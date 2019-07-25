«Зенит» хочет купить Наингголана

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера» Раджи Наингголана.
Сообщается, что питерцы готовы предложить бельгийцу контракт с зарплатой в размере 4.5 млн евро в год. «Интер» готов отпустить футболиста, если получит достойное предложение, но сам Раджа намерен вернуться в родной «Кальяри».
Итальянский клуб не сможет сполна удовлетворить финансовые запросы Наингголана, поэтому для него более предпочтительным вариантом кажется «Зенит».
Немецкий футболист ответил комментарием к записи: «Если присмотреться, то там можно увидеть историю вашего проекта ».
За час пост собрал все лайки
Раджа Наингалан лайкнул пост турка и подписал : там еще двести лет футбольной истории не будет
Немецкий футболист ответил комментарием к записи: «Если присмотреться, то там можно увидеть историю вашего проекта ».
За час пост собрал все лайки
Раджа Наингалан лайкнул пост турка и подписал : там еще двести лет футбольной истории не будет
Теперь он не нужен. Эта утка написана потому что мы им интересовались.
На закате карьеры Де Брюйне напишут тоже самое, так как Зенит им интересовался, когда тот играл в Вольфсбурге
Теперь он не нужен. Эта утка написана потому что мы им интересовались.
На закате карьеры Де Брюйне напишут тоже самое, так как Зенит им интересовался, когда тот играл в Вольфсбурге
Контракт в Интере до 22 года.....
Цена на трансфермаркте 28,00 Млн €....
Зарплата в Интере 4,5 млн....
В "Кальяри"....только в "Кальяри"......
Цена игрока + подъёмные + агентские + подписной бонус + зарплата.......
Страшно представить во сколько может обойтись данный сомнительный трансфер....
Не стоит "овчинка выделки"....
Семак,Рибалта позвонят.....скажу "Я против".....
Контракт в Интере до 22 года.....
Цена на трансфермаркте 28,00 Млн €....
Зарплата в Интере 4,5 млн....
В "Кальяри"....только в "Кальяри"......
Цена игрока + подъёмные + агентские + подписной бонус + зарплата.......
Страшно представить во сколько может обойтись данный сомнительный трансфер....
Не стоит "овчинка выделки"....
Семак,Рибалта позвонят.....скажу "Я против".....