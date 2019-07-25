Джикия: «Спасибо ветеранам за этот великий „Спартак“!»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия почтил память бывшего игрока москвичей Федора Черенкова. Сегодня ряд футболистов посетили могилу легендарного футболиста на Троекуровском кладбище в годовщину 60-летия со дня рождения спортсмена.
Хочу поблагодарить Федора Федоровича и остальных ветеранов за тот «Спартак», в котором мы играем сейчас. За этот великий «Спартак»!
Мне непонятно зачем это кинули в главную новость, там бомжи Демирала собрались подписывать, на потеху всей Европе, а вы тут слова Джикии в ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ постите, причем кликбейтом, перевирая заголовок и содержимое. Что только не сделаешь ради хайпа и сбора постов, то-то рады будут пообсуждать конско-бомжовская братия его слова, и так изогнется, и этак.
Мне непонятно зачем это кинули в главную новость, там бомжи Демирала собрались подписывать, на потеху всей Европе, а вы тут слова Джикии в ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ постите, причем кликбейтом, перевирая заголовок и содержимое. Что только не сделаешь ради хайпа и сбора постов, то-то рады будут пообсуждать конско-бомжовская братия его слова, и так изогнется, и этак.
Есть ЦСКА, Динамо, Торпедо - с историей и ветеранами
А есть газ проект с глорами и президентом страны
Есть ЦСКА, Динамо, Торпедо - с историей и ветеранами
А есть газ проект с глорами и президентом страны
Не примазывайтесь, мясники.
Не примазывайтесь, мясники.
Только душный страх сомнений –
Это всё, что нам осталось здесь,
Был у нас Спартак, да вышел весь!
Только душный страх сомнений –
Это всё, что нам осталось здесь,
Был у нас Спартак, да вышел весь!