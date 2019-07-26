Мостовой: «49 человек из 50 хотят тренировать „Спартак“, и я в том числе»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал желание Игоря Шалимова тренировать красно-белых.
Шалимов хочет тренировать «Спартак»? Думаю, 49 человек из 50 хотят этого, и я в том числе.
Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал желание Игоря Шалимова тренировать красно-белых.
Шалимов хочет тренировать «Спартак»? Думаю, 49 человек из 50 хотят этого, и я в том числе.
А Вы предлагаете однообразно, как это делают клоны лазурных?
И зачем писать мне, если поставили в игнор...
А Вы предлагаете однообразно, как это делают клоны лазурных?
И зачем писать мне, если поставили в игнор...
Пусть каждую неделю новый тренер будет.
Пусть каждую неделю новый тренер будет.
Сегодня 17:38
Лучший клуб хотят тренировать многие...ничего удивительного.Спартак это флагман российского футбола...это не оспаримо.
Неоспоримо пишется через О - неоспОримо. Как пишут, так болеют и играют.
Сегодня 17:38
Лучший клуб хотят тренировать многие...ничего удивительного.Спартак это флагман российского футбола...это не оспаримо.
Неоспоримо пишется через О - неоспОримо. Как пишут, так болеют и играют.