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Газизов: «Круговым интересуются не только ЦСКА и „Зенит“»

вчера, 09:18

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что защитник Данил Круговой может покинуть клуб этим летом.

Данил Круговой – один из самых интересных молодых футболистов своего амплуа. Глаз на него положили не только ЦСКА и «Зенит». Для нас важно, чтобы игрок выступал за «Уфу». Но мы придерживаемся и своей модели. Если получим достойное предложение, мы его отпустим, чтобы он дальше развивался как футболист, прогрессировал. Мы хотим работать еще и на сборную. Все ждем, когда наша звездочка из Уфы заиграет в национальной команде.

Конкретика в переговорах по Круговому есть. Но переговоры продолжаются. Больше пока сказать ничего не могу.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
   2 / 815
вчера в 15:21
Морозовский
Морозовский
   3 / 815
вчера в 14:51
Сколько уже "зеня" загубили своей лавкой игроков для сборной, а сколько ещё загубит!? И, это не троллинг! Это наши будни!
VV V
VV V
   316 / 815
вчера в 14:35
У государственного транжира Зенита одна политика: "надо не надо-лишь бы другим навредить, денег-то не жалко, они ведь государственные, не свои же".
Хороший Малый
Хороший Малый ответил ПерекатиПоле
   294 / 815
вчера в 14:10
Так это не редактор, а гендиректор Уфы такое ляпнул.
Ну значит гендиректор не-далекий.
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 13:51
Круговой пошёл по кругу. Что же в этом такого необычного, чтобы так трещать?
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   41 / 815
вчера в 13:15
Ещё один агентишка своему цену набивает.
valt134
valt134
   145 / 815
вчера в 12:26
Пока ваша «Звездочка» заиграет в национальной сборной, вы уже будете завсегдатаями ФНЛ. Кадры беречь надо!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 815
вчера в 12:22
В общем с конях хватит защитника Васина, которого мы для них воспитали, качественно привозит) Ну и как "извинение" - Обляков.
Наши воспитанники, если сумели выйти на приличный уровень - должны выступать у нас!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Хороший Малый
   25 / 815
вчера в 12:20
Видно редактор новости, не очень знает биографию футболиста.
Так это не редактор, а гендиректор Уфы такое ляпнул.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   333 / 815
вчера в 12:03
Газизов так всю команду распродаст.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 815
вчера в 11:59
Мы ни чего ему не можем предложить, поскольку у нас сильнейшая защита в лиге
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 815
вчера в 11:58
Газизовым не интересуется Цорн, все что надо знать о этой новости
Заполярный
Заполярный
   176 / 815
вчера в 11:52
РУБИН, РОСТОВ ОБОДРАЛИ КОНЕБОМЖИ, ТЕПЕРЬ УФУ В ФНЛ ВЫГОНЯТ.
МЕНЯ ПОРАЖАЮТ БОМЖИ, ЧУТЬ ГДЕ ЧТО БЛЕСНУЛО СРАЗУ ТАЩАТ К СЕБЕ, НАДО НЕ НАДО, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ДРУГИМ НЕ ДОСТАЛОСЬ. СВОИХ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДЕТЬСЯ. НУ ПРЯМ КЛУБ ПАРАЗИТ
Ros S
Ros S
   378 / 815
вчера в 11:42
Барселона, МЮ и ПСЖ тоже в кровь за него бьются
SHMEL
SHMEL
   82 / 815
вчера в 11:35
В ЦСКА точно пригодится,тем более если решили с Черновым расстаться.А вообще было бы идеально обменять на Васина и оставить Чернова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
вчера в 11:24
cska 1948, снял с языка насчет обмена на Зе. Тока доплачивать Уфе придется. Все таки готовый ЗМС взамен на будущего игрока сборной ;)
korn3512
korn3512
   179 / 815
вчера в 11:19
По кругу чтоль пущенный? Ну тогда правильно, ток в цска или зенит...
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 11:07
Нам неплохо было бы заполучить Кругового.
ДСА
ДСА
   149 / 815
вчера в 11:05
Бог даст действительно заиграет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
вчера в 11:03
Хорошо прорекламировал, ценик явно задрался!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил particular
   203 / 815
вчера в 10:56
Пока Шамиль рассказывал про "свою модель" и с надеждой сожалел о возможной потере игрока, в его глазах рисовалась схема выгодной сделки..:))
так и есть)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   203 / 815
вчера в 10:55
дальше все пошло по кругу)))
cska1948
cska1948 ответил Ангел неБесГрешен
   38 / 815
вчера в 10:34
Кони могут предложить играть за еду и ЛЕ. Зенит - достойную зарплату и ЛЧ. Про остальных не скажу, не в курсе ;)
В ЦСКА он, хоть и за еду, но будет ИГРАТЬ! А в Зените за большие деньги сидеть на лавке вместо Заболотнонго, которого скорей всего Уфе и предложат в обмен на Кругового. Ну ещё Зенит приплатит немного.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
вчера в 10:23
Кони могут предложить играть за еду и ЛЕ. Зенит - достойную зарплату и ЛЧ. Про остальных не скажу, не в курсе ;)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   76 / 815
вчера в 10:21
ЦСКА такой игрок пригодился бы, но ведь за этого паспортиста заломят цену, которую осилит только детище Газпрома. Хотя шансов заиграть в ЦСКА у него реально больше - там доверяют молодым, там и команда молодая.
Ладожский
Ладожский
   18 / 815
вчера в 10:10
Уже и звездочкой стал, потом удивляются откуда берутся рассказовы и ломовицкие.
Хороший Малый
Хороший Малый ответил ПерекатиПоле
   294 / 815
вчера в 09:58
“Все ждем, когда наша звездочка из Уфы заиграет в национальной команде.” Так то парень - воспитанник Зенита, родился в Гатчине. Почему его называют «наша звездочка» вообще не понятно.
Видно редактор новости, не очень знает биографию футболиста.
LOpp
LOpp
   15 / 815
вчера в 09:42
Стоит футболисту сыграть удачно 2-3 матча, как тут же налетают стервятники.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 815
вчера в 09:39
“Все ждем, когда наша звездочка из Уфы заиграет в национальной команде.”
Так то парень - воспитанник Зенита, родился в Гатчине.
Почему его называют «наша звездочка» вообще не понятно.
particular
particular
   7 / 815
вчера в 09:34
Пока Шамиль рассказывал про "свою модель" и с надеждой сожалел о возможной потере игрока, в его глазах рисовалась схема выгодной сделки..:))
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