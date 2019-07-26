«Спартак» близок к подписанию чемпиона мира 2014 года

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле близок к переходу в «Спартак». Сделка должна быть оформлена в ближайшее время. Шюррле перейдет в «Спартак» на правах аренды с последующим выкупом.
В 2014 году Шюррле выиграл со сборной Германии чемпионат мира. Игрок стал автором голевого паса в финале против Аргентины (1:0).
Ранее сообщалось, что в услугах Шюррле заинтересован «Локомотив».
Теперь же....когда его аренда стоит 400 тыс....
Когда 4-й год без результатов...
Покупать игрока за былые заслуги....чья стоимость и результативность упала в 3 раза - сомнительное "усиление"....
Не думаю что выгодная Спартаку сделка....
Теперь же....когда его аренда стоит 400 тыс....
Когда 4-й год без результатов...
Покупать игрока за былые заслуги....чья стоимость и результативность упала в 3 раза - сомнительное "усиление"....
Не думаю что выгодная Спартаку сделка....
Так Жиго у Краснодара увели, так пытались Дриусси у нас увести, благо агенты вовремя объяснили что за мазутную «надбавку» нужно ещё парилку посещать.
Так Жиго у Краснодара увели, так пытались Дриусси у нас увести, благо агенты вовремя объяснили что за мазутную «надбавку» нужно ещё парилку посещать.