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«Рубин», играя вдесятером, одержал победу над «Динамо»

сегодня, 20:59
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«Рубин» одержал победу над «Динамо» в матче 2-го тура чемпионата России.

Москва, стадион ВТБ Арена

Динамо - Рубин 0:1 (0:0)
Гол: Микелтадзе 90+3

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов 68), Плиев, Шунич, Евгеньев, Юсупов (Панченко 58), Жоаозиньо, Каборе, Грулев (Шейдаев 46), Мигел Кардозу, Шимански
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Рубин»: Дюпин, Денисов (Степанов 46), Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия 77), Кьяртанссон (Микелтадзе 46)
Главный тренер: Шаронов Роман.

Предупреждения: Башкиров 3, Башкиров 36, Давиташвили 63, Панченко 67, Степанов 70, Каборе 72, Шимански 81, Кварацхелия 90+1, Подберёзкин 90+3

Удаление: Башкиров 36

Судья: Мешков Виталий.

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом».

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Все комментарии
Dinamo Москва
Dinamo Москва ответил Vladimir808
сегодня в 21:43
Рубин и болельщиков с победой! Хохлова надо срочно убирать, это не тренер.( Шаронов собрал молодёжь и тренирует в вышке первый сезон, две официальные игры, и уже даёт результат!!! Хохлов два года мучает команду, болельщиков, но ничего не получается!!!(. Не умеет, Динамо - то причём? Гнать!!!
Я тоже уверен,что перед игрой тренер давая установку запрещает футболистам забивать голы
alexamit
alexamit ответил Dinamo Москва
   634 / 793
сегодня в 21:43
Перед стартом чемпионата чуть не напугали ( будем бороться за ЛЕ) Слава Богу опять на своем 12 и этот сезон проспим на диване.Болею за Динамо 40 лет
А я 65.И не в одном сезоне не видел такой тухлятины,как от последних четырёх сезонов с Хохловым.
Albertinos
Albertinos
   137 / 793
сегодня в 21:41
Сегодня у Динамо лучшие были болельщики!
Ветеранам Динамовским здоровья, а то как то боязно за них стало после финального свистка!
mars6791
mars6791
   493 / 793
сегодня в 21:41
К сожалению никак не получается посмотреть игру Рубина, и анализирую только по отчетам, отзывам и счету игры, а так очень рад за команду. Еще лучше если есть осмысленная игра. Победа да еще в меньшинстве в гостях ! Значит ничья с Локомотивом не случайность. Это уже должно было насторожить Динамо.
Рубин с победой.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил ZILANT
   166 / 793
сегодня в 21:41
Татарский?
ZILANT
ZILANT
сегодня в 21:40
Үрмә гөлләр утырттым мин
Зәңгәр Идел ярында.
Гөрләп торсын бөек тормыш
Эх.... Тагын, тагын, тагын да.
Гөрләп торсын бөек тормыш
Эх.... Тагын, тагын, тагын да!
Гөлләр үсте, кил син, бәгърем,
Сүнмәс яшьлек таңында,
Иркәләрсең син аларны
Эх...Тагын, тагын, тагын да.
Иркәләрсең син аларны
Эх...Тагын, тагын, тагын да!
Гөлләр үсте, кил син, бәгърем, зәңгэр Идел ярына. Яшәр идем, Рубин белән
Эх... Тагын, тагын, тагын да!
Яшәр идем, Рубин белән.
Эх... Тагын, тагын, тагын да!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Wolf77785
   166 / 793
сегодня в 21:40
Я так понял проЭкт,это кто угодно,но не Зенит,да???:)
alexamit
alexamit ответил Alex Gordon
   634 / 793
сегодня в 21:38
Испоганенная стена памяти Цоя вам еще аукнется, уродцы.
Что вы все носитесь с этим Цоем,как с писаной торбой!Тоже мне Чайковский нашёлся.
Dinamo Москва
Dinamo Москва
сегодня в 21:38
Перед стартом чемпионата чуть не напугали ( будем бороться за ЛЕ) Слава Богу опять на своем 12 и этот сезон проспим на диване.Болею за Динамо 40 лет
Vladimir808
Vladimir808
   181 / 793
сегодня в 21:38
Рубин и болельщиков с победой!
Хохлова надо срочно убирать, это не тренер.(
Шаронов собрал молодёжь и тренирует в вышке первый сезон, две официальные игры, и уже даёт результат!!!
Хохлов два года мучает команду, болельщиков, но ничего не получается!!!(. Не умеет, Динамо - то причём? Гнать!!!
stanichnik
stanichnik ответил Саня Локомотив
сегодня в 21:38
Динамики-клоуны какие-то!!!:😁 Я не троллю,к Динамо я нейтрально отношусь,но как можно так тупо распоряжаться 100-пудовыми моментами второй сезон подрят???Порчу чтоли кто на них навёл,или сглазили?:) В Церковь может сходить!?!
На бога надейся,да сам не плошай! Поход в церковь не спасёт, Дмитрию Валерьевичу надо набраться мужества и объявить о своей отставке!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Питер Ман
   38 / 793
сегодня в 21:37
Отличный вечер улучшит только победа Зенита.
Кхм вы ..... играете 2 матча подряд со своими фарм-клубами)))))))))))))))))0конечно же это 6 очков в кармане!!)))))))))))))))))))))))))
112910415
112910415
   39 / 793
сегодня в 21:37
сюрприз...молодцы !
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил papic337
   166 / 793
сегодня в 21:35
А где он есть?)
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
   166 / 793
сегодня в 21:34
Может всё-таки сглаз?
Верещагин
Верещагин
   59 / 793
сегодня в 21:33
Молодцы, раздавили кабинетное днонамо.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Конунг Рагнар
   166 / 793
сегодня в 21:33
Часто Динамо и не хватает именно этого одного момента,чтобы выиграть.
ildar_3871
ildar_3871
   112 / 793
сегодня в 21:33
Вар в России , это что то !))) Это порно !)
Alex Gordon
Alex Gordon
сегодня в 21:32
Испоганенная стена памяти Цоя вам еще аукнется, уродцы.
papic337
papic337 ответил Саня Локомотив
   560 / 793
сегодня в 21:31
Динамики-клоуны какие-то!!!:😁 Я не троллю,к Динамо я нейтрально отношусь,но как можно так тупо распоряжаться 100-пудовыми моментами второй сезон подрят???Порчу чтоли кто на них навёл,или сглазили?:) В Церковь может сходить!?!
Не поможет. Футбольный бог от них отвернулся. В церкви нет святого, который бы отвечал за футбол.
Trepanator
Trepanator
   217 / 793
сегодня в 21:31
И судейка не помог
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 793
сегодня в 21:30
Никто наверно не ожидал голевой феерии от команд выдавших по 15 ничьих в прошлом сезоне.....

