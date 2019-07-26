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Трембач: «„Спартак“ тянут за уши, судьи откровенно ему помогают»

вчера, 16:38

Бывший игрок «Зенита» Виктор Трембач раскритиковал московский «Спартак».

Понятно, что «Спартак» должен обыграть «Тамбов». Но «Спартак» тянут за уши, судьи откровенно ему помогают. Иначе он бы сейчас имел 0 очков. Потом наказывают напакостивших арбитров, но ведь они всё равно получают деньги за свою работу и особо не страдают. Ну, отстранили кого-то - ну, и что дальше? Посидит без футбола месяц - и опять вперёд судить.

А вы вспомните, как «Сочи» гонял их в Москве! И неизвестно, что было бы в Ростове-на-Дону, если бы в их пользу не поставили бы быстрый пенальти после пропущенного гола. «Спартак» - самая что ни на есть заурядная команда на данный момент. Прилично там выглядит разве что Зелимхан Бакаев, вернувшийся из аренды, и ещё пара-тройка человек. Зе Луиш уже ушёл, а если убрать ещё Луиса Адриано с Фернандо и Зобниным, то кто там играть будет? 

Честно вам скажу - я недолюбливаю «Спартак». На спортивном телевидении всё крутится вокруг него, такое ощущение, что он абсолютно везде! Только и слышно: «Спартак», «Спартак», «Спартак», «Спартак»… Он выигрывает - и все кричат: «Спартак»!». Он проигрывает - и все кричат: «Спартак»!». Его гоняют, как собак - и все кричат: «Спартак»!». Неполадки в «Спартаке», конфликты в «Спартаке», проблемы в «Спартаке»… А почему бы вместо этого не похвалить команду, которая его загнала? Знаете, я поувольнял бы этих московских комментаторов! Из-за этого шума-гама многие и не любят так называемую народную команду. Хотя таковой уже лет сто не существует…

