин, Песегов, Казаев, Бурмистров (Карапетян 60), Обухов (Полоз 72)
Главный тренер: Точилин Александр.
«Зенит»: Лунёв, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Смольников (Терентьев 46), Сутормин, Вильмар Барриос, Оздоев, Ерохин (Дзюба 65), Дриусси, Азмун (Жирков 83)
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Миладинович 30, Новосельцев 43
Судья: Матюнин Алексей.
Ранее «Рубин» вдесятером обыграл московское «Динамо».
вы ослабляли все команды СССР..вот откуда и липовые чемпионства...остальные команды были просто нищими!!!
А теперь когда спонсоры появились у всех торчите заслуженно в середине таблицы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
вы ослабляли все команды СССР..вот откуда и липовые чемпионства...остальные команды были просто нищими!!!
А теперь когда спонсоры появились у всех торчите заслуженно в середине таблицы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Стыдно за зенит.
Стыдно за зенит.
твоя кукла зашевелилась за столько дисятилетий..
успей....пож..успей..
твоя кукла зашевелилась за столько дисятилетий..
успей....пож..успей..
Если мастерство игроков обороны Зенита позволяет бить по своим воротам в два раза реже оборонцев Спартака - это косяк Зенита ???..))
Друзья....я вас не понимаю...
О чём говорят цифры?
Аж 14 ударов по воротам Спартака
и лишь 7 ударов по воротам Зенита.
Выходит "Сочи" сильней москвичей...но слабей Питера...
Или цифры лгут??
Если мастерство игроков обороны Зенита позволяет бить по своим воротам в два раза реже оборонцев Спартака - это косяк Зенита ???..))
Друзья....я вас не понимаю...
О чём говорят цифры?
Аж 14 ударов по воротам Спартака
и лишь 7 ударов по воротам Зенита.
Выходит "Сочи" сильней москвичей...но слабей Питера...
Или цифры лгут??
В сторону ворот зенита за два матча рпл ударили 14 раз)))))))) за два матча)))) это нонсенс, я такого не видел в футболе
В сторону ворот зенита за два матча рпл ударили 14 раз)))))))) за два матча)))) это нонсенс, я такого не видел в футболе