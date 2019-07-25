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«Сампдория» не готова платить «Зениту» € 15 млн за Ригони

вчера, 05:41

«Сампдория» на данный момент не готова к покупке полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, информирует источник.

Сообщается, что «Зенит» согласится продать 25-летнего хавбека не меньше чем за € 15 млн, но генуэзцы считают требования «сине-бело-голубых» по сумме трансфера и форме оплаты чрезмерными.

Напомним, в борьбу за Ригони недавно вступил «Торино».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Т34
   8 / 808
вчера в 13:03
Они научены примером, как шлак Паредеса втюрили ПСЖ, который до сих пор отойти не может от того, как и его развели. Вот и не хотят макаронники оказаться в такой же ситуации, как и лягушатники.
Кому то надо и ошибки совершать на трансферном рынке.....
Не у всех же такая безупречная и толковая селекционная дружина способная привозить сплошь одних топов таких как Педро Роша и Петкович...

А последний вчерашний мега-трансфер с приобретением нового директора-арбитра Ходырева - так вообще показывает никчемность работы на трансферном рынке остальных 15-ти команд.....

До эього были лишь сезонные аренды...Москалёвых-Лапочкиных.....теперь приобретать начали...))

Удачи !!
Т34
Т34 ответил Jeck Denielse
   242 / 808
вчера в 12:49
Какой торг..... Сейчас в европах рынок сумасшедший....сама же Сампдория закупает пачками неизвесных челов не скупясь....4-го вратаря дубля Ювентуса за 20 млн...чешкого хавбека Якуба Янкто за 15 млн...Запату из Неаполя за 19 млн...Капрари который не игрок основы за 15 млн из Интера притащили....... Да продают за "не хило"... Шкриньяра в Интер за 35 млн....Торрейру в арсенал за 29...Андерсена за 24 млн.... Не готовы они..... Жмотьё неразумное...им самого Эмилиано Ригони предлагают...а они "не готовы"....)) Будут готовы - поздно будет... В Торино наверно быстрей головой соображают...
Они научены примером, как шлак Паредеса втюрили ПСЖ, который до сих пор отойти не может от того, как и его развели. Вот и не хотят макаронники оказаться в такой же ситуации, как и лягушатники.
Atist
Atist
   37 / 808
вчера в 10:48
За соньку свиньи в пять раз меньше еле выпросили.
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
вчера в 09:38
Лёха Рыжий лучше сгноит на лавке.И потом,есть много достойных фарм-клубов :"Оренбург","Сочи"...Не будет надежды оправдывать-улетит туда.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
вчера в 09:38
Ору ору ору, неумелая работа питерцев)))
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
вчера в 08:46
В Зените игроки стоят своих денег. Это не пупсики.
Hypnoz
Hypnoz
   180 / 808
вчера в 08:42
За пятёрочку сойдутся. Плюсом, бомжи будут платить Ригони зарплату.
Томас Сойер
Томас Сойер
   794 / 808
вчера в 08:40
Ригони на голову выше Мака. Пусть лучше второго продают, от него все равно нет толка.
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
вчера в 08:23
Придётся наверное немного уступить, а то на лавке совсем обесценится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Аксинья
   8 / 808
вчера в 08:15
Я полагаю что торг здесь неуместен...
Какой торг.....
Сейчас в европах рынок сумасшедший....сама же Сампдория закупает пачками неизвесных челов не скупясь....4-го вратаря дубля Ювентуса за 20 млн...чешкого хавбека Якуба Янкто за 15 млн...Запату из Неаполя за 19 млн...Капрари который не игрок основы за 15 млн из Интера притащили.......
Да продают за "не хило"...
Шкриньяра в Интер за 35 млн....Торрейру в арсенал за 29...Андерсена за 24 млн....

Не готовы они.....
Жмотьё неразумное...им самого Эмилиано Ригони предлагают...а они "не готовы"....))
Будут готовы - поздно будет...
В Торино наверно быстрей головой соображают...
Аксинья
Аксинья ответил 112910415
   51 / 808
вчера в 08:03
можно добавить пару-тройку неликвидов
Только талисман удачи - автора красивейших голов из ПФЛ и лучшего обводчика манекенов пусть не трогают...
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 07:57
можно добавить пару-тройку неликвидов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
вчера в 07:35
В борьбу за Ригони недавно вступил Торино.
Вот ключевые слова. Зачем ждать год, если можно получить сразу.
А может, самим нужен...
Gunslinger
Gunslinger
   377 / 808
вчера в 07:29
Дешевле пусть зулусов вагонами покупают!!! :))))))))
Leningrad 84
Leningrad 84
   65 / 808
вчера в 07:02
Ригони стоит намного дороже. Так что Сампдория пролетает...
Паредеса вообще за 40 млн продали.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
вчера в 06:57
А не многовато за лавочника?!?
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
вчера в 06:18
Зенит прогнётся.
wingback
wingback
   254 / 808
вчера в 06:17
Даром за амбаром...
Аксинья
Аксинья
   51 / 808
вчера в 06:01
Я полагаю что торг здесь неуместен...
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
вчера в 05:54
Найдется клуб посолиднее.
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
вчера в 05:49
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