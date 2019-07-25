Байрамян: «Любой футболист слышит болельщиков во время матча»

Полузащитник «Ростова» рад, что вернулся в клуб.

Уже говорил ранее, что безумно счастлив оказаться дома. Это мой город, мои родные болельщики. То, как они меня принимают – большое счастье.

В первом матче плохо слышал свою фамилию из-за шумной и горячей поддержки. Но знали бы вы, сколько людей мне рассказывали после игры как громко и тепло меня встретили! Это нереальное чувство, безумно приятно. Наверное, такая поддержка своих болельщиков – то, ради чего ты играешь. Овации после гола? Задумался об этом на доли секунды, ведь был весь в игре. Любой футболист слышит болельщиков, как они скандируют фамилию – это круто.

Что означал мой жест? Я подсмотрел его у Кшиштофа Пёнтека из «Милана». Он перешел зимой в этот клуб и у него сразу пошла игра, начал забивать. Читал в интервью, что у него даже прозвище «стрелок». Думаю, это интересно, хорошо смотрится. И как раз пока я был в аренде в «Рубине», договорился с Павлом Могилевцем, что если удастся забить, то буду праздновать гол именно так. После мяча «Спартаку» сразу вспомнил обещание и решил повторить за Пёнтеком.