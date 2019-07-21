ГлавнаяНовости

Украинский футболист намеренно не забил пенальти

сегодня, 09:27

К 90-й минуте «Львов» выигрывал у «Волыни» со счетом (2:1), как «Волынь» получила право на пенальти. Несмотря на то, что защитники уверяли судью, что нарушения не было, арбирт все равно указал на точку.

Нападающий «Волыни» Денис Кожанов, посчитав, что нарушения не было, специально катнул мяч мимо ворот под аплодисменты с трибун.

Матч завершился со счетом (2:1) в пользу Львовской команды.

Все новости
Межсезонье  Волынь  Львов
Источник: Championat.comРедакция: Артем
Поделиться
Другие материалы по теме
Боатенг покинул сбор «Баварии» по личным причинам
Вчера, 22:28 Комментарии1
«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в товарищеском матче
Вчера, 20:39 Комментарии8
«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче
19 июля Комментарии9
ЦСКА разгромил «Рубин» в товарищеском матче 
09 июля Комментарии37
Головин вернулся в «Монако» и приступил к тренировкам
09 июля ВидеоКомментарии2
Де Лигт начал предсезонную подготовку с «Аяксом»
08 июля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил морозз
   529 / 788
сегодня в 12:23
Не надо ждать вердикта. Фото на бакаеве был 50/50 такие два фола были и в другую сторону но почему то судья промолчал.
морозз
морозз ответил ЦСКА 06
   20 / 788
сегодня в 12:13
Ошибки были и в пользу ЦСКА и зенита и Спартака. И будут даже если будет вар. Но лично я готов признать что судья ошибся в пользу ЦСКА. А у вас подряд две недели ошиблись судьи а вы вспоминаете дзагоевп который уже несколько лет не играет. Вот что странно
А ты меня спросил что я думаю о судействе с Сочи? Судья уже по жизни пострадал, что от Спартака то надо? С Ростовом матч не смотрел, но все говорят что он был смотрибельный и ошибки были, но опять же давай дождёмся вердикта судейской коллегии!
VIPded
VIPded
   39 / 788
сегодня в 12:11
Молодец Денис! Севастополь помнит тебя!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил морозз
   529 / 788
сегодня в 12:08
Ошибки были и в пользу ЦСКА и зенита и Спартака. И будут даже если будет вар. Но лично я готов признать что судья ошибся в пользу ЦСКА. А у вас подряд две недели ошиблись судьи а вы вспоминаете дзагоевп который уже несколько лет не играет. Вот что странно
морозз
морозз ответил ЦСКА 06
   20 / 788
сегодня в 12:05
Может быть. Но именно сейчас вся страна смеются над вами. Явно засудили Сочи и Ростов.
Чего так переживаешь за другие клубы? Опасаешься конкуренции, судьи судят в разные стороны и по разному...тебе ли это не знать! Вспомни свой ЦСКА, сколько было скандалов с ним связанных! Легче соринку искать в чужом глазе и не видеть в своём бревно! Посмотрим что будет дальше, ВАР нам в помощь! Ну и судья как отсудил так и получил, отстранение на 2 месяца!
Морозовский
Морозовский
   2 / 788
сегодня в 11:43
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил морозз
       529 / 788
    сегодня в 11:37
    Может быть. Но именно сейчас вся страна смеются над вами. Явно засудили Сочи и Ростов.
    морозз
    морозз ответил ЦСКА 06
       20 / 788
    сегодня в 11:35
    Дзагоеа почти не играет у нас. А вот у вас каждый матч есть симулянты один Адриано чего стоит. Почему вы это не видите. Два тура всего прошло и в двух турах скандал и судейские ошибки в пользу спартака
    Скоро стеклянный появится, Ганчаренко ждёт с нетерпением...так что ещё все вместе посмеёмся!
    dimagas1
    dimagas1 ответил jilbar
       97 / 788
    сегодня в 11:33
    Как в Волыни такого футболиста держат? Или на укроине другой футбол сейчас?
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответил морозз
         529 / 788
      сегодня в 11:27
      Дзагоеа почти не играет у нас. А вот у вас каждый матч есть симулянты один Адриано чего стоит. Почему вы это не видите. Два тура всего прошло и в двух турах скандал и судейские ошибки в пользу спартака
      сулейман шлагбаум 1
      сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
         228 / 788
      сегодня в 11:25
      Луису Адриано далеко до такого жеста....
      Может продолжить список ? Это просто - выложить здесь составы всех клубов РПЛ. А вот хохол - молодчина! Респект ему, у нас на это способных нет.
      galem72
      galem72 ответил jilbar
         157 / 788
      сегодня в 11:21
      Как в Волыни такого футболиста держат? Или на укроине другой футбол сейчас?
        jilbar
        jilbar
           74 / 788
        сегодня в 10:51
        Как в Волыни такого футболиста держат? Или на укроине другой футбол сейчас?
        dzvinka
        dzvinka
           77 / 788
        сегодня в 10:29
        украинцы поступили благородно, а всякая рвать в комментах, которой не ведомо слово честь - требует обратных действий. Вот вам и срез, все на лицо.
        БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
        БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
           134 / 788
        сегодня в 10:05
        Спартаку такое чуждо.
        морозз
        морозз
           20 / 788
        сегодня в 10:05
        Представляю Дзагоева нырнувшего в штрафную и сказавшего судье...ничего не было, я сам упал! Или бомжа пробившего мимо ворот специально! У нас такие действия украинского футболиста под запретом, специфика нырков и падений отрабатывается с детства и принимает гротеские проявления в зрелом возрасте!
        Верещагин
        Верещагин
           51 / 788
        сегодня в 10:03
        Хохлы в своём репертуаре - договорняк в геройство и великодушие превратили)
        Спартач-болельщик
        Спартач-болельщик
           224 / 788
        сегодня в 09:52
        ...львовские нацфаны покруче волынских...убить могут , вот и забздел...
        Kuvan
        Kuvan
           95 / 788
        сегодня в 09:36
        В спартаке тогда должны взять обязательство вообще не бить пенальти, ибо они все у них левые.
        Incredulous
        Incredulous
           73 / 788
        сегодня в 09:35
        Поступок конечно достойный, но игрок не должен исправлять ошибки судьи, этим должна заниматься судейская коллегия. И тут возникает другой вопрос: а не заряжен ли был Кожанов или кто-то из команды на тотализаторе?
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           17 / 788
        сегодня в 09:33
        Луису Адриано далеко до такого жеста....
        cska plus
        cska plus
           9 / 788
        сегодня в 09:31
        Какое благородство, учитесь хрющи, вчера вам заряженный судьишка дал право пробить левый пеналь.
        Columb
        Columb
           212 / 788
        сегодня в 09:29
        Такой футболист должен быть лишен футбола пожизненно. Футбольное поле не майдан, где протестуют против всенародно избранного.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100