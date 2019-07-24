Сульшер рассказал о трансферной кампании «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о трансферной кампании английского клуба.

Мы должны быть терпеливыми, это долгий путь, и очень важно, чтобы мы получили правильные трансферы.

Вы не можете спрыгнуть на другой путь, когда сталкиваетесь с препятствием. У меня совсем нет разочарованного чувства.