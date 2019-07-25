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Джикия: «Спасибо ветеранам за этот великий „Спартак“!»

вчера, 13:15

Капитан «Спартака» Георгий Джикия почтил память бывшего игрока москвичей Федора Черенкова. Сегодня ряд футболистов посетили могилу легендарного футболиста на Троекуровском кладбище в годовщину 60-летия со дня рождения спортсмена. 

Хочу поблагодарить Федора Федоровича и остальных ветеранов за тот «Спартак», в котором мы играем сейчас. За этот великий «Спартак»!

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   226 / 808
сегодня в 02:53
помню кричалку: "Не боимся мы ментов, с нами Федор Черенков!!!"
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил МКС
   513 / 808
вчера в 22:42
Есть Спартак с историей и ветеранами Есть ЦСКА, Динамо, Торпедо - с историей и ветеранами А есть газ проект с глорами и президентом страны
согласен с тобой, люди живут воспоминаниями старых заслуг не желая добиваться новых успехов, а есть кто строит себе новую историю с новыми победами и титулами
Garrincha58
Garrincha58
   141 / 808
вчера в 22:09
достали уже своим великим клубом
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   513 / 808
вчера в 21:59
23 октября 1989 года, вот тогда я последний раз видел настоящий Спартак!
andrefino13
andrefino13
   212 / 808
вчера в 21:55
За Динамо Минск я тогда болел, в девять лет.)))
andrefino13
andrefino13 ответил kolpankolpan
   212 / 808
вчера в 21:54
Я смутно, но помню матч Спартак Динамо Минск, помню Шавло там блистал и забивал, Динамо Минск, тогда чемпионами СССР стали, тогда был великий Спартак, и Черенкова игру я помню,и многое, другое приятное.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   513 / 808
вчера в 21:53
да, был великим в СССР, но на дворе 21-й век и на счету 1 победа, значит перестал быть великим
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил nikot
   513 / 808
вчера в 21:49
Так в вашем болоте,не то что великих,никого нет.команда мыльный пузырь!!!
вроде как чемпион
nikot
nikot ответил Petergoff
   318 / 808
вчера в 21:48
Глупец тот,кто старается прикрыть собственное ничтожество, заслугами своих предков. (Генрих Гейне)
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил andrefino13
    вчера в 21:21
    Модераторы, Вы понимаете, что пропустили заведомо провокационную новость? Половина коментов скрыта. Я понимаю, что скорее всего получу бан, но давайте как то по честному, без политики.
    Можно и с политикой, только почему мой коммент поставили к редактированию? Что там не правда? Или там еще не вся Правда?Всей я не знаю, и в общем от этого не болею.А новость как новость.Дух истории, и не стоит делать из нее исключительность.
    andrefino13
    andrefino13
       212 / 808
    вчера в 21:18
    Модераторы, Вы понимаете, что пропустили заведомо провокационную новость? Половина коментов скрыта. Я понимаю, что скорее всего получу бан, но давайте как то по честному, без политики.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    вчера в 21:02
      Бутсы
      Бутсы ответил andrefino13
         54 / 808
      вчера в 20:24
      Кто ответит за то, что сегодня Спартак превращен в посмешище, или найдётся ли тот, кто сможет это все остановить, и заставить игроков и в первую очередь болельщиков, жить футболом, быть больными футболом?
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил d_fincher
           99 / 808
        вчера в 20:02
        Ты о чем? У вас в команде кокаин жрать норма.
          Сп62
          Сп62 ответил Igo0rek
             208 / 808
          вчера в 20:01
          Сейчас тоже из СПАРТАКА уезжают в Европу. Зе в Порту.
          andrefino13
          andrefino13
             212 / 808
          вчера в 19:57
            LOKOFAN is Siberia ALTAI
            LOKOFAN is Siberia ALTAI
            вчера в 18:12
            Был Спартак да вышел весь)
            Petergoff
            Petergoff
               204 / 808
            вчера в 17:56
            Глупец тот,кто старается прикрыть собственное ничтожество, заслугами своих предков. (Генрих Гейне)
            МКС
            МКС
               83 / 808
            вчера в 17:40
            Есть Спартак с историей и ветеранами

            Есть ЦСКА, Динамо, Торпедо - с историей и ветеранами

            А есть газ проект с глорами и президентом страны
            Санчо Панса
            Санчо Панса
               138 / 808
            вчера в 17:15
            Да, тот Спартак был действительно велик! Воспитанники красно-белых не покидали команду, спартаковцы боролись за самые высокие места, да и в еврокубках не выглядели мальчиками для битья. Сейчас все с точностью, да наоборот)
            Tommy Lee
            Tommy Lee
            вчера в 17:08
            Лицемер на покойном Черенкове похайпить решил, тьфу
            berda2003
            berda2003
               312 / 808
            вчера в 17:02
            И кто это сказал, один из тех которые позорят "великий" Спартак сейчас.
            Не примазывайтесь, мясники.
            ekliziast
            ekliziast ответил Don trambon
               232 / 808
            вчера в 16:58
            что с этим грузином? жиранул с утра пораньше?
              нечитайло
              нечитайло
                 788 / 808
              вчера в 16:56
              Молодцы
              ekliziast
              ekliziast
                 232 / 808
              вчера в 16:48
              Что же вас так корёжит от величия Спартака , как вампиров от чеснока.Не завидуйте. Может быть когда то, и о ваших клубах так же скажут.
              Igo0rek
              Igo0rek ответил beefs
                 209 / 808
              вчера в 16:35
              А было величие?
              В рамках СССР было. Да и в ЛЧ до полуфинала проходили, один из немногих клубов, кто в ЛЧ выиграл 6 из 6 матчей. Можно по разному относиться к спаму, но стоит признать, что раньше это была отличная команда, игроки которой, уезжали часто в Европу. Зато сейчас, один сплошной позор.
              Ангел неБесГрешен
              Ангел неБесГрешен
                 22 / 808
              вчера в 16:35
              За тех ветеранов у вас звезды на грудях. Нынешние только в юбилейные года чемпионят...
              NEADEKVAT
              NEADEKVAT ответил OLESOCC
                 598 / 808
              вчера в 16:18
              Был Спартак, да весь вышел!.
              0 побед, 6 поражений,
              Только душный страх сомнений –
              Это всё, что нам осталось здесь,
              Был у нас Спартак, да вышел весь!
              beefs
              beefs
                 74 / 808
              вчера в 16:16
              А было величие?
              бомбила
              бомбила
                 699 / 808
              вчера в 16:06
              Не за этот великий Спартак спасибо ветеранам, а за тот великий Спартак. Этим Спартаком нечего гордиться, за этот Спартак надо стыдиться
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