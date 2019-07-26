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Мостовой: «49 человек из 50 хотят тренировать „Спартак“, и я в том числе»

вчера, 17:22

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал желание Игоря Шалимова тренировать красно-белых.

Шалимов хочет тренировать «Спартак»? Думаю, 49 человек из 50 хотят этого, и я в том числе.

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Все комментарии
mortid
mortid
   141 / 815
вчера в 22:46
Хотят они, а хотелки выросли у вас, чтобы Спартак тренировать, артисты блин, с погорелого театра :D
Garrincha58
Garrincha58
   131 / 815
вчера в 22:45
49 из 50 хотят чтобы ты меньше трёкал по ТВ
морозз
морозз ответил RIR68
   17 / 815
вчера в 21:26
ага, а меня за одну буковку застыдил)))
Когда? Стараюсь не обращать внимание на ошибки правописания, понимаю что это не важно!
RIR68
RIR68 ответил морозз
   73 / 815
вчера в 21:18
Тебе дружище на другой сайт...туда где много ботаников и манагеров, здесь немного другой слог!
ага, а меня за одну буковку застыдил)))
mars6791
mars6791
   369 / 815
вчера в 21:14
Хотят может и многие, но сколько из них способных построить новый спартак? Вот в чем вопрос.
ziborock
ziborock ответил морозз
   37 / 815
вчера в 20:39
Да ладно, не надо пропускать ЛЕГЕНДУ ЗЕНИТА Заболотного...этот топ футболист, любитель манекенов - ещё не сказал своего последнего слова!
Манекенов в помощники?!)))
mihaluch
mihaluch
   66 / 815
вчера в 20:34
49 человек из 50 хотят судить матч с участием "Спартака". Федун за это очень хорошо платит.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   263 / 815
вчера в 20:28
Всю ночь наверное не спал, подсчитывал.
Levadia
Levadia
   102 / 815
вчера в 19:35
Давай Саня,дерзай!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   194 / 815
вчера в 19:25
Шалимов видно хочет больше всех, выставил конечно себя не в лучшем свете
RamonCSKA
RamonCSKA
   45 / 815
вчера в 19:17
дайте олегу поработать
RussianMango
RussianMango
   122 / 815
вчера в 19:06
itujan

А Вы предлагаете однообразно, как это делают клоны лазурных?

И зачем писать мне, если поставили в игнор...
ABir
ABir
   154 / 815
вчера в 18:46
Так это все из-за завести Шалимов пургу гонит
За адекватность
За адекватность
   63 / 815
вчера в 18:42
Как говорил один киногерой: " Тренируйся вон... на кошках."
Bладимиp
Bладимиp
   27 / 815
вчера в 18:25
49 из 50 хотят урвать наворованных фердуном у народа денег и поскандалить в тарасовке, пиару много дает.
Faustello
Faustello
   1 / 815
вчера в 18:21
Надо дать всем поработать! ))
Пусть каждую неделю новый тренер будет.
itujan
itujan ответил RussianMango
   51 / 815
вчера в 18:19
зенит хотят 0 из 50.
Вы как-то разные тексты пишите в своем клоноводстве.
RussianMango
RussianMango
   122 / 815
вчера в 18:09
зенит хотят 0 из 50.
Gelious
Gelious
   98 / 815
вчера в 17:54
    морозз
    морозз ответил ziborock
       17 / 815
    вчера в 17:53
    У Зенита всего две, так сказать, "звезды" - Аршавин и Кержаков, но тренировать Зенит они желания не изъявляют, потому и приходится пользоваться конем!)))
    Да ладно, не надо пропускать ЛЕГЕНДУ ЗЕНИТА Заболотного...этот топ футболист, любитель манекенов - ещё не сказал своего последнего слова!
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 815
    вчера в 17:50
    60 человек из 50 хотят унизить зенит...ГЫ...
    морозз
    морозз ответил Omaxa
       17 / 815
    вчера в 17:50
    Тага Дага Сегодня 17:38 Лучший клуб хотят тренировать многие...ничего удивительного.Спартак это флагман российского футбола...это не оспаримо. Неоспоримо пишется через О - неоспОримо. Как пишут, так болеют и играют.
    Тебе дружище на другой сайт...туда где много ботаников и манагеров, здесь немного другой слог!
    ziborock
    ziborock ответил Bладимиp
       37 / 815
    вчера в 17:44
    49 неучей хотят добить свиную вымирающую команду и хвалятся этим.
    У Зенита всего две, так сказать, "звезды" - Аршавин и Кержаков, но тренировать Зенит они желания не изъявляют, потому и приходится пользоваться конем!)))
    Omaxa
    Omaxa
       53 / 815
    вчера в 17:43
    Тага Дага
    Сегодня 17:38
    Лучший клуб хотят тренировать многие...ничего удивительного.Спартак это флагман российского футбола...это не оспаримо.

    Неоспоримо пишется через О - неоспОримо. Как пишут, так болеют и играют.
    FESCO
    FESCO ответил Тага Дага
       245 / 815
    вчера в 17:41
    Лучший клуб хотят тренировать многие...ничего удивительного.Спартак это флагман российского футбола...это не оспаримо.По стране почти 40 млн болельщиков, когда как у зенита нет и дясяти,они говорят что у них 20....
    Не смеши народ, который знает правду, ты не в пятидесятых годах прошлого столетия.
    Тага Дага
    Тага Дага
       157 / 815
    вчера в 17:38
    Лучший клуб хотят тренировать многие...ничего удивительного.Спартак это флагман российского футбола...это не оспаримо.По стране почти 40 млн болельщиков, когда как у зенита нет и дясяти,они говорят что у них 20....
    Swinsi
    Swinsi
       188 / 815
    вчера в 17:33
    Из 50 бывших спартачей, ныне тренеров только один специалист.
    Caniggia
    Caniggia
       28 / 815
    вчера в 17:31
      311
      311
         39 / 815
      вчера в 17:27
      Валера за двоих потренировал, так было бы 50!)
      Glodor
      Glodor
         44 / 815
      вчера в 17:27
      Неужели так много хохлы платят за развал любимого спартака?
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