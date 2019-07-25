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Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н'Жие

вчера, 15:30

Сегодня «Динамо» подписало форварда «Марселя» Клинтона Н'Жие.

Болельщики французского клуба начали массово комментировать соответствующий пост москвичей в официальном твиттере «бело-голубых». Практически все фанаты радовались уходу камерунца.

Один из пользователей прикрепил гифку, которая на его взгляд характеризует стиль игры нападающего:

Ранее спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявлял, что в команде появится топ-форвард. В минувшем сезоне Н'Жие провел 17 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Jeck Denielse
   107 / 808
вчера в 20:03
Салют и карнавал в Марселе будут весь уикенд... Из всех играющих в футбол камерунцев-нападающих Динамо выбрало самого незабивного...
Это'о надо было им брать
Slepowron
Slepowron
   465 / 808
вчера в 19:14
Посмотрим.
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
вчера в 19:07
Вот купили, теперь даже во Франции над нами ржут
Т34
Т34
   242 / 808
вчера в 18:46
По информации французских СМИ, «Спартак» достиг договоренности по переходу нападающего «Марселя» Клинтона Н'Жие. О трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Стоимость сделки оценивается в 6 млн евро.
Вот и объявили! Привет, Динамо! Вам повезло такой талант урвать. Можно широко шагать прямо в чемпиёны. Теперь вы основной конкурент лазурных. У Спартака благоразумие победило или это был очередной фейк об этой тупой покупке?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
вчера в 18:25
Салют и карнавал в Марселе будут весь уикенд...
Из всех играющих в футбол камерунцев-нападающих Динамо выбрало самого незабивного...
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
вчера в 17:50
Болелы никогда не будут радоваться уходу ценного игрока. Впарили дуракам очередное деревянное нечто, походу.
memphis
memphis
   551 / 808
вчера в 17:39
Сплавили))
dudka 98
dudka 98
вчера в 17:29
тот орещук, который в черноморце играл?))
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 17:13
ну ... посмотрим, увидим, оценим
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
вчера в 16:35
Орещук молодчик )))
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
вчера в 16:26
Ну, что же Динамо можно только "поздравить".
Хотя всё может быть, возможна перезагрузка, 25 лет самый рассвет.
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
вчера в 16:13
Спихнули что негоже и благодарят за это.
la-respect0
la-respect0
   808 / 808
вчера в 16:13
Топовый))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
вчера в 15:59
Орещук сливает Хохлова?
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
вчера в 15:49
Вот так и превращаются великие когда то, в поглощающую яму..........
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 15:40
"5,5M€...i can't believe it"

"Спасибо за пожертвование 5.5M😂😂"

"это может быть очень хорошо и удивить вас, но в 90% случаев это будет очень плохо. его проблема в том, что у него нет мозга. он не знает, как думать."

Пишут восторженные болельщики "Марселя", прикладывая видео косяков Н'Жие и тонны смайликов))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 15:37
Лол, там целый флешмоб в Твиттере "Динамо", им еще днарей из Лиги 1 предлагают))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 15:36
Да это и так понятно было, что это банальный распил денег, игрок, забивший 21 гол за 7 лет карьеры))) Если это не днарь, то кто еще днарь?

Причем, как сообщает трансфермаркт, "Динамо" отвалило за него 5.5 миллионов евро, это почти в 2 раз больше его оценочной стоимости.

Поздравляю Орещука, судя по всему, там откат минимум процентов 50, поднялся мощно, наверное.
311
311
   38 / 808
вчера в 15:36
Будет весело наблюдать за ним!)
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