Украинский футболист намеренно не забил пенальти

сегодня, 09:27

К 90-й минуте «Львов» выигрывал у «Волыни» со счетом (2:1), как «Волынь» получила право на пенальти. Несмотря на то, что защитники уверяли судью, что нарушения не было, арбирт все равно указал на точку.

Нападающий «Волыни» Денис Кожанов, посчитав, что нарушения не было, специально катнул мяч мимо ворот под аплодисменты с трибун.

Матч завершился со счетом (2:1) в пользу Львовской команды.