Жемалетдинов сравнил Бердыева и Сёмина

Нападающий «Локомотива» сравнил главного тренера железнодорожников и бывшего главного тренера «Рубина» .

Их сходство заключается в том, что они оба принадлежат к старой школе. Нужно больше физики, тактики, единоборств. Молодые тренеры вроде Хави Грасии ждут больше передач и техники. У них не поборолся где-то - закроет глаза. А не поборолся у Юрия Павловича - прилетит. Разницы между ними особо нет, два самых лучших тренера в России.