Матч МЮ и «Тоттенхэма» под угрозой срыва из-за ливня в Китае

24 июля 2019, 10:43

Из-за проливного дождя на сборе в Шанхае «Тоттенхэм» был вынужден отложить запланированную встречу с китайскими болельщиками. Игроки «шпор» вышли на тренировку, но в мгновение промокли до нитки.

Наставник лондонского клуба надеется, что непогода не помешает команде провести матч Международного Кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед», который запланирован на 25 июля.