«Рубин», играя вдесятером, одержал победу над «Динамо»

«Рубин» одержал победу над «Динамо» в матче 2-го тура чемпионата России.
Москва, стадион ВТБ Арена
Динамо - Рубин 0:1 (0:0)
Гол: Микелтадзе 90+3
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов 68), Плиев, Шунич, Евгеньев, Юсупов (Панченко 58), Жоаозиньо, Каборе, Грулев (Шейдаев 46), Мигел Кардозу, Шимански
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Рубин»: Дюпин, Денисов (Степанов 46), Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия 77), Кьяртанссон (Микелтадзе 46)
Главный тренер: Шаронов Роман.
Предупреждения: Башкиров 3, Башкиров 36, Давиташвили 63, Панченко 67, Степанов 70, Каборе 72, Шимански 81, Кварацхелия 90+1, Подберёзкин 90+3
Удаление: Башкиров 36
Судья: Мешков Виталий.
Ранее «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом».
Ветеранам Динамовским здоровья, а то как то боязно за них стало после финального свистка!
Ветеранам Динамовским здоровья, а то как то боязно за них стало после финального свистка!
Рубин с победой.
Рубин с победой.
Зәңгәр Идел ярында.
Гөрләп торсын бөек тормыш
Эх.... Тагын, тагын, тагын да.
Гөрләп торсын бөек тормыш
Эх.... Тагын, тагын, тагын да!
Гөлләр үсте, кил син, бәгърем,
Сүнмәс яшьлек таңында,
Иркәләрсең син аларны
Эх...Тагын, тагын, тагын да.
Иркәләрсең син аларны
Эх...Тагын, тагын, тагын да!
Гөлләр үсте, кил син, бәгърем, зәңгэр Идел ярына. Яшәр идем, Рубин белән
Эх... Тагын, тагын, тагын да!
Яшәр идем, Рубин белән.
Эх... Тагын, тагын, тагын да!
Зәңгәр Идел ярында.
Гөрләп торсын бөек тормыш
Эх.... Тагын, тагын, тагын да.
Гөрләп торсын бөек тормыш
Эх.... Тагын, тагын, тагын да!
Гөлләр үсте, кил син, бәгърем,
Сүнмәс яшьлек таңында,
Иркәләрсең син аларны
Эх...Тагын, тагын, тагын да.
Иркәләрсең син аларны
Эх...Тагын, тагын, тагын да!
Гөлләр үсте, кил син, бәгърем, зәңгэр Идел ярына. Яшәр идем, Рубин белән
Эх... Тагын, тагын, тагын да!
Яшәр идем, Рубин белән.
Эх... Тагын, тагын, тагын да!
Хохлова надо срочно убирать, это не тренер.(
Шаронов собрал молодёжь и тренирует в вышке первый сезон, две официальные игры, и уже даёт результат!!!
Хохлов два года мучает команду, болельщиков, но ничего не получается!!!(. Не умеет, Динамо - то причём? Гнать!!!
Хохлова надо срочно убирать, это не тренер.(
Шаронов собрал молодёжь и тренирует в вышке первый сезон, две официальные игры, и уже даёт результат!!!
Хохлов два года мучает команду, болельщиков, но ничего не получается!!!(. Не умеет, Динамо - то причём? Гнать!!!
Но чтоб вот так....в гостях....в меньшинстве....в добавленное время.....
Браво Рубин !!!
Но чтоб вот так....в гостях....в меньшинстве....в добавленное время.....
Браво Рубин !!!
Поздравляю Рубин! А москвичам желаю .. решить, какие 2(два) клуба должны представлять столицу в РПЛ. Много для Москвы 4 клуба, слишком много.
Поздравляю Рубин! А москвичам желаю .. решить, какие 2(два) клуба должны представлять столицу в РПЛ. Много для Москвы 4 клуба, слишком много.