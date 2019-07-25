Нобоа не смог договориться с «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признался, что полузащитник команды вел переговоры с «Сочи».

На данный момент Нобоа – игрок «Зенита». Что касается «Сочи», то переговоры, которые они вели с Нобоа по контракту, – это дело клуба «Сочи». Раз Нобоа сейчас игрок «Зенита», значит, «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли. Но трансферное окно открыто, прогнозировать ничего не хочу. Продолжит ли «Сочи» переговоры с ним? Надо спросить у сочинского клуба.