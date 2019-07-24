Спасители российского футбола

вчера, 13:00

«Соккер.ру» отмечает положительную тенденцию и выделяет моменты, которые позволят РПЛ поставить новый рекорд.

У «Сочи» нет клубной истории, если не переписывать летопись «Динамо» из Санкт-Петербурга. Однако против «Зенита» собрали на арене «Фишт» сразу 35 102 фанатов - рекорд. Понятно, что люди пришли посмотреть на чемпионов по футболу, не только своих поддержать, ведь свои пока лишь гастролеры, а средний показатель с другими соперниками будет ниже.

Но что, если немаленький город Сочи соскучился по большому футболу, а ЧМ -2018 им понравился как зрелище и еще одно развлечение у моря? Тогда наспех собранный ФК «Сочи» без труда превзойдет средние показатели «Анжи» прошлого года. «Тамбову» остается быть в меру популярным в домашних играх, чтобы улучшить средний рекорд выбывших в ФНЛ .

Также очевидно, что есть проколы. Например, у «Оренбурга» все ужасно по работе с фанатами на арене – нужно активнее работать, ведь этот сезон вряд ли будет таким же успешным по футбольным показателям. В городе полмиллиона населения, но из-за путаницы на старте и недобора зрителей получили менее 5 тысяч зрителей на домашних играх. Их потолок низкий – вместимость «Газовика» не радует, зато есть резервы для роста в других городах.

Большие надежды на московское «Динамо». Играют пока неудачно, зато знают, чего не хватает – более полугода повторяем заклинание о результативном нападающем, ведь количество атак с ударами зашкаливает, а результаты заставляют развести руками. Как так-то, «Динамо»? Зато новая арена уже работает. Было 8 446 зрителей на игре в среднем, а стало 17 315, причем пока ни одно из дерби не сыграли, да и «Зенит» не встречали в родных стенах. Спустя десяток лет выиграют на своей арене первый официