«Зенит» подписал голкипера «Сарпсборга»

23 июля 2019, 20:41

«Зенит» приобрел вратаря «Сарпсборга» .

Детали сделки не разглашаются. 24-летний футболист подписал контракт с «сине-бело-голубыми» до лета 2023 года. Васютин является воспитанником «Зенита», однако за первую команду питерцев он так и не сыграл.