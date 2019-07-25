«Спартаку» не нужен игрок ПСВ

Руководство «Спартака» решило отказаться от трансфера полузащитника ПСВ Гастона Перейро.
Причина - действия агента игрока Пако Касаля, который пытался затянуть переговорный процесс. Сообщается, что клуб продолжит поиски нового атакующего хавбека.
Руководство «Спартака» решило отказаться от трансфера полузащитника ПСВ Гастона Перейро.
Причина - действия агента игрока Пако Касаля, который пытался затянуть переговорный процесс. Сообщается, что клуб продолжит поиски нового атакующего хавбека.
Не покупают .... ты - "респект"...
бывает "не респект"..??..))
Не покупают .... ты - "респект"...
бывает "не респект"..??..))