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«Спартак» близок к подписанию чемпиона мира 2014 года

вчера, 23:19

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле близок к переходу в «Спартак». Сделка должна быть оформлена в ближайшее время. Шюррле перейдет в «Спартак» на правах аренды с последующим выкупом.

В 2014 году Шюррле выиграл со сборной Германии чемпионат мира. Игрок стал автором голевого паса в финале против Аргентины (1:0).

Ранее сообщалось, что в услугах Шюррле заинтересован «Локомотив».

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Все комментарии
itujan
itujan
   51 / 815
сегодня в 03:17
Как громко сказано - чемпион мира, на самом деле шлак списанный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 815
сегодня в 03:13
Когда играл - стоил 30-32 млн....
Теперь же....когда его аренда стоит 400 тыс....
Когда 4-й год без результатов...
Покупать игрока за былые заслуги....чья стоимость и результативность упала в 3 раза - сомнительное "усиление"....

Не думаю что выгодная Спартаку сделка....
Томик
Томик ответил parallels
   339 / 815
сегодня в 02:24
днище пробито. сперва в заголовке пишут просто шюрлле, потом правят на "чемпиона мира", тарасовские тут же делают прогнозы в комментах о пригорелостях - а с чего тут гореть должно? с 30 лямов скатиться до 12 - и это к 28 годам? после боруссии в спартак - кто-то должен подумать, что это повышение? никому в европе не сдался, только спартак и остаётся. его цена уже к осени будет 7-8, дешевле многих российских игроков - но эти будут хрюкать, что чемпиона мира купили. мля 😂
У вас с Маркизио опыт богатый, конечно. Рассказывайте, рассказывайте.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
сегодня в 01:39
Видать совсем дела плохи у парня. Чемпион мира, да из Боруссии - явно парень забил на футбол!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил clop
   25 / 815
сегодня в 01:13
Цорн уже арийца Баду притащил жеж!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 815
сегодня в 01:12
спартак опять в наглую влез в переговоры и увёл игрока, выложив на стол главный аргумент - нефтяное бабло.
Так Жиго у Краснодара увели, так пытались Дриусси у нас увести, благо агенты вовремя объяснили что за мазутную «надбавку» нужно ещё парилку посещать.
bsww
bsww
   480 / 815
сегодня в 00:58
Как ни странно, но в FIFA 18 Шюррле у Локо был через сезон за 20 млн евро вроде тогда его купили. Что получилось там, ну Локо попал в 1/4 ЛЧ и попутно выиграл РПЛ, а потом перепродал за 50 млн. Я тогда симулировал матчи за клуб из Лиги 2 Англии (4 дивизион)
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   217 / 815
сегодня в 00:57
Рано однако решил карьеру завершить, но это его право))
Footbolista
Footbolista ответил форева
   5 / 815
сегодня в 00:46
Прошлый сезон аренда Фулхэм...24 матча 6 голов...28 лет парню в РПЛ может еще неплохо сыграть...если перейдет конечно)...
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 815
сегодня в 00:42
Не верю))
Шишанутый
Шишанутый
   242 / 815
сегодня в 00:38
Куртой трансфер. Таких мастеров больше нет в Чемпеонате Росии!
форева
форева ответил Footbolista
   283 / 815
сегодня в 00:33
Щас бомбанет у конебомжей)...
Не не бомбанёт. Я что то про Шурле после ЧМ ничего не слышал. А 5 лет прошло. Значит сдулся парень. Значит в спам.)
clop
clop ответил Ангел неБесГрешен
   225 / 815
сегодня в 00:21
Посмотрим, насколько утка хороша!
Да возможно, что и не утка. Все-таки Цорн наполовину фриц. Рано или поздно привезет какого-нибудь немца в Тарасовку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
сегодня в 00:09
Посмотрим, насколько утка хороша!
clop
clop
   225 / 815
сегодня в 00:00
Если спартак анонсировал переговоры о покупке белого игрока, то это верная примета того, что в ближайшие дни или даже часы купят негра. Федун свое дело туго знает. Переговоры с вождями племен ведет в обстановке секретности :))
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 23:58
Вроде немец не глупый человек.
RussianMango
RussianMango ответил mugik1973
   122 / 815
вчера в 23:46
По другому и быть не могло...кроме лазурных клонов, скоро соккере никого не останется. Будут между собой хрюкать
Правдин Семён
Правдин Семён
   94 / 815
вчера в 23:45
Хорошо бы.
RussianMango
RussianMango ответил parallels
   122 / 815
вчера в 23:44
    RussianMango
    RussianMango ответил RussianMango
       122 / 815
    вчера в 23:41
    Похоже в партизан решили поиграть....кнопочки втихаря жать
    parallels
    parallels
       16 / 815
    вчера в 23:40
    днище пробито. сперва в заголовке пишут просто шюрлле, потом правят на "чемпиона мира", тарасовские тут же делают прогнозы в комментах о пригорелостях - а с чего тут гореть должно? с 30 лямов скатиться до 12 - и это к 28 годам? после боруссии в спартак - кто-то должен подумать, что это повышение? никому в европе не сдался, только спартак и остаётся. его цена уже к осени будет 7-8, дешевле многих российских игроков - но эти будут хрюкать, что чемпиона мира купили. мля 😂
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       368 / 815
    вчера в 23:39
    тьфу тьфу тьфу через левое
    RussianMango
    RussianMango ответил mugik1973
       122 / 815
    вчера в 23:38
      RussianMango
      RussianMango
         122 / 815
      вчера в 23:33
      Ждем славнова и компанию. Интересно послушать подгорающие комменты.
      valdsx
      valdsx
         604 / 815
      вчера в 23:29
      Цирк ушел а клоуны все дальше радуют болельщиков. Спартак на этой неделе в ударе, Шалимов в подверждении. Ждем новых попед - побед.
      Footbolista
      Footbolista
         5 / 815
      вчера в 23:26
      Щас бомбанет у конебомжей)...
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