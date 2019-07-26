«Зенит» предложил 1 млн евро за защитника «Уфы»

«Зенит» рассчитывает в это межсезонье заполучить защитника «Уфы» Данила Кругового. Петербургский клуб предлагает за игрока 1 миллионов евро. При выполнении определенных условий сумма может достичь 2 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Кругового также заинтересован ЦСКА.
Нет воспитанников в команде - плохо.....
Семак 3-го воспитанника за месяц возвращает - опять плохо....
....определитесь уж в своей "критике".....
Нет воспитанников в команде - плохо.....
Семак 3-го воспитанника за месяц возвращает - опять плохо....
....определитесь уж в своей "критике".....
" Сколько же Вы хотите? 330 ! Идет. Каждому! Идет."
" Сколько же Вы хотите? 330 ! Идет. Каждому! Идет."