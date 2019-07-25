«Зенит» хочет купить Наингголана

вчера, 20:30

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера» .

Сообщается, что питерцы готовы предложить бельгийцу контракт с зарплатой в размере 4.5 млн евро в год. «Интер» готов отпустить футболиста, если получит достойное предложение, но сам Раджа намерен вернуться в родной «Кальяри».

Итальянский клуб не сможет сполна удовлетворить финансовые запросы Наингголана, поэтому для него более предпочтительным вариантом кажется «Зенит».