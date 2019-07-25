Медведев: «Предложение „Сочи“ по Заболотному пока в силе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поведал о вариантах продолжения карьеры нападающего команды Антона Заболотного.
Заболотный сейчас на контракте с «Зенитом». По нему остаётся предложение от «Сочи», которое ещё в силе, но сколько оно ещё будет в силе, я не знаю. Я с Антоном ещё не разговаривал, может, поговорю на следующей игре. Он же следит за выступлениями своих коллег по команде, которые сейчас играют в «Сочи».
Все, кто ушел в сочинский клуб, в восторге от города, условий, питания, климата. Сочи — наш олимпийский центр, с прекрасной инфраструктурой. Клуб «Сочи» настроен очень серьёзно. Это видно по тому, как они играют, как всё организованно. У Заболотного же есть телефоны Новосельцева, Полоза, Набиуллина. Он может позвонить им и посоветоваться.
Мы к Антону очень хорошо относимся и хотим, чтобы он выбрал лучший вариант продолжения карьеры для себя.
Недавно Антон Заболотный забил гол за «Зенит-2» в матче против «Долгопрудного» (2:0).
Прямо, Мекка и центр притяжения для оравы меркантильных и отвергнутых..:))
Прямо, Мекка и центр притяжения для оравы меркантильных и отвергнутых..:))
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Но платить 1млн евро за игру в третьем дивизионе никто не хочет!!!
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Но платить 1млн евро за игру в третьем дивизионе никто не хочет!!!
Сарказм, если чё...
Сарказм, если чё...
Сказал бы проще..."Антоша,мы не намерены платить 1 млн евро игроку ПФЛ...пора бы тебе и отчалить из Зенита"...
Сказал бы проще..."Антоша,мы не намерены платить 1 млн евро игроку ПФЛ...пора бы тебе и отчалить из Зенита"...