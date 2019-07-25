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Нобоа не смог договориться с «Сочи»

вчера, 08:15

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признался, что полузащитник команды Кристиан Нобоа вел переговоры с «Сочи».

На данный момент Нобоа – игрок «Зенита». Что касается «Сочи», то переговоры, которые они вели с Нобоа по контракту, – это дело клуба «Сочи». Раз Нобоа сейчас игрок «Зенита», значит, «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли. Но трансферное окно открыто, прогнозировать ничего не хочу. Продолжит ли «Сочи» переговоры с ним? Надо спросить у сочинского клуба.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
   232 / 808
вчера в 11:19
Правильно было написать, Нобоа не смог договориться с Миллером и оставить прежнюю зарплату.Зенька решила дурануть эквадорца , но он оказался не лыком шит.
oFANATo
oFANATo
   75 / 808
вчера в 10:57
Некрасиво. Поматросили и бросили.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
вчера в 10:24
Упустил зенит Цорна, а тот дела делает как из пулемета, а не Сочи как мешок запасной для пылесоса набивает)))) ребята, ну придумайте что нибудь пооригинальней
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Константин Белых
   9 / 808
вчера в 10:23
Поосто интересно, сколько зенит будет доплачивать за аренды своим детищам из-за грянувшего нового лимита?))
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 808
вчера в 10:13
Ха-Ха! Шеф - повар не знает , что происходит у него на кухне?))
Константин Белых
Константин Белых ответил 25процентный клоун
   116 / 808
вчера в 10:12
Как же я ору с нового лимита и с того как легендарные воспитанники разводят газ)))))) Нобоа прекрасно знает, что зениту кровь из носа надо его слить и гнет пальца и заламывает руки казнакрадам))))
Главное что в запасе у них претендент на золотую бутсу Заболотный забивший вчера гол за год ниоткудинской хрени.
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
вчера в 09:43
Пустобрех.
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
вчера в 09:41
Скоро свиньи начнут им интересоваться, отомстить Зениту за Дзюбу.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
вчера в 09:35
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 808
    вчера в 09:33
    Как же я ору с нового лимита и с того как легендарные воспитанники разводят газ))))))
    Нобоа прекрасно знает, что зениту кровь из носа надо его слить и гнет пальца и заламывает руки казнакрадам))))
    Denkuz
    Denkuz
       20 / 808
    вчера в 09:32
    Удачи Нобоа!
    sir_Alex
    sir_Alex
       26 / 808
    вчера в 09:27
    не могут избавиться 😀
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    вчера в 09:09
    Нобоа после травмы сдал.
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
       39 / 808
    вчера в 08:44
    После тяжелейшей травмы стал осторожен и незаметен на поле.
    ДАША Д
    ДАША Д
       114 / 808
    вчера в 08:38
    Зенитовскую зарплату в Сочи просит.
    Garrincha58
    Garrincha58
       141 / 808
    вчера в 08:33
    сами понабрали игроков теперь психуют что те никуда не уходят, а зачем? и так хорошо
    particular
    particular
       7 / 808
    вчера в 08:29
    Одно дело - Питер с его спортивными перспективами и финансовым благополучием...
    И Сочи - зачем, куда и что дальше...
    Видно, курортный фарм-клуб - это не предел мечтаний Нобоа..:))
    Ко Чегара
    Ко Чегара
       158 / 808
    вчера в 08:29
    Заболотный № 2.
    Готовы спать на лавке,лишь бы газовую соску не отобрали.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       72 / 808
    вчера в 08:28
    Странно генеральный ответил. Как будто он генералит в тосно. 😂
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 808
    вчера в 08:24
    Несколько отстранённо.....
    Если Нобоа - игрок Зенита....почему генеральному "до лампочки" как складыватся переговоры ??
    Можно было бы из вежливости и такта не демонстрировать незаинтересованность в судьбе игрока ...

    "Переговоры Сочи - дело клуба Сочи"....."Будет ли Сочи продолжать - спросите у Сочи"....
    Вообщето переговоры ведуться по игроку команды в которой Вы - Генеральный директор....по игроку "Зенита" - а не по человеку который просто проходил мимо "Газпром Арены"...
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