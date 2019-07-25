Кабелья для остроты

вчера, 10:00

«Краснодар» решил всерьез взяться за усиление состава. Вслед за Тонни Вильеной может быть подписан Реми Кабелья. «Соккер.ру» - о потенциальном французском «быке».

Сразу надо отметить, что ситуация вокруг перехода Реми Кабелья в «Краснодар» складывается достаточно странная. Клуб объявил о том, что все на мази, что договоренность достигнута и осталось только пройти медосмотр. Но быстро удалил сообщение об этом и притаился. Этому предшествовала утечка информации во французских СМИ , которые первыми стали сообщать о скором трансфере 29-летнего француза в «Краснодар».

Назывались даже вполне конкретные условия – сумма сделки в размере 12 миллионов евро и личный контракт на три года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. Условия весьма приличные, требующие от «быков» основательного подхода к решению о покупке такого футболиста. Ведь «Краснодар» всегда был клубом максимально рациональным и делал выбор очень вдумчиво и аккуратно.

А тут приличные средства, причем некоторые стали высказывать сомнения в том, что «быки» смогут влезть в условия финансового фэйр-плей. Но надо полагать, что в организации Сергея Галицкого все подсчитано. Иначе бы не было всей этой суеты. При этом агент Кабелья занимает стандартную позицию, предшествующую официальному объявлению:

Я не могу ничего комментировать до тех пор, пока сделка не состоялась. На данный момент Кабелья контракт ни с кем не подписал.

Остается только догадываться, почему «Краснодар» вдруг удалил объявление о сделке. Либо агент попросил не торопиться, пока подписи нет. Либо «Сент-Этьен» взбрыкнул, увеличив запрос, поскольку говорили не только о 12 миллионах, но и о 13,5 миллионах. Либо же в самом «Краснодаре» решили, что лучше не мутить воду до прохождения игроком медосмотра и заключения личного договора. Ситуация интересная. Но так или иначе она разрешится. А нам интересно, что же за исполнитель может оказаться в чемпионате России, где у французов традиционно все складывается достаточно непросто.

Кабелья был открыт миру вместе с тем самым блестящим сенсационным «Монпелье», который в 2012 году неожиданно для всех выиграл чемпионат Франции. Скромная команда с никому на тот момент не известными футболистами заставила весь мир говорить о себе. Понятное дело, что практически каждый из игроков сделал себе на этом имя, значительно повысил свою стоимость, а многие сменили команды.

Правда, Кабелья сделал это с запозданием, поскольку в том чемпионском сезоне не был безоговорочным игроком основного состава. «Монпелье» «дербанили» еще пару сезонов по инерции, и вот во вторую волну Кабелья попал, потому что выдал блестящий сезон-2013/14, когда уже проявил себя как полноценный лидер, настоящая «десятка», классический атакующий полузащитник.

При этом скорости и дриблинга Кабелья хватало, чтобы играть при необходимости и на флангах атаки. Эта универсальность вкупе с впечатляющими 14 голами и 7 голевыми передачами заинтересовала ряд клубов. К тому же игрок попал в сборную Франции, оказался даже на чемпионате мира, но в роли глухого запасного.

Кабелья долго выбирал новый клуб и на удивление боссов «Монпелье», ждавших от него скачка в топ-команду, решил перебраться в «Ньюкасл», который имел в составе немало французов. Это должно было помочь ему в адаптации в Англии. Но британский опыт оказался провальным. Реми совсем не подошел английский стиль футбола.

Его покупку за 10 миллионов евро тренерский штаб пытался оправдать, давая практику, но проявить себя Кабелья никак не удавалось – один гол в 31 матче в Премьер-Лиге. Тянуть никто не стал – Реми отправили обратно во Францию, но уже в «Марсель», чьи болельщики с фанатами «Монпелье» имеют напряженные отношения. Так что подобный переход вызвал неоднозначную реакцию. Впрочем, скачок через «Ньюкасл» несколько охладил пыл.

Надо сказать, что и марсельский опыт Кабелья сложно назвать успешным. После аренды, во время которой Реми еще более-менее устраивал «Марсель», провансальцы его купили за 8 миллионов евро. И после покупки уровень игры Кабелья значительно упал. Он не оправдал ожиданий и возложенных надежд – в клубе хотели видеть в нем лидера, каким он был перед уходом из «Монпелье».

Но фрустрация после неудачи в Англии, а также в целом склонность «Марселя» к «спартаковским» метаниям и скачкам вверх-вниз на ровном месте не позволили Кабелья вернуться на прежний уровень. У абсолютного большинства болельщиков сложилось мнение, что Реми уже не вернется на него и был всего лишь игроком-однодневкой, которых немало в таких выстреливающих внезапно командах, как «Монпелье».

Поверили в игрока только в «Сент-Этьене», который предварительно тоже арендовал его, чтобы понять, с каким настроем Реми вообще работает, не утратил ли мотивацию. Аренда оказалась убедительной, да и просили за него уже немного, так что «Сент-Этьен» прикупил Кабелья за 5 миллионов евро. И не прогадал.

Оказалось, что французу просто нужно было оказаться в условиях, которые органически подходят его стилю футбола. «Сент-Этьен» в прошлом сезоне демонстрировал комбинационный яркий атакующий футбол, в котором Реми занял привычное место «десятки», порой действовал на флангах, а в результате забил восемь мячей, сделал пять голевых передач и был признан лучшим футболистом «зеленых» в прошлом сезоне.

А это достойный показатель, потому что «Сент-Этьен» финишировал в чемпионате Франции четвертым и по признанию многих нейтральных болельщиков показывал едва ли не самый красивый футбол в Лиге 1. Во многом благодаря заново раскрывшемуся Кабелья. Поэтому не удивляет, что стоимость Реми резко подскочила. А сам стиль игры француза оказался убедительным для «Краснодара», поскольку прекрасно вяжется с той манерой, в которой стремится играть российский клуб.

Выход на новый уровень приводит и к необходимости выходить на другой способ формирования состава, включая в него и футболистов наподобие Кабелья, Вильены, Маркуса Берга – достаточно зрелых, имеющих европейский опыт и подходящий стиль игры. Кабелья в своем лучшем состоянии способен обеспечить «Краснодар» яркими нестандартными атакующими решениями и вписаться в комбинационный футбол «быков». Осталось только завершить сделку и поверить, что не повторится «английская история».