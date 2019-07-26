Трембач: «„Спартак“ тянут за уши, судьи откровенно ему помогают»

Бывший игрок «Зенита» Виктор Трембач раскритиковал московский «Спартак».

Понятно, что «Спартак» должен обыграть «Тамбов». Но «Спартак» тянут за уши, судьи откровенно ему помогают. Иначе он бы сейчас имел 0 очков. Потом наказывают напакостивших арбитров, но ведь они всё равно получают деньги за свою работу и особо не страдают. Ну, отстранили кого-то - ну, и что дальше? Посидит без футбола месяц - и опять вперёд судить.

А вы вспомните, как «Сочи» гонял их в Москве! И неизвестно, что было бы в Ростове-на-Дону, если бы в их пользу не поставили бы быстрый пенальти после пропущенного гола. «Спартак» - самая что ни на есть заурядная команда на данный момент. Прилично там выглядит разве что Зелимхан Бакаев, вернувшийся из аренды, и ещё пара-тройка человек. Зе Луиш уже ушёл, а если убрать ещё Луиса Адриано с Фернандо и Зобниным, то кто там играть будет?

Честно вам скажу - я недолюбливаю «Спартак». На спортивном телевидении всё крутится вокруг него, такое ощущение, что он абсолютно везде! Только и слышно: «Спартак», «Спартак», «Спартак», «Спартак»… Он выигрывает - и все кричат: «Спартак»!». Он проигрывает - и все кричат: «Спартак»!». Его гоняют, как собак - и все кричат: «Спартак»!». Неполадки в «Спартаке», конфликты в «Спартаке», проблемы в «Спартаке»… А почему бы вместо этого не похвалить команду, которая его загнала? Знаете, я поувольнял бы этих московских комментаторов! Из-за этого шума-гама многие и не любят так называемую народную команду. Хотя таковой уже лет сто не существует…