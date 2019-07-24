Матч МЮ и «Тоттенхэма» под угрозой срыва из-за ливня в Китае

Из-за проливного дождя на сборе в Шанхае «Тоттенхэм» был вынужден отложить запланированную встречу с китайскими болельщиками. Игроки «шпор» вышли на тренировку, но в мгновение промокли до нитки.
Наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино надеется, что непогода не помешает команде провести матч Международного Кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед», который запланирован на 25 июля.
Надеюсь, проблем не будет, а погода и поле позволят нам сыграть и разделить прекрасные моменты с нашими шанхайскими фанатами.
Это сумасшествие! В Сингапуре мы ждали шторма, но его так и не последовало. Зато здесь начался невероятно сильный дождь.
Наши планы не поменялись. Мы счастливы быть здесь с нашими болельщиками и иметь возможность сыграть в сложном матче.