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Все комментарии
Viktor559
Viktor559
   804 / 815
вчера в 23:34
Очень хорошо сказал, все как есть. Задрал спартак этот везде. Наверно скоро украину обгонит уже по упоминаниям в сми
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   481 / 815
вчера в 23:08
Господин Трепач, а что вы скажите по поводу подаренных очков Зениту филиалами в виде Оренбурга и Сочей?
rzn88
rzn88
вчера в 22:59
гоняйспартак
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   165 / 815
вчера в 22:56
А это что за чудо откуда он? Бедного забыли в Зените его, опу Газпрому целует чтоб взяли его, поэтому Спартак ругает наверное, вот чудо ещё один и Спартак всегда народная команда поэтому пишут и будут писать о нас, тебе нравится или нет
KLINSI
KLINSI
   580 / 815
вчера в 22:25
Подпишусь под каждым словом.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   217 / 815
вчера в 22:24
    С детства за Тун
    С детства за Тун ответил Bastardo
       12 / 815
    вчера в 22:22
    Настолько не любит Спартак, что без упоминания о нём никто бы этого футболиста не вспомнил.
    Тарасовку все не любят.
    Bastardo
    Bastardo
       200 / 815
    вчера в 22:18
    Настолько не любит Спартак, что без упоминания о нём никто бы этого футболиста не вспомнил.
    Морозовский
    Морозовский ответил Dominators
       3 / 815
    вчера в 22:12
    Ты не прав . Плохо , что кого - то тащат и без разницы кого .
    Плохо, но всегда кого-то тащат. Вот и приходится выбирать любого, кроме "Зенита"!
    Морозовский
    Морозовский ответил andreika20133
       3 / 815
    вчера в 22:08
    Если не сикрет почему лучше спартак?//
      спартак 1987
      спартак 1987
         267 / 815
      вчера в 22:07
      Виктор Трембач - бывший игрок зенита!? кто это вообще??? соккер, ты серьёзно? может теперь мнение каждого бомжа будешь выносить в бегущей строке?
      tolctoy
      tolctoy
         260 / 815
      вчера в 22:06
      А кто это? Я говорю,что соккер собирает весь негатив который когда либо и кто либо говорил,говорит и будет говорить о ВЕЛИКОМ СПАРТАКЕ.
      saha100
      saha100
         265 / 815
      вчера в 21:51
      Ещё одна обиженка
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         34 / 815
      вчера в 21:49
      Отсюда и вечные скандалы СпаМа.
      Шила в мешке не утаишь.
      ОВВ74
      ОВВ74 ответил Бутсы
      вчера в 21:49
        свиноспартач
        свиноспартач
        вчера в 21:46
        все разговоры в пользу бедных, только суд решает виноват или нет подсудимый
        Правдин Семён
        Правдин Семён
           94 / 815
        вчера в 21:39
        Вот ведь идиот. Спартаку еще самому нет ста лет. Да и не в этом только дело. Был бы нейтральный, а то "недолюбливаю", но комментирую. Сам же создал дополнительный ажиотаж. Идиот и есть.
        Leningrad 84
        Leningrad 84 ответил Бутсы
           64 / 815
        вчера в 21:29
        А кто вытаскивает? Ваши же журналисты и вытаскивают. И так было всегда, хочешь популярности? Облей Спартак, там ведь Лёня Федун, ему по фиг. Он не бывший браток как Женя харьковский, не газовый барыга в масштабных размерах как Миллер, там можно и погавкать. Особенно на пенсии.
        Не, Макс, тут что-то не то. Журналисты журналистами, но нет дыма без огня.
        "Спорт-уик-енд" - чисто местная питерская спортивная газета и Соккер редко ее цитирует.
        А кто такой Трембач, вообще узнал только из википедии.
        Похоже, это какая-то заказная кампания...
        Бабка в кедах
        Бабка в кедах ответил инвайт
           41 / 815
        вчера в 21:18
        Бабка в кедах Сегодня 20:01 Слишком много внимания клубу аутсайдеру Сказал Славнов, заходя со 164-го аккаунта в эту тему. Я валяюсь с него :)))))))))))
          Бабка в кедах
          Бабка в кедах
             41 / 815
          вчера в 21:17
          )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          НЕ президент рфс
          НЕ президент рфс ответил Бутсы
             419 / 815
          вчера в 21:16
          Зачем ты врешь? А Ливерпуль Бешикташ 8:0, тоже в группе ЛЧ, это что? Почему, вы, питерские, всё время нагло врёте? Выдавая за факты требуху?
            Бабка в кедах
            Бабка в кедах
               41 / 815
            вчера в 21:12
            Спартачи оправдываются. Правда матка глаз колет? ))))
            Бутсы
            Бутсы ответил НЕ президент рфс
               36 / 815
            вчера в 21:10
            7 мячей от Ливерпуля -это антирекорд Лиги Чемпионов.Этим ваш клубишко известен нынешней Европе.
            Зачем ты врешь? А Ливерпуль Бешикташ 8:0, тоже в группе ЛЧ, это что? Почему, вы, питерские, всё время нагло врёте? Выдавая за факты требуху?
            Василий Иванов 1
            Василий Иванов 1
               427 / 815
            вчера в 21:08
            Да всю Москву с Питером за уши тянут судейки и адм. ресурс.
            cska plus
            cska plus
               13 / 815
            вчера в 21:07
            Трембач высказал мгение миллионов людей, чем больше без поводов шмурновы и шнобели хвалят спартак тем больше его ненавидят.
            Бутсы
            Бутсы ответил Leningrad 84
               36 / 815
            вчера в 21:07
            Интересное мнение. Но мне кажется, что должно быть: хайп (мухи) - отдельно, а котлеты (футбол) - отдельно. Уж слишком много красно-белого нижнего белья последнее время вытаскивают на обсуждение...
            А кто вытаскивает? Ваши же журналисты и вытаскивают. И так было всегда, хочешь популярности? Облей Спартак, там ведь Лёня Федун, ему по фиг. Он не бывший браток как Женя харьковский, не газовый барыга в масштабных размерах как Миллер, там можно и погавкать. Особенно на пенсии.
            МКС
            МКС
               77 / 815
            вчера в 21:06
            200 каментов

            Главная новость на соккере

            Вот что значит настоящий питерский ТРЕПАЧ
            НЕ президент рфс
            НЕ президент рфс ответил Крутой камерунец
               419 / 815
            вчера в 21:04
            7 мячей от Ливерпуля это не 7 мячей от Динамо московского))) гы гы
            7 мячей от Ливерпуля -это антирекорд Лиги Чемпионов.Этим ваш клубишко известен нынешней Европе.
            Leningrad 84
            Leningrad 84 ответил Крутой камерунец
               64 / 815
            вчера в 21:04
            соккер цитирует всё что связано со Спартаком,даже незначительные слова Джикии выносятся на главные полосы))) это ведь рейтинг))) а кого цитировать,что бомжы хотят наинголона?да там 50 постов максимум,кому этот зенит нужен.хайпа на нём не словишь.
            Интересное мнение.
            Но мне кажется, что должно быть: хайп (мухи) - отдельно, а котлеты (футбол) - отдельно.
            Уж слишком много красно-белого нижнего белья последнее время вытаскивают на обсуждение...
            Wolf77785
            Wolf77785
               270 / 815
            вчера в 21:03
            Он Краснодарец, но раз играл в Зените и фанов кабинетных есть оправдание!
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