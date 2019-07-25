Матч «Ростов» - «Спартак» стал самым посещаемым во втором туре РПЛ

Официальный Твиттер «Ростова» сообщает, что матч со «Спартаком» (2:2) стал самым посещаемым во втором туре РПЛ. 35 865 зрителей присутствовало на игре.
Официальный Твиттер «Ростова» сообщает, что матч со «Спартаком» (2:2) стал самым посещаемым во втором туре РПЛ. 35 865 зрителей присутствовало на игре.
а торпедоносцы получили по отсекам по удару дубинкой!!!
а торпедоносцы получили по отсекам по удару дубинкой!!!
...хотя в Ростове сейчас явно к футболу повышенный интерес....
...хотя в Ростове сейчас явно к футболу повышенный интерес....