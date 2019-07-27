Прядкин об инциденте в Ростове: «Это не болельщики, а вредители»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался относительно беспорядков после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» - «Спартак» (2:2).

— Как не допустить ситуации, которая произошла на матче «Ростов» – «Спартак»?

— Это совокупность обстоятельств. Не только один человек виноват. И руководитель координационного штаба, и организаторы матча, и мы, лига, как организатор всего чемпионата. Определённые выводы сделали. Материалы собираются, идёт расследование. Думаю, такого больше не повторится.

— Какие конкретные действия будут предприняты?

— Клубы уже давно просят сделать персонифицированную ответственность. Нужно перекладывать её на зачинщиков, которые устраивают такие эксцессы и создают неприятности. Конечно, клубы занимаются организацией матчей. Но когда наказывают только клубы, а не тех людей, которые создают неприятности, это никуда не годится.

Такие люди не должны попадать на стадион, это не болельщики, а вредители и для клубов, и для всего чемпионата России. Будут предприняты жёсткие меры. Александр Валерьевич Дюков большое внимание этому уделяет, клубы обсуждали это на общем собрании. Думаю, сделаем определённые выводы. Однозначно, это не красит футбол.