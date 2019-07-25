Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н'Жие

Сегодня «Динамо» подписало форварда «Марселя» Клинтона Н'Жие.
Болельщики французского клуба начали массово комментировать соответствующий пост москвичей в официальном твиттере «бело-голубых». Практически все фанаты радовались уходу камерунца.
Один из пользователей прикрепил гифку, которая на его взгляд характеризует стиль игры нападающего:
Ранее спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявлял, что в команде появится топ-форвард. В минувшем сезоне Н'Жие провел 17 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Вот и объявили! Привет, Динамо! Вам повезло такой талант урвать. Можно широко шагать прямо в чемпиёны. Теперь вы основной конкурент лазурных. У Спартака благоразумие победило или это был очередной фейк об этой тупой покупке?
Вот и объявили! Привет, Динамо! Вам повезло такой талант урвать. Можно широко шагать прямо в чемпиёны. Теперь вы основной конкурент лазурных. У Спартака благоразумие победило или это был очередной фейк об этой тупой покупке?
Из всех играющих в футбол камерунцев-нападающих Динамо выбрало самого незабивного...
Из всех играющих в футбол камерунцев-нападающих Динамо выбрало самого незабивного...
Хотя всё может быть, возможна перезагрузка, 25 лет самый рассвет.
Хотя всё может быть, возможна перезагрузка, 25 лет самый рассвет.
"Спасибо за пожертвование 5.5M😂😂"
"это может быть очень хорошо и удивить вас, но в 90% случаев это будет очень плохо. его проблема в том, что у него нет мозга. он не знает, как думать."
Пишут восторженные болельщики "Марселя", прикладывая видео косяков Н'Жие и тонны смайликов))
"Спасибо за пожертвование 5.5M😂😂"
"это может быть очень хорошо и удивить вас, но в 90% случаев это будет очень плохо. его проблема в том, что у него нет мозга. он не знает, как думать."
Пишут восторженные болельщики "Марселя", прикладывая видео косяков Н'Жие и тонны смайликов))
Причем, как сообщает трансфермаркт, "Динамо" отвалило за него 5.5 миллионов евро, это почти в 2 раз больше его оценочной стоимости.
Поздравляю Орещука, судя по всему, там откат минимум процентов 50, поднялся мощно, наверное.
Причем, как сообщает трансфермаркт, "Динамо" отвалило за него 5.5 миллионов евро, это почти в 2 раз больше его оценочной стоимости.
Поздравляю Орещука, судя по всему, там откат минимум процентов 50, поднялся мощно, наверное.