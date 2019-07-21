«Локомотив» одержал победу над «Тамбовом»

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 2-го тура чемпионата России.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Тамбов» 2:1 (2:1)
Голы: Эдер 31, Игнатьев 33 - Костюков 6
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило Серкейра, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Миранчук, Игнатьев (Смолов 46), Миранчук, Эдер (Лысов 63)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Ойеволе, Осипенко, Таказов, Чуперка, Килин (Маркелов 71), Усман (Кленкин 25), Карасев, Костюков (Муйва 57), Аппаев
Главный тренер: Григорян Александр.
Предупреждения: Костюков 14, Чорлука 43, Чуперка 74, Крыховяк 79, Маркелов 81, Таказов 90, Лысов 90+1
Судья: Васильев Станислав.
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Локо с трудовой победой.
Теперь настало время друзей лазурных поддержать(((
Теперь настало время друзей лазурных поддержать(((
Локо на классе.
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Локо на классе.
Новички РПЛ пока радуют, вполне конкурентно смотрятся.