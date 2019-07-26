«Спартак» близок к подписанию чемпиона мира 2014 года

вчера, 23:19

Полузащитник дортмундской «Боруссии» близок к переходу в «Спартак». Сделка должна быть оформлена в ближайшее время. Шюррле перейдет в «Спартак» на правах аренды с последующим выкупом.

В 2014 году Шюррле выиграл со сборной Германии чемпионат мира. Игрок стал автором голевого паса в финале против Аргентины (1:0).

Ранее сообщалось, что в услугах Шюррле заинтересован «Локомотив».