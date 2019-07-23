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«Зенит» подписал голкипера «Сарпсборга»

23 июля 2019, 20:41

«Зенит» приобрел вратаря «Сарпсборга» Александра Васютина.

Детали сделки не разглашаются. 24-летний футболист подписал контракт с «сине-бело-голубыми» до лета 2023 года. Васютин является воспитанником «Зенита», однако за первую команду питерцев он так и не сыграл.

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23 июля Комментарии88
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25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   9 / 808
24 июля в 19:22
Понсе
oFANATo
oFANATo ответил mamba9090909
   75 / 808
24 июля в 19:13
И что? Настоящее не может отменить прошлого!
Тем более одно чемпионство Лунева это не шесть чемпионств Акинфеева.
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   125 / 808
24 июля в 19:07
Грязно на питерских ветках, при том сами засоряют))) Ох и боятся 1 го сентября, даже вратаря купили
Чего, собственно, боятся-то?
mamba9090909
mamba9090909 ответил oFANATo
24 июля в 14:23
Это и есть по существу. Это факты.
Факты прошлого. Разговор идёт о настоящем. Игорь последний раз был чемпионом в 2016. Лунёв стал играть за Зенит в 2017.
oFANATo
oFANATo ответил mamba9090909
   75 / 808
24 июля в 14:05
Это и есть по существу. Это факты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
24 июля в 13:40
Пусть будет для глубины состава...
mamba9090909
mamba9090909 ответил oFANATo
24 июля в 13:10
Лунёв стал чемпионом России? Википедия тебе в помощь, что бы знать сколько раз Акинфеев становился чемпионом России.
Когда нечего сказать по существу, о нынешней ситуации, начинают нафталин сдувать с прошлого.))
kaez
kaez
   697 / 808
24 июля в 12:51
акинфеев дырка знатная..........с испугу отбил пендаль ногой вспоминая прошлые позорища и дружно волокут на буксире на вершину.......воротчик то он средненький.........
oFANATo
oFANATo ответил mamba9090909
   75 / 808
24 июля в 12:34
Лунёв стал чемпионом России? Википедия тебе в помощь, что бы знать сколько раз Акинфеев становился чемпионом России.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   494 / 808
24 июля в 12:06
Вот что лимит животворящий делает - подписывают абы кого лишь бы россиянина)) дурдом какой-то....
mamba9090909
mamba9090909 ответил oFANATo
24 июля в 11:22
Конечно устраивает, как никак лучший российский вратарь последнего чемпионата мира. Как думаешь кого Семак поставит позориться в ЛЧ Лунева- Пенкина или своего воспитанника Васютина так ни разу и не сыгравшего за газпроект?
Лунёв стал чемпионом России, а "лучший вратарь мира" застрял на четвёртой позиции.))
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   36 / 808
24 июля в 11:16
это че на ноунейм?ху из вообще?могу поспорить что бомжы его подписали только ради того потом гордо писать "воспитанника подписали"))))только и только ради этого)))ибо по статистике не похож он на воротчика который по заверениям фурсы будет всех рвать в лиге чемпионов XDD
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   336 / 808
24 июля в 11:08
"Я тебя породил, я тебя и убью" Тарас Миллер
oFANATo
oFANATo ответил форева
   75 / 808
24 июля в 10:59
Из Лодыгина, Лунева, Кержакова....так и не получилось Акинфеева.
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   75 / 808
24 июля в 10:54
Конечно устраивает, как никак лучший российский вратарь последнего чемпионата мира.
Как думаешь кого Семак поставит позориться в ЛЧ Лунева- Пенкина или своего воспитанника Васютина так ни разу и не сыгравшего за газпроект?
Брулин
Брулин
   68 / 808
24 июля в 10:48
теперь в Зените два гения по фамилии Васютин
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил 25процентный клоун
   22 / 808
24 июля в 10:11
С Туном не просто будет, там всетаки футбольный клуб, не денежный мешок
Ну, а я про что? Футбольный клуб против денежного мешка - серьёзная битва.
Уж вы не подкачайте...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил kastites
   107 / 808
24 июля в 10:09
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!
Кабинетный чемпион, в ЛЧ будет унижен
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Comdiv
   107 / 808
24 июля в 10:08
В Зенит идут свои воспитанники, к свиньям незнамо что и дорого.
Бревно с твоей авы прям воспитанник питерского проекта. Да, Славнов?
galem72
galem72
   216 / 808
24 июля в 09:54
"Хороший" воротчик: за 25 замесов в 18/19 33 пропущенных и только 5 сейвов. Для невского самое то.
))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   9 / 808
24 июля в 09:49
С Туном не просто будет, там всетаки футбольный клуб, не денежный мешок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил 25процентный клоун
   22 / 808
24 июля в 09:48
Грязно на питерских ветках, при том сами засоряют))) Ох и боятся 1 го сентября, даже вратаря купили
Вы там к Туну готовьтесь посерьёзнее, народных денег не жалейте.
Соперник очень грозный...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
   22 / 808
24 июля в 09:45
Лунев-Пенкин уже бомжей не устраивает.
Главное, что легенда43 конюшню устраивает. Он уже 3 вынул в двух матчах...
mamba9090909
mamba9090909 ответил 25процентный клоун
24 июля в 09:40
Грязно на питерских ветках, при том сами засоряют))) Ох и боятся 1 го сентября, даже вратаря купили
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 808
    24 июля в 09:17
    Грязно на питерских ветках, при том сами засоряют)))
    Ох и боятся 1 го сентября, даже вратаря купили
    нечитайло
    нечитайло
       788 / 808
    24 июля в 09:13
    Трет лавку
    Sadjon
    Sadjon
       548 / 808
    24 июля в 09:11
    удачи парню!!!!!!!!!!
    Ros S
    Ros S
       498 / 808
    24 июля в 08:59
    Еще один рот на жирный пирог)
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       110 / 808
    24 июля в 08:59
    Спартак тоже может подписать своего воспитанника, Писю из ростова.
    GreeM
    GreeM
       374 / 808
    24 июля в 08:51
    Своего воспитанника вернули.
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