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Жемалетдинов сравнил Бердыева и Сёмина

вчера, 14:58

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов сравнил главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина и бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

Их сходство заключается в том, что они оба принадлежат к старой школе. Нужно больше физики, тактики, единоборств. Молодые тренеры вроде Хави Грасии ждут больше передач и техники. У них не поборолся где-то - закроет глаза. А не поборолся у Юрия Павловича - прилетит. Разницы между ними особо нет, два самых лучших тренера в России.

Напомним, что недавно Жемалетдинов сменил игровой номер.

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металлург
металлург
вчера в 16:25
Рифат старается угодить и нашим,и вашим. Красавчик )
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
вчера в 16:21
Один играет в автобус, другой в атаку ......ничего общего!!!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   173 / 808
вчера в 15:03
У Хави Грасии так и было ! И прилетело ! Хорошо, Рубин в вышке остался.
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
вчера в 14:59
У каждого свой подход.
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