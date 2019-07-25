«Зенит» претендует на игрока «Ювентуса»

«Зенит» планирует усилить состав команды защитником «Ювентуса» Мерихом Демиралем.
Вероятно, что речь идет об аренде футболиста, ведь 21-летний игрок перебрался в Турин всего пару недель назад. Итальянцы хотят, чтобы Демираль получал постоянную игровую практику в грядущем сезоне. На турка также претендуют «Милан», «Рома», «Фиорентина» и МЮ.
Но Зениту он не нужен.
Но Зениту он не нужен.
Так Зенит взял прям запрсто и рассказал кого и когда приобретёт....))
Так Зенит взял прям запрсто и рассказал кого и когда приобретёт....))
Ну что бомжары? Вам еще не стыдно за свою молодежь?
Ну что бомжары? Вам еще не стыдно за свою молодежь?