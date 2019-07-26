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Трембач: «В РПЛ Дзюба - герой, но для Лиги чемпионов нужен не такой игрок»

вчера, 16:30

Бывший игрок «Зенита» Виктор Трембач считает, что форвард команды Артем Дзюба не сможет достойно играть в Лиге чемпионов.

Ну а что Дзюба? Примет мяч - хорошо, отдаст - хорошо. В чемпионате России Дзюба - герой, но для Лиги чемпионов нужен не такой нападающий. Дзюба - прямолинейный игрок и уже возрастной. А вот Азмун - да, это форвард высокого класса.

Кто же тогда нужен «Зениту»? Нападающий типа Роберта Левандовски из «Баварии», который одновременно обладает внушительными габаритами, здорово бежит, борется, умело взаимодействует с партнёрами и классно бьёт по воротам. Посмотрите - по сравнению с Дзюбой у Левандовски совсем другая координация, Роберт - игрок мирового класса, каких мало очень. Эх, в «Зенит» бы сейчас такого - и они творили бы чудеса вместе с Азмуном!

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Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил FROLL 001
   217 / 815
вчера в 22:26
Они неплохо в связке действуют. Дзюба частенько выводит Азмуна один на один.
Да только тот бы не косячил при выходе 1на1 цены б ему не было
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 21:15
День Трембача на СОККЕРЕ. Рифма с трепачом напрашивается.
lobsterdam
lobsterdam
   308 / 815
вчера в 20:38
Эх, да если бы в придачу к Левандовскому еще Месси с Неймаром да Суаресом в Зенит, то, глядишь, тогда что-то бы и получилось!
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 815
вчера в 19:58
Они неплохо в связке действуют. Дзюба частенько выводит Азмуна один на один.
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 815
вчера в 18:52
Чего-то такого не помню
mihaluch
mihaluch
   66 / 815
вчера в 18:17
Своей настойчивостью и трудолюбием Дзюба может перекрыть технические изъяны.
Морозовский
Морозовский
   3 / 815
вчера в 18:16
Кто-нибудь, выкиньте фотку этого Трембача. Думаю, им окажется Орлов!
морозз
морозз ответил 25процентный клоун
   17 / 815
вчера в 18:13
Унизил артемку
Артёмка перекрасился а в душе остался спартаковцем, поэтому и гнобят его бывшие бомжи! Они не понимают, как в Зените оказался Дзюба! Заболотный свой, от пяток до ногтей а вот здесь промашка вышла!
морозз
морозз
   17 / 815
вчера в 18:09
Бомжи его наверное помнят, они всех своих легенд по именам...искренне!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Leningrad 84
   189 / 815
вчера в 17:05
Валерий Леонидович намного круче! Все-таки чемпион и дважды обладатель кубка СССР, как ни крути...
Я не титулы имел в виду, упаси Боже !
ЮЗИК
ЮЗИК
   194 / 815
вчера в 17:03
Всё правильно сказал бывший игрок, Дзюба пешеход всем ясно
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил сулейман шлагбаум 1
   64 / 815
вчера в 17:01
Питерский аналог деда Рейнгольда, судя по всему.
Валерий Леонидович намного круче!
Все-таки чемпион и дважды обладатель кубка СССР, как ни крути...
Leningrad 84
Leningrad 84
   64 / 815
вчера в 16:57
Виктор Николаевич, высшим уровнем для которого было участие в финале кубка СССР со СКА (Ростов), так рассуждает об игре Дзюбы, как будто сам выиграл кубок чемпионов.
Дзюба с Азмуном вполне могут помочь Зениту, как минимум, выйти из группы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 815
вчера в 16:51
Унизил артемку
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 815
вчера в 16:50
По факту все правильно сказал, но, по сути, "Зенит" и не может равняться на "Баварию" сейчас, и "первый парень на деревне" Дзюба ему очень даже кстати. Трембач сам не Левандовским был)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Caniggia
   189 / 815
вчера в 16:48
Что это за великий игрочище такой, Трембач? Видимо, брал ЛЧ и, наверное, не одну!
Питерский аналог деда Рейнгольда, судя по всему.
Caniggia
Caniggia
   28 / 815
вчера в 16:41
Что это за великий игрочище такой, Трембач? Видимо, брал ЛЧ и, наверное, не одну!
BenderBender
BenderBender
   581 / 815
вчера в 16:38
Опустили шута
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   104 / 815
вчера в 16:36
Да норм выступит Дзюба в ЛЧ. Потому что самый сильный клуб, который (по удивительному стечению обстоятельств) достанется Зениту в ЛЧ это Бенфика или Галтасарай
Павел Амурский
Павел Амурский
   47 / 815
вчера в 16:34
Кто такой Виктор Трембач и сколько он отыграл в еврокубках?
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