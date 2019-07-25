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«Спартаку» не нужен игрок ПСВ

вчера, 16:32

Руководство «Спартака» решило отказаться от трансфера полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

Причина - действия агента игрока Пако Касаля, который пытался затянуть переговорный процесс. Сообщается, что клуб продолжит поиски нового атакующего хавбека.

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Все комментарии
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   71 / 808
вчера в 23:33
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       9 / 808
    вчера в 22:48
    Бывает) когда аргентинцев на Неву рублем манят))
    RMUKMU
    RMUKMU
       326 / 808
    вчера в 22:36
    Ещё есть время чтобы усилить проблемную позицию, но надо спешить - вылет из ЛЧ может отпугнуть потенциальных новичков.
    mihaluch
    mihaluch
       73 / 808
    вчера в 20:43
    Медкомиссию не прошёл, опа оказалась белее чем у Джикия.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       79 / 808
    вчера в 20:29
    Когда что-то не получается, нужно убедить себя и всех в том, что это тебе не нужно
    Fleischjager
    Fleischjager
    вчера в 20:03
      Константин Белых
      Константин Белых
         116 / 808
      вчера в 19:27
      Агент что работорговец что ли?.Для ПСВ 15 млн сумма очень не маленькая и Ювентусы с Реалами в очередь не стоят. Пусть сидит дальше.В Итоге перейдет куда нибуть в Дженоа но миллилов за 5.. Бизнесмены 66 овы. И зачем туда лететь если можно ПО ТЕЛЕФОНУ СПРОСИТЬ. Продаете? За сколько? Агенту сколько? Начинают наглеть-шлите лесом сразу а не устраивайте шапито двухнедельной продолжительности..
      RIR68
      RIR68
         69 / 808
      вчера в 19:16
      Како Пасаль спас Перейру)))
      VV V
      VV V
         485 / 808
      вчера в 18:49
      Мясным надо было агенту мизинец сломать на левой руке...
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответил КЭТиК
         197 / 808
      вчера в 18:06
      Агент перегнул палку.
      И ему наложили гипс !
      Заполярный
      Заполярный
         311 / 808
      вчера в 18:05
      НУ ОТКАЗАЛСЯ СПАРТАК ОТ ИГРОКА ИЗ ЗА АГЕНТА ЖАДНОГО. КОНЕБОМЖИ ЧЕГО ТАК ВОЗБУДИЛИСЬ.
      311
      311
         38 / 808
      вчера в 17:41
      С Федуном просто никто не захотел общаться!)
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
         8 / 808
      вчера в 17:35
      Респект
      Покупают ....ты - "респект"...
      Не покупают .... ты - "респект"...

      бывает "не респект"..??..))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 808
      вчера в 17:25
      Респект
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         22 / 808
      вчера в 17:24
      Прочитали прессу по скандалам вокруг народных, узнали соперника по отбору в ЛЕ (грозные сыровары) и решили отойти в сторонку...
      Бабка в кедах
      Бабка в кедах
         39 / 808
      вчера в 17:22
      Это Спартак не нужен игроку ПСВ.
      Atist
      Atist
         37 / 808
      вчера в 17:20
      На месте Перейры любой поступил также.
      FROLL 001
      FROLL 001
         2 / 808
      вчера в 17:18
      Конечно не нужен, если французы узнав, что из себя представляют свиньи без судей, решили воздержаться. Рано заканчивать с футболом подумали они. Гыгыгы
      Comdiv
      Comdiv
         21 / 808
      вчера в 17:13
      Перейро, прочитав позорную историю спартака, ужаснулся и отказался напрочь.
      cska plus
      cska plus
         13 / 808
      вчера в 17:06
      Скорее всего сам игрок отказался узнав про позоры а федун решил таким образом выкрутиться.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
         197 / 808
      вчера в 17:05
      Я же говорил ,что эти 56ы в Спартаке ни Х. не умеют торговаться ! Что и требовалось доказать ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      КЭТиК
      КЭТиК
         140 / 808
      вчера в 17:00
      Агент перегнул палку.
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
         425 / 808
      вчера в 16:49
      в кой-то веки верное решение Федуна,лесом таких
      С детства за Тун
      С детства за Тун ответил Ко Чегара
         17 / 808
      вчера в 16:45
      Пако спас карьеру Гастону. А ваш Прядкин еще негра какого-нибудь найдет за 75 тысяч.
      ermak6848
      ermak6848
         185 / 808
      вчера в 16:40
      зачем балласт ...
      Ко Чегара
      Ко Чегара
         158 / 808
      вчера в 16:36
      Пако напакостничал сам себе. Захотел хапнуть побольше и развести Арнольдыча,в итоге был послан в пешее эротическое путешествие.
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