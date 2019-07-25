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Матч «Ростов» - «Спартак» стал самым посещаемым во втором туре РПЛ

вчера, 14:06
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Официальный Твиттер «Ростова» сообщает, что матч со «Спартаком» (2:2) стал самым посещаемым во втором туре РПЛ. 35 865 зрителей присутствовало на игре.

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил Aчиститель
   69 / 808
вчера в 19:11
Жаль, что болельщики были все за спартак.
не болельщики, а судьи.

а торпедоносцы получили по отсекам по удару дубинкой!!!
Аксинья
Аксинья
   51 / 808
вчера в 19:08
Дохвастаетесь так, что руководство РПЛ станет проводить матчи в полночь - неужели вы не понимаете что в верхах не всем по нутру высокая посещаемость в Ростове...
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
вчера в 17:25
Два тура и два судейских беспредела в пользу Спартака.
Ко Чегара
Ко Чегара
   158 / 808
вчера в 16:32
Ну это и понятно,все таки Спартак приехал.Все ростовские пацаны с семками хотят посмотреть на Великий и Могучий.
Glodor
Glodor
   63 / 808
вчера в 16:21
Стыдно за такие матчи.
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
вчера в 15:12
Ростовские болельщики пришли посмотреть футбол, а увидели очередной судейский произвол Федуна.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   71 / 808
вчера в 14:54
ну так естессно))) не мертвые души на распил-баклане, жаль омон выперли но надеемся виновных накажут. Стыдно за проект
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   194 / 808
вчера в 14:43
...на Спартак пришли , вот когда Тамбов Оренбург и Уфа соберёт столько - успех !
...хотя в Ростове сейчас явно к футболу повышенный интерес....
тумба-юмба
тумба-юмба
   211 / 808
вчера в 14:28
Вот что значит приехал ВЕЛИКИЙ СПАРТАК.На него народ и валит.Посмотрим сколько придёт на кобыл и бомжей.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   110 / 808
вчера в 14:26
Такие матчи запоминаются только судьей.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 14:23
Хорошо пошли на крючкохвостых, все хотели очередной позор увидеть. Но Федун использовал фактор Левникова((
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
вчера в 14:23
Жаль, что болельщики были все за спартак.
Columb
Columb
   58 / 808
вчера в 14:22
Народу было много, но в футбол играл только левников в ворота ростова.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
вчера в 14:21
Кто бы сомневался, ведь приезжал самый популярный клуб этой страны!
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
вчера в 14:20
Ростов собирает больше, чем свиньи. На Открывашку десятку еле загоняют, праздношатающего люда с улицы. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
вчера в 14:18
И это при позднем времени игры.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   39 / 808
вчера в 14:15
Молодцы мужики. Вот только судья сплоховал, подыгрывая спартаку.
itujan
itujan
   66 / 808
вчера в 14:11
Скорее самым позорным, игру никто не помнит, а помнят только продажного судью свиней.
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