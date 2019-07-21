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«Локомотив» одержал победу над «Тамбовом»

сегодня, 18:25
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«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 2-го тура чемпионата России.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Тамбов» 2:1 (2:1)
Голы: Эдер 31, Игнатьев 33 - Костюков 6

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило Серкейра, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Миранчук, Игнатьев (Смолов 46), Миранчук, Эдер (Лысов 63)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Ойеволе, Осипенко, Таказов, Чуперка, Килин (Маркелов 71), Усман (Кленкин 25), Карасев, Костюков (Муйва 57), Аппаев
Главный тренер: Григорян Александр.

Предупреждения: Костюков 14, Чорлука 43, Чуперка 74, Крыховяк 79, Маркелов 81, Таказов 90, Лысов 90+1

Судья: Васильев Станислав.

Ранее «Урал» разгромил «Ахмат».

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Все комментарии
sashasokol
sashasokol ответил Брулин
   256 / 797
сегодня в 19:40
Скорее всего у тебя все плохо в жизни. Мало того, что ты оскорбил человека, который тебя старше (Семин). Так еще ты оскорбил выдающегося человека, которого ты даже мизинца не стоишь. Очень низко с твоей стороны. Данный поступок характеризует тебя как человека в целом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 797
сегодня в 19:39
С чемпионом и экс- и вицечемпионом сыграли, дальше пойдут середняки типа Уфы или Спартака...
jilbar
jilbar
   77 / 797
сегодня в 19:34
Недовольны только свиньи.
Шуnя771
Шуnя771
   31 / 797
сегодня в 19:32
Без сенсации.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
сегодня в 19:27
ужас
Павел Амурский
Павел Амурский
   90 / 797
сегодня в 19:24
Локомотив с победой!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   225 / 797
сегодня в 19:22
ПАРОВОЗЫ, С ПОБЕДОЙ!!! Второй тайм, надо признать, скукотища...
ДАША Д
ДАША Д
   134 / 797
сегодня в 19:20
Старт у Тамбова - врагу не пожелаешь.
Ладожский
Ладожский
   33 / 797
сегодня в 19:15
Локомотив с победой!
andrefino13
andrefino13 ответил Брулин
   218 / 797
сегодня в 19:09
Привет mangox12.)))
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 797
сегодня в 19:02
Постой , Паровоз . Те стучи ты здесь рельсом . Арсенал выше пусть в таблице сейчас . Вся Тула ведь знает , о "тульской примете" . ........... Короче , в декабре в матчах Арсенала розыгрыш чемпионства .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   39 / 797
сегодня в 18:56
Хорошая игра была, к судье нет вопросов, не то, что в играх СпаМа.
Локо с трудовой победой.
sashasokol
sashasokol
   256 / 797
сегодня в 18:55
Всех красно-зеленых с заслуженной победой. Ушел Эдер, пропала игра. Что-то не все хорошо у Локо в нападении, но надеюсь скоро разбегаются. Удачи Локо.
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 797
сегодня в 18:55
С победой Сёмина .
starche
starche
   294 / 797
сегодня в 18:54
Без блеска с натугой, но трёху зацепили.
Брулин
Брулин
   91 / 797
сегодня в 18:54
Локомотив самая скучная команда: полный отстой, что игроки, что тренер алкаш.
cska plus
cska plus
   10 / 797
сегодня в 18:54
Тамбов молодцы, Локо не впечатлил, даже где то повезло.
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   60 / 797
сегодня в 18:54
Натужненько.
А сейчас проходных матчей нет, в каждом, чтобы выиграть, попотеть надо.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   118 / 797
сегодня в 18:53
Еле еле. Неубедительно. )))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   47 / 797
сегодня в 18:52
Ожидаемо!) Локо с победой))
andrefino13
andrefino13 ответил dino-hsv
   218 / 797
сегодня в 18:48
Кто играл в футбол, знает, что ожидать на уровне выше, так что не беспокойся, они понимают, куда попали, потому и игру показывают, только уважение к ним, к фк Тамбов.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   3 / 797
сегодня в 18:48
Байкал 38

Теперь настало время друзей лазурных поддержать(((
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 797
сегодня в 18:47
Натужненько.
Морозовский
Морозовский
   2 / 797
сегодня в 18:43
"Тамбов", не умеющий плавать в РПЛ в первых пяти играх кинули посреди реки - выплывайте! Закалятся волчары - не унывать, дальше легче будет!
dino-hsv
dino-hsv
   278 / 797
сегодня в 18:40
вот вроде новички бьются, стараются, но в графе очков все равно нули. как бы по их психологии не ударило
Twisted
Twisted
   563 / 797
сегодня в 18:39
Тяжёлая победа..
andrefino13
andrefino13 ответил abrek123
   218 / 797
сегодня в 18:36
Твои слова, да богу уши.
Заратустра
Заратустра
   200 / 797
сегодня в 18:35
Первая победа. Дальше больше.
Faustello
Faustello
   1 / 797
сегодня в 18:34
СуХиных детей с победой )))
Локо на классе.
Новички РПЛ пока радуют, вполне конкурентно смотрятся.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   288 / 797
сегодня в 18:33
Ну вот,и Эдер забил
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