Но чтоб вот так....в гостях....в меньшинстве....в добавленное время.....

Браво Рубин !!!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Wolf77785
   199 / 793
сегодня в 21:30
унизили московский проект, и это не главное, позор!! Рубин красавцы порвали доггеров!!
Фанатик питерского проекта без истории называет другие клубы проектами, ахахаха) не стыдно тебе?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Саня Локомотив
   199 / 793
сегодня в 21:29
Динамики-клоуны какие-то!!!:😁 Я не троллю,к Динамо я нейтрально отношусь,но как можно так тупо распоряжаться 100-пудовыми моментами второй сезон подрят???Порчу чтоли кто на них навёл,или сглазили?:) В Церковь может сходить!?!
У них там Кураньи в качестве гостя на стадионе был, лучше бы его заявили и выпустили на поле, он даже в свои годы хотя бы один момент реализовал бы
minai
minai
   174 / 793
сегодня в 21:28
Судейка удивил неправедным удалением Башкирова, но справедливость торжествует.
Поздравляю Рубин! А москвичам желаю .. решить, какие 2(два) клуба должны представлять столицу в РПЛ. Много для Москвы 4 клуба, слишком много.
Wolf77785
Wolf77785
   228 / 793
сегодня в 21:28
унизили московский проект, и это не главное, позор!! Рубин красавцы порвали доггеров!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Саня Локомотив
   9 / 793
сегодня в 21:26
Так в том сезоне тоже самое было,без неосвещённого стадиона!:)
Тогда это порча - определенно!!!
papic337
papic337 ответил Храневец
   560 / 793
сегодня в 21:26
ЧТОБЫ ТАК ИГРАТЬ КАК ИГРАЛО ДИНАМО НУЖЕН ТАЛАНТ А ВЕРНЕЕ ТАЛАНТИЩЕ НЕ ПОРА ЛИ ВАМ ВАЛИТЬ В ПЕРДИВ ТЕ ФНЛ ТАМ ВАШЕ МЕСТО НЕЧЕГО ПОЗОРИТЬ ВЕЛИКИЙ КЛУБ А ДЕНЬГИ ОТДАЙТЕ ДЕТЯМ ФУТБОЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ВЫ ИХ НЕ ЗАРАБОТАЛИ ПОЗОР ЧМОРИ
Как же приятно когда у динамиков подгорает. Так держать. Продолжайте нас радовать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 793
сегодня в 21:25
Не на тот матч ВАР воткнули, ох, не на тот!!!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
   166 / 793
сегодня в 21:24
Так в том сезоне тоже самое было,без неосвещённого стадиона!:)
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