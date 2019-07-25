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Байрамян: «Любой футболист слышит болельщиков во время матча»

вчера, 15:39
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рад, что вернулся в клуб.

Уже говорил ранее, что безумно счастлив оказаться дома. Это мой город, мои родные болельщики. То, как они меня принимают – большое счастье. 

В первом матче плохо слышал свою фамилию из-за шумной и горячей поддержки. Но знали бы вы, сколько людей мне рассказывали после игры как громко и тепло меня встретили! Это нереальное чувство, безумно приятно. Наверное, такая поддержка своих болельщиков – то, ради чего ты играешь. Овации после гола? Задумался об этом на доли секунды, ведь был весь в игре. Любой футболист слышит болельщиков, как они скандируют фамилию – это круто. 

Что означал мой жест? Я подсмотрел его у Кшиштофа Пёнтека из «Милана». Он перешел зимой в этот клуб и у него сразу пошла игра, начал забивать. Читал в интервью, что у него даже прозвище «стрелок». Думаю, это интересно, хорошо смотрится. И как раз пока я был в аренде в «Рубине», договорился с Павлом Могилевцем, что если удастся забить, то буду праздновать гол именно так. После мяча «Спартаку» сразу вспомнил обещание и решил повторить за Пёнтеком. 

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Все комментарии
борька
борька
   122 / 808
вчера в 17:58
Один единственный свой парень! Держись ,казак!
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 17:05
отличный футбольный парень !
неравнодушный, старательный, бурно - эмоциональный !
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
вчера в 16:43
Слышно конечно слышно, но тренеры рекомендуют абстрагироваться и не слышать трибуны.
Never Mind
Never Mind
   384 / 808
вчера в 16:22
Красава, Хорик! Так держать!
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
вчера в 16:12
Почем же игрокам спартака никогда не бывает стыдно?
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
вчера в 16:05
Конечно, футболисты слышат болельщиков во время матча и очень много нового о себе узнают при этом.
RussianMango
RussianMango
   222 / 808
вчера в 15:54
Свои доморощенные ценятся, если они еще и умеют играть. Так что меньше трепа, а больше дела.
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