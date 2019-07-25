«Сампдория» не готова платить «Зениту» € 15 млн за Ригони

вчера, 05:41

«Сампдория» на данный момент не готова к покупке полузащитника «Зенита» , информирует источник.

Сообщается, что «Зенит» согласится продать 25-летнего хавбека не меньше чем за € 15 млн, но генуэзцы считают требования «сине-бело-голубых» по сумме трансфера и форме оплаты чрезмерными.

Напомним, в борьбу за Ригони недавно вступил «Торино».