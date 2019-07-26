Газизов: «Круговым интересуются не только ЦСКА и „Зенит“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что защитник Данил Круговой может покинуть клуб этим летом.
Данил Круговой – один из самых интересных молодых футболистов своего амплуа. Глаз на него положили не только ЦСКА и «Зенит». Для нас важно, чтобы игрок выступал за «Уфу». Но мы придерживаемся и своей модели. Если получим достойное предложение, мы его отпустим, чтобы он дальше развивался как футболист, прогрессировал. Мы хотим работать еще и на сборную. Все ждем, когда наша звездочка из Уфы заиграет в национальной команде.
Конкретика в переговорах по Круговому есть. Но переговоры продолжаются. Больше пока сказать ничего не могу.
Наши воспитанники, если сумели выйти на приличный уровень - должны выступать у нас!
Наши воспитанники, если сумели выйти на приличный уровень - должны выступать у нас!
МЕНЯ ПОРАЖАЮТ БОМЖИ, ЧУТЬ ГДЕ ЧТО БЛЕСНУЛО СРАЗУ ТАЩАТ К СЕБЕ, НАДО НЕ НАДО, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ДРУГИМ НЕ ДОСТАЛОСЬ. СВОИХ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДЕТЬСЯ. НУ ПРЯМ КЛУБ ПАРАЗИТ
МЕНЯ ПОРАЖАЮТ БОМЖИ, ЧУТЬ ГДЕ ЧТО БЛЕСНУЛО СРАЗУ ТАЩАТ К СЕБЕ, НАДО НЕ НАДО, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ДРУГИМ НЕ ДОСТАЛОСЬ. СВОИХ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДЕТЬСЯ. НУ ПРЯМ КЛУБ ПАРАЗИТ
Так то парень - воспитанник Зенита, родился в Гатчине.
Почему его называют «наша звездочка» вообще не понятно.
Так то парень - воспитанник Зенита, родился в Гатчине.
Почему его называют «наша звездочка» вообще не понятно.