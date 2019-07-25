«Сампдория» не готова платить «Зениту» € 15 млн за Ригони

«Сампдория» на данный момент не готова к покупке полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, информирует источник.
Сообщается, что «Зенит» согласится продать 25-летнего хавбека не меньше чем за € 15 млн, но генуэзцы считают требования «сине-бело-голубых» по сумме трансфера и форме оплаты чрезмерными.
Напомним, в борьбу за Ригони недавно вступил «Торино».
Не у всех же такая безупречная и толковая селекционная дружина способная привозить сплошь одних топов таких как Педро Роша и Петкович...
А последний вчерашний мега-трансфер с приобретением нового директора-арбитра Ходырева - так вообще показывает никчемность работы на трансферном рынке остальных 15-ти команд.....
До эього были лишь сезонные аренды...Москалёвых-Лапочкиных.....теперь приобретать начали...))
Удачи !!
Не у всех же такая безупречная и толковая селекционная дружина способная привозить сплошь одних топов таких как Педро Роша и Петкович...
А последний вчерашний мега-трансфер с приобретением нового директора-арбитра Ходырева - так вообще показывает никчемность работы на трансферном рынке остальных 15-ти команд.....
До эього были лишь сезонные аренды...Москалёвых-Лапочкиных.....теперь приобретать начали...))
Удачи !!
Сейчас в европах рынок сумасшедший....сама же Сампдория закупает пачками неизвесных челов не скупясь....4-го вратаря дубля Ювентуса за 20 млн...чешкого хавбека Якуба Янкто за 15 млн...Запату из Неаполя за 19 млн...Капрари который не игрок основы за 15 млн из Интера притащили.......
Да продают за "не хило"...
Шкриньяра в Интер за 35 млн....Торрейру в арсенал за 29...Андерсена за 24 млн....
Не готовы они.....
Жмотьё неразумное...им самого Эмилиано Ригони предлагают...а они "не готовы"....))
Будут готовы - поздно будет...
В Торино наверно быстрей головой соображают...
Сейчас в европах рынок сумасшедший....сама же Сампдория закупает пачками неизвесных челов не скупясь....4-го вратаря дубля Ювентуса за 20 млн...чешкого хавбека Якуба Янкто за 15 млн...Запату из Неаполя за 19 млн...Капрари который не игрок основы за 15 млн из Интера притащили.......
Да продают за "не хило"...
Шкриньяра в Интер за 35 млн....Торрейру в арсенал за 29...Андерсена за 24 млн....
Не готовы они.....
Жмотьё неразумное...им самого Эмилиано Ригони предлагают...а они "не готовы"....))
Будут готовы - поздно будет...
В Торино наверно быстрей головой соображают...
Вот ключевые слова. Зачем ждать год, если можно получить сразу.
А может, самим нужен...
Вот ключевые слова. Зачем ждать год, если можно получить сразу.
А может, самим нужен...
Паредеса вообще за 40 млн продали.
Паредеса вообще за 40 млн продали.