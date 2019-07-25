Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н'Жие

вчера, 15:30

Сегодня «Динамо» подписало форварда «Марселя» .

Болельщики французского клуба начали массово комментировать соответствующий пост москвичей в официальном твиттере «бело-голубых». Практически все фанаты радовались уходу камерунца.

Один из пользователей прикрепил гифку, которая на его взгляд характеризует стиль игры нападающего:

Ранее спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявлял, что в команде появится топ-форвард. В минувшем сезоне Н'Жие провел 17 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.