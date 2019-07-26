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«Зенит» предложил 1 млн евро за защитника «Уфы»

вчера, 17:27

«Зенит» рассчитывает в это межсезонье заполучить защитника «Уфы»  Данила Кругового. Петербургский клуб предлагает за игрока 1 миллионов евро. При выполнении определенных условий сумма может достичь 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Кругового также заинтересован ЦСКА.

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Все комментарии
RBA
RBA
   353 / 815
вчера в 22:10
Зенит решил ценник задрать,чтобы потом на лавку посадить.
pomor45
pomor45 ответил beefs
   100 / 815
вчера в 21:02
Куда смотрит руководство ПЛ, получается что лучше сидеть на лавке у Зенита, чем играть в другой команде ПЛ. Так мы скоро выйдем на почетное 60-е место в рейтинге...
Дело в том, что какой у нас будет рейтинг в основном как раз Зенит и определяет.
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 20:49
Вроде я угадал, что Зенит переходит от идеи второй команды в едином списке к идее превращения в фарм-клуб (в смысле подготовки игроков) всей РПЛ. Распределять своих воспитанников по возможно мксимально сильным клубам и следить за их ростом, с тем, чтобы в своё время вернуть его. Вот уже третий вернётся.
pomor45
pomor45 ответил Jeck Denielse
   100 / 815
вчера в 20:44
"Некоторым" не угодишь.... Нет воспитанников в команде - плохо..... Семак 3-го воспитанника за месяц возвращает - опять плохо.... ....определитесь уж в своей "критике".....
Чего же ты хочешь? Зенитофобам всегда плохо, если Зениту хорошо. Это своего рода индикатор.
Гавроша
Гавроша
   31 / 815
вчера в 19:53
Может и заиграет.
andre_can
andre_can
вчера в 19:46
Наши то супер- загодя смотрят, что будет лимит ;) остальные пусть скупают шлак, как мясо:))))))))))
RamonCSKA
RamonCSKA
   45 / 815
вчера в 19:18
если перейдёт будет на лавке сидеть
cska1948
cska1948
   38 / 815
вчера в 18:48
1 миллион, а в придачу, по умолчанию, Заболотный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 815
вчера в 18:46
"Некоторым" не угодишь....

Нет воспитанников в команде - плохо.....
Семак 3-го воспитанника за месяц возвращает - опять плохо....

....определитесь уж в своей "критике".....
Danila Selin
Danila Selin ответил Zenit_84
   680 / 815
вчера в 18:45
Что за условия такие?
Скорее всего бонуса за то, что игрок примет участие в определённом количестве матчей , достигнет каких-либо индивидуальных показателей в своём амплуа. В последнее время это очень распространённая тема.
VIPded
VIPded
   52 / 815
вчера в 18:43
Гончаренко в гневе, небось...
За адекватность
За адекватность
   63 / 815
вчера в 18:39
"При выполнении определенных условий сумма может достичь 2 миллионов евро."
" Сколько же Вы хотите? 330 ! Идет. Каждому! Идет."
beefs
beefs
   74 / 815
вчера в 18:36
Куда смотрит руководство ПЛ, получается что лучше сидеть на лавке у Зенита, чем играть в другой команде ПЛ. Так мы скоро выйдем на почетное 60-е место в рейтинге...
ДАША Д
ДАША Д
   107 / 815
вчера в 18:15
Все равно в состав не пройдет, но главное купить.
Морозовский
Морозовский ответил Zenit_84
   3 / 815
вчера в 18:06
Что за условия такие?
Условия просты: свою карьру КругОвОй должен продолжить и завершить на лавке "Зенита"!
Хороший Малый
Хороший Малый
   294 / 815
вчера в 17:59
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 815
вчера в 17:51
Это покупка чисто российского паспорта. Гыгыгы
Footbolista
Footbolista
   5 / 815
вчера в 17:48
В Уфе найти топ игрока невозможно...но для газпрома нет ничего невозможного)...
VV V
VV V
   316 / 815
вчера в 17:41
Как-то не солидно для государственного мешка один лям.....один миллион стоит один шнурок на левой бутсе Дзюбы.....и всё это безобразие за счёт общих государственных денег нашей с вами страны.
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 815
вчера в 17:32
Что за условия такие?
Kresi frok
Kresi frok
   238 / 815
вчера в 17:31
Ослабляют конкурента, вряд-ли конечно Зенит в стыки попадет по окончанию сезона, но как говорится : береженого Бог бережёт аха)))
Aчиститель
Aчиститель
   164 / 815
вчера в 17:29
Сомнительный защитник, таких в спартаке пруд пруди.
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