«Зенит» подписал голкипера «Сарпсборга»

«Зенит» приобрел вратаря «Сарпсборга» Александра Васютина.
Детали сделки не разглашаются. 24-летний футболист подписал контракт с «сине-бело-голубыми» до лета 2023 года. Васютин является воспитанником «Зенита», однако за первую команду питерцев он так и не сыграл.
Тем более одно чемпионство Лунева это не шесть чемпионств Акинфеева.
Тем более одно чемпионство Лунева это не шесть чемпионств Акинфеева.
Как думаешь кого Семак поставит позориться в ЛЧ Лунева- Пенкина или своего воспитанника Васютина так ни разу и не сыгравшего за газпроект?
Как думаешь кого Семак поставит позориться в ЛЧ Лунева- Пенкина или своего воспитанника Васютина так ни разу и не сыгравшего за газпроект?
Уж вы не подкачайте...
Уж вы не подкачайте...
))
))
Соперник очень грозный...
Соперник очень грозный...
Ох и боятся 1 го сентября, даже вратаря купили
Ох и боятся 1 го сентября, даже вратаря купили