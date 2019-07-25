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Медведев: «Предложение „Сочи“ по Заболотному пока в силе»

вчера, 17:27

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поведал о вариантах продолжения карьеры нападающего команды Антона Заболотного.

Заболотный сейчас на контракте с «Зенитом». По нему остаётся предложение от «Сочи», которое ещё в силе, но сколько оно ещё будет в силе, я не знаю. Я с Антоном ещё не разговаривал, может, поговорю на следующей игре. Он же следит за выступлениями своих коллег по команде, которые сейчас играют в «Сочи».

Все, кто ушел в сочинский клуб, в восторге от города, условий, питания, климата. Сочи — наш олимпийский центр, с прекрасной инфраструктурой. Клуб «Сочи» настроен очень серьёзно. Это видно по тому, как они играют, как всё организованно. У Заболотного же есть телефоны Новосельцева, Полоза, Набиуллина. Он может позвонить им и посоветоваться.

Мы к Антону очень хорошо относимся и хотим, чтобы он выбрал лучший вариант продолжения карьеры для себя.

Недавно Антон Заболотный забил гол за «Зенит-2» в матче против «Долгопрудного» (2:0). 

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Все комментарии
морозз
морозз
   19 / 808
вчера в 20:48
Не хочет Медведев платить Заболотному неустойку по расторжению контракта!
Levadia
Levadia
   119 / 808
вчера в 19:55
Ну уж очень "тонкий" намёк Антону.)
rvrrrr
rvrrrr
   467 / 808
вчера в 19:30
Чемодан без ручки. И тащить неудобно и бросить жалко
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
вчера в 19:21
ЗЭ верен "Зениту" - таких спортсменов уже не осталось ( ну, если Игорь только!). Огромное уважение ЗЭ за верность лазурным цветам клуба! Держись, ЗЭ - мы мысленно с тобой!!!
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 19:16
но не верит турист рекламному агенту !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
вчера в 19:02
Антон уже выбрал оптимальный вариант продолжения карьеры - "Долгопрудный" тому свидетель.
minai
minai
   135 / 808
вчера в 18:29
И питание, и деньги хорошие плотют. Того и гляди, Игорёк Денисов срочно возобновит карьеру.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
вчера в 18:27
В зарплате игроку двигаться ох как не хочется.
ballak144
ballak144
   196 / 808
вчера в 18:24
корни пустит в пфл, чем уйдет
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
вчера в 18:21
Иди Антоша и не просто иди, а побыстрее. Гыгыгы
particular
particular
   7 / 808
вчера в 18:13
Сочи, взращенный на всём готовом, судя по всему имеет солидный монетный и, безусловно, административный ресурсы..:))
Прямо, Мекка и центр притяжения для оравы меркантильных и отвергнутых..:))
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
вчера в 18:13
Большой мастер ищет высокооплачиваемую работу.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
вчера в 18:00
Мы к Антону очень хорошо относимся....
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Но платить 1млн евро за игру в третьем дивизионе никто не хочет!!!
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
вчера в 17:58
Лучше быть первым в "Зените2", чем сидеть на лавке в "Сочи".
порт
порт
   376 / 808
вчера в 17:49
Распилить, и продать по частям, вернее по брёвнышкам.
memphis
memphis
   551 / 808
вчера в 17:49
Умоляют уже уйти))
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
вчера в 17:48
Сочи гораздо лучше, чем Зенит-2
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
вчера в 17:47
Он скоро лучшим бомбардиром во втордиве станет. Зачем ему маяться в Сочах?
Сарказм, если чё...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
вчера в 17:46
Очень похоже на рассказ туроператора ....продающего "горящие путёвки"......)))

Сказал бы проще..."Антоша,мы не намерены платить 1 млн евро игроку ПФЛ...пора бы тебе и отчалить из Зенита"...
Footbolista
Footbolista
   5 / 808
вчера в 17:42
Пора Антошку продать хоть за мешок картошки...
truffagldino
truffagldino
   742 / 808
вчера в 17:36
Единственный ЗМС который играет во второй лиге.
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
вчера в 17:30
Лучше (в зарплате) в ПФЛ!
Swinsi
Swinsi
   323 / 808
вчера в 17:29
Пора Антошку продать хоть куда.
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