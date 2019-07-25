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«Зенит» претендует на игрока «Ювентуса»

вчера, 13:35

«Зенит» планирует усилить состав команды защитником «Ювентуса» Мерихом Демиралем.

Вероятно, что речь идет об аренде футболиста, ведь 21-летний игрок перебрался в Турин всего пару недель назад. Итальянцы хотят, чтобы Демираль получал постоянную игровую практику в грядущем сезоне. На турка также претендуют «Милан», «Рома», «Фиорентина» и МЮ.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   138 / 808
вчера в 17:17
Сомневаюсь, что Демираль окажется в Питере! Вероятнее всего он задержится в Италии.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 808
вчера в 15:07
Разумно, что Юве хочет пристроить игрока в какую нибудь ТОП-20 команд Европы.
Но Зениту он не нужен.
Армейская душа
Армейская душа
   70 / 808
вчера в 15:02
Опять? )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
вчера в 14:54
Сколько радости у московских от этой уже опровергутой новости....прям полные штаны...
Так Зенит взял прям запрсто и рассказал кого и когда приобретёт....))
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
вчера в 14:51
"Зенит" претендует на позор в ЛЧ.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
вчера в 14:50
Утка a la Юрий Зотов 😁😁😁
Footbolista
Footbolista
   5 / 808
вчера в 14:21
зенит претендует на ФНЛ...
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
вчера в 14:20
зенит послали((
Ко Чегара
Ко Чегара
   158 / 808
вчера в 14:17
Смех в зале)))
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
вчера в 14:16
Уже есть опровержение.
773sergeytank
773sergeytank
   667 / 808
вчера в 14:15
Юве отклонил предложения всех этих клубов, соккер снова дремлет.
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
вчера в 14:11
Солидные команды открыли на него охоту. Гыгыгы
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   190 / 808
вчера в 14:08
Лучший игрок лиги и лучший игрок Зенита является воспитанником Московского Спартака!!!
Ну что бомжары? Вам еще не стыдно за свою молодежь?
lawr19730
lawr19730
   296 / 808
вчера в 14:02
Уже послали подальше.
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 14:01
на крутого игрока Ювентуса !
Тага Дага
Тага Дага
   176 / 808
вчера в 13:56
Милан,Рома,Фиорентина,МЮ и зенит....уже смешно....
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
вчера в 13:53
Зениту лишь бы купить кого-нибудь втридорога.
BDA8181
BDA8181
   331 / 808
вчера в 13:52
Вполне возможно , Ребалта может и взять.
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
вчера в 13:50
Ещё тренера из Италии надо в аренду взять!
За Ливерпуль
За Ливерпуль
   572 / 808
вчера в 13:47
Завидуйте молча
LOpp
LOpp
   15 / 808
вчера в 13:46
еще с Маркизио не рассчитались, а уже хотят взять новую ношу на федеральный бюджет.
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 13:44
Честно говоря сказать особо нечего.
Gloomy59
Gloomy59
   560 / 808
вчера в 13:42
УТКА
CSKA2012
CSKA2012
   142 / 808
вчера в 13:41
А приедет побритый Маркизио ))
ballak144
ballak144
   196 / 808
вчера в 13:38
мда, де Лигта не хотят? вчера оба прилично сыграли
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