Газизов: «Круговым интересуются не только ЦСКА и „Зенит“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что защитник может покинуть клуб этим летом.

Данил Круговой – один из самых интересных молодых футболистов своего амплуа. Глаз на него положили не только ЦСКА и «Зенит». Для нас важно, чтобы игрок выступал за «Уфу». Но мы придерживаемся и своей модели. Если получим достойное предложение, мы его отпустим, чтобы он дальше развивался как футболист, прогрессировал. Мы хотим работать еще и на сборную. Все ждем, когда наша звездочка из Уфы заиграет в национальной команде.

Конкретика в переговорах по Круговому есть. Но переговоры продолжаются. Больше пока сказать ничего не могу.