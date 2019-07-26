«Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Дибале

«Ювентус» отклонил первое предложение «Тоттенхэма» по трансферу Пауло Дибалы, сообщает La Stampa. «Шпоры» готовы были заплатить за аргентинца 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Дибала входит в сферу интересов ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
«Ювентус» отклонил первое предложение «Тоттенхэма» по трансферу Пауло Дибалы, сообщает La Stampa. «Шпоры» готовы были заплатить за аргентинца 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Дибала входит в сферу интересов ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
Юве просят 100, мы даём 90..... договорятся, тем более Дибала аргентинец..... ну вы понимаете о чём я.
Юве просят 100, мы даём 90..... договорятся, тем более Дибала аргентинец..... ну вы понимаете о чём я.