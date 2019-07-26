Трембач: «В РПЛ Дзюба - герой, но для Лиги чемпионов нужен не такой игрок»

Бывший игрок «Зенита» Виктор Трембач считает, что форвард команды не сможет достойно играть в Лиге чемпионов.

Ну а что Дзюба? Примет мяч - хорошо, отдаст - хорошо. В чемпионате России Дзюба - герой, но для Лиги чемпионов нужен не такой нападающий. Дзюба - прямолинейный игрок и уже возрастной. А вот Азмун - да, это форвард высокого класса.

Кто же тогда нужен «Зениту»? Нападающий типа Роберта Левандовски из «Баварии», который одновременно обладает внушительными габаритами, здорово бежит, борется, умело взаимодействует с партнёрами и классно бьёт по воротам. Посмотрите - по сравнению с Дзюбой у Левандовски совсем другая координация, Роберт - игрок мирового класса, каких мало очень. Эх, в «Зенит» бы сейчас такого - и они творили бы чудеса вместе с Азмуном!