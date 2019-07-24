Сульшер рассказал о трансферной кампании «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной кампании английского клуба.
Мы должны быть терпеливыми, это долгий путь, и очень важно, чтобы мы получили правильные трансферы.
Вы не можете спрыгнуть на другой путь, когда сталкиваетесь с препятствием. У меня совсем нет разочарованного чувства.
Ранее Сульшер заявил, что нападающий Ромелу Лукаку будет отсутствовать некоторое время из-за травмы.
Жозе даже делал из Погбы фэйкового капитана и всё равно не помогло. поэтому этого баламута надо продавать - однозначно.
Жозе даже делал из Погбы фэйкового капитана и всё равно не помогло. поэтому этого баламута надо продавать - однозначно.