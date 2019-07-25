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«Зенит» хочет купить Наингголана

вчера, 20:30

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера» Раджи Наингголана.

Сообщается, что питерцы готовы предложить бельгийцу контракт с зарплатой в размере 4.5 млн евро в год. «Интер» готов отпустить футболиста, если получит достойное предложение, но сам Раджа намерен вернуться в родной «Кальяри».

Итальянский клуб не сможет сполна удовлетворить финансовые запросы Наингголана, поэтому для него более предпочтительным вариантом кажется «Зенит».

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Все комментарии
valt134
valt134
   164 / 808
сегодня в 03:22
Так вот в какую «трубу» «народные деньги» улетучиваются. А пенсионеры Всея Руси всё гадают:»Ну где же наши пенсии???»
Гавроша
Гавроша ответил Морозовский
   35 / 808
сегодня в 03:03
Раджа проходит в лазурный клуб "КОМУ ЗА ТРИДЦАТЬ"!
А ты в каком клубе?
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   35 / 808
сегодня в 03:03
Папуас из Индонезии!)))
Хоть не зулус тарасовский.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
сегодня в 02:02
Придется для него в срочном порядке курилку и бар оборудовать!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
вчера в 23:48
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 808
    вчера в 23:46
    Мне еще Маркизио снится, с его победным голом с левейшей пены, а они везут Раджу для зрелищ)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       9 / 808
    вчера в 23:44
    Тебе позвонит Цорн и скажет, за сколько он бывших игроков Ромы привозит в Москву, и тогда поймешь кто гений а кто гений распила)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Djon_V
       9 / 808
    вчера в 23:41
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 808
      вчера в 23:39
      Маркизио лайкнул все посты Ноинголана в инстаграмм и вконтакте
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил K_A_P_I_T_A_N
         8 / 808
      вчера в 23:36
      Да за такие деньги лучше Марио Фернандеса выкупить! Согласен?
      Да лучше за меньшие....))
      drug01
      drug01
         89 / 808
      вчера в 23:35
      Зенит постоянно в поисках игроков!
      Хороший Малый
      Хороший Малый
         358 / 808
      вчера в 23:31
      K_A_P_I_T_A_N
      K_A_P_I_T_A_N ответил Jeck Denielse
      вчера в 23:25
      31 год... Контракт в Интере до 22 года..... Цена на трансфермаркте 28,00 Млн €.... Зарплата в Интере 4,5 млн.... В "Кальяри"....только в "Кальяри"...... Цена игрока + подъёмные + агентские + подписной бонус + зарплата....... Страшно представить во сколько может обойтись данный сомнительный трансфер.... Не стоит "овчинка выделки".... Семак,Рибалта позвонят.....скажу "Я против".....
      Да за такие деньги лучше Марио Фернандеса выкупить! Согласен?
      ziborock
      ziborock
         33 / 808
      вчера в 23:23
      Папуас из Индонезии!)))
      13 RUS
      13 RUS
         118 / 808
      вчера в 23:01
      Ну а че, в тарасовке Терри играет же
      plusnindimon
      plusnindimon
         615 / 808
      вчера в 22:54
      Про него уже третий год подряд пишут. Соккер по ходу только даты новости меняют и все.
      lawr19730
      lawr19730
         296 / 808
      вчера в 22:41
      Трепал гребнистый своим помелом о требле, а в итоге до Зенита дотрепался)))
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
         279 / 808
      вчера в 22:38
      Хочет, пускай покупает.
      Fleischjager
      Fleischjager ответил Так Себе Аналитик
      вчера в 22:34
      Ага, давай вспомним, как в 90-е министр нефтяной промышленности Аликперов, взяв в помощники Федуна, объединил ряд государственных нефтяных компаний и приватизировал, отхватив себе 20% акций, а Федуну отписав 9%. И на эти украденные в 90-е деньги "Спартак" и живет. Или у тебя другая история?
        Djon_V
        Djon_V
           577 / 808
        вчера в 22:33
        Слишком ленивый и недисциплинированный, ещё хуже Паредеса, надеюсь что эта новость - чушь
        Правдин Семён
        Правдин Семён
           113 / 808
        вчера в 22:30
        Скорее всего -утка. Но,если что, деньги от продажи Халка еще остались ..))
        Serg3.12
        Serg3.12 ответил Морозовский
           27 / 808
        вчера в 22:25
        Раджа проходит в лазурный клуб "КОМУ ЗА ТРИДЦАТЬ"!
        Место Маркизио не должно пустовать
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond ответил Крутой камерунец
           79 / 808
        вчера в 22:17
        у тебя только сейчас вопрос возник?за чей?за счёт володьки и димки,по большей части димки,потому как володьке пофиг на футболю. за счёт меня и других граждан рф,за счёт бабушек и стриков платящих подоходный налог.это уже лет как 13 актуальный вопрос,с просыпанием
        вопрос риторический, если кто-то не понял
        Стыдно за Спартак
        Стыдно за Спартак
           342 / 808
        вчера в 22:16
        Скучная утятина. Наингголан был нам нужен в 2013-14, но не срослось.
        Теперь он не нужен. Эта утка написана потому что мы им интересовались.
        На закате карьеры Де Брюйне напишут тоже самое, так как Зенит им интересовался, когда тот играл в Вольфсбурге
        Морозовский
        Морозовский
           4 / 808
        вчера в 22:07
        Раджа проходит в лазурный клуб "КОМУ ЗА ТРИДЦАТЬ"!
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответил Крутой камерунец
           10 / 808
        вчера в 21:55
        у тебя только сейчас вопрос возник?за чей?за счёт володьки и димки,по большей части димки,потому как володьке пофиг на футболю. за счёт меня и других граждан рф,за счёт бабушек и стриков платящих подоходный налог.это уже лет как 13 актуальный вопрос,с просыпанием
        Ага, давай вспомним, как в 90-е министр нефтяной промышленности Аликперов, взяв в помощники Федуна, объединил ряд государственных нефтяных компаний и приватизировал, отхватив себе 20% акций, а Федуну отписав 9%. И на эти украденные в 90-е деньги "Спартак" и живет. Или у тебя другая история?
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           8 / 808
        вчера в 21:52
        31 год...
        Контракт в Интере до 22 года.....
        Цена на трансфермаркте 28,00 Млн €....
        Зарплата в Интере 4,5 млн....

        В "Кальяри"....только в "Кальяри"......

        Цена игрока + подъёмные + агентские + подписной бонус + зарплата.......
        Страшно представить во сколько может обойтись данный сомнительный трансфер....
        Не стоит "овчинка выделки"....
        Семак,Рибалта позвонят.....скажу "Я против".....
        Egorium
        Egorium
           45 / 808
        вчера в 21:46
        Свиней позабавить глупая шутка.
        Denkuz
        Denkuz
           20 / 808
        вчера в 21:31
        Эта информация от радио "Лживая тарасовка".
        Союзник противников
        Союзник противников
           193 / 808
        вчера в 21:27
        По тратам это два оборота задвижки газопровода против часовой стрелки.
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