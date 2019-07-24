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Сульшер рассказал о трансферной кампании «Манчестер Юнайтед»

24 июля 2019, 12:28

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной кампании английского клуба.

Мы должны быть терпеливыми, это долгий путь, и очень важно, чтобы мы получили правильные трансферы. 

Вы не можете спрыгнуть на другой путь, когда сталкиваетесь с препятствием. У меня совсем нет разочарованного чувства. 

Ранее Сульшер заявил, что нападающий Ромелу Лукаку будет отсутствовать некоторое время из-за травмы.  

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
вчера в 09:14
норвежец может и не "дожить" до Боксинга.есть предчувствие что будут в районе 10 места,после чего стоимость Погбы начнёт резко падать,да и сам Поль может способствовать этому,что бы свалить из клуба. У Челси находящей в аналогичной ситуации,как по мне атмосфера намного лучше,а значит и шансов удержаться в Еврозоне, значительно повышаются.
Жозе даже делал из Погбы фэйкового капитана и всё равно не помогло. поэтому этого баламута надо продавать - однозначно.
VIPded
VIPded
   41 / 808
24 июля в 13:04
Мешок в панике...)))
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