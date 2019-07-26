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«Ньюкасл» готовит 20 млн фунтов на покупку Сен-Максимена

вчера, 07:53

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс хочет усилить состав вингером «Ниццы» Алленом Сен-Максименом. При этом 58-летний специалист сообщил, что стороны ещё далеки от заключения сделки.

Французский клуб ранее отклонил предложение «сорок» в размере 14 млн фунтов за 22-летнего футболиста, и теперь «Ньюкасл» собирается увеличить предложение до £ 20 млн, информирует источник.

В минувшем сезоне Сен-Максимен забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 34 матчах Лиги 1.

Недавно состав «Ньюкасла» пополнил нападающий «Хоффенхайма».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 815
вчера в 08:42
Фуух, выдохнул, показалось Максименко, дулю вам
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 815
вчера в 08:42
Игрок не впечатляет особо.
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