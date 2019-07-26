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«Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Дибале

вчера, 17:11

«Ювентус» отклонил первое предложение «Тоттенхэма» по трансферу Пауло Дибалы, сообщает La Stampa. «Шпоры» готовы были заплатить за аргентинца 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дибала входит в сферу интересов ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   194 / 815
вчера в 20:27
Ну и хорошо
sparxx2
sparxx2 ответил Valeriy Lutsak
вчера в 20:07
Минимум 100!!! А лучше оставить его! Так как есть кого продавать , а Дибала нам ещё ох как пригодится! Через годик большая группа на выход! А ему ещё играть и играть!
Аха....минимум 300 !!! хахахахахахахах
Юве просят 100, мы даём 90..... договорятся, тем более Дибала аргентинец..... ну вы понимаете о чём я.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   332 / 815
вчера в 19:28
Минимум 100!!! А лучше оставить его! Так как есть кого продавать , а Дибала нам ещё ох как пригодится! Через годик большая группа на выход! А ему ещё играть и играть!
nedved10
nedved10
   271 / 815
вчера в 18:53
Забавные эти ребята из бей-беги)
ballak144
ballak144 ответил juvenale
   181 / 815
вчера в 18:19
хахаха во времена,когда всякие ноунеймы в апле переходят за 30-40 Дибалу ха 50 хахах вообще уже поехали
максимум Хедира за такие деньги)
juvenale
juvenale
   108 / 815
вчера в 18:08
хахаха во времена,когда всякие ноунеймы в апле переходят за 30-40 Дибалу ха 50 хахах вообще уже поехали
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