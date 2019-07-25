Нобоа не смог договориться с «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признался, что полузащитник команды Кристиан Нобоа вел переговоры с «Сочи».
На данный момент Нобоа – игрок «Зенита». Что касается «Сочи», то переговоры, которые они вели с Нобоа по контракту, – это дело клуба «Сочи». Раз Нобоа сейчас игрок «Зенита», значит, «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли. Но трансферное окно открыто, прогнозировать ничего не хочу. Продолжит ли «Сочи» переговоры с ним? Надо спросить у сочинского клуба.
Нобоа прекрасно знает, что зениту кровь из носа надо его слить и гнет пальца и заламывает руки казнакрадам))))
Нобоа прекрасно знает, что зениту кровь из носа надо его слить и гнет пальца и заламывает руки казнакрадам))))
И Сочи - зачем, куда и что дальше...
Видно, курортный фарм-клуб - это не предел мечтаний Нобоа..:))
И Сочи - зачем, куда и что дальше...
Видно, курортный фарм-клуб - это не предел мечтаний Нобоа..:))
Готовы спать на лавке,лишь бы газовую соску не отобрали.
Готовы спать на лавке,лишь бы газовую соску не отобрали.
Если Нобоа - игрок Зенита....почему генеральному "до лампочки" как складыватся переговоры ??
Можно было бы из вежливости и такта не демонстрировать незаинтересованность в судьбе игрока ...
"Переговоры Сочи - дело клуба Сочи"....."Будет ли Сочи продолжать - спросите у Сочи"....
Вообщето переговоры ведуться по игроку команды в которой Вы - Генеральный директор....по игроку "Зенита" - а не по человеку который просто проходил мимо "Газпром Арены"...
Если Нобоа - игрок Зенита....почему генеральному "до лампочки" как складыватся переговоры ??
Можно было бы из вежливости и такта не демонстрировать незаинтересованность в судьбе игрока ...
"Переговоры Сочи - дело клуба Сочи"....."Будет ли Сочи продолжать - спросите у Сочи"....
Вообщето переговоры ведуться по игроку команды в которой Вы - Генеральный директор....по игроку "Зенита" - а не по человеку который просто проходил мимо "Газпром Арены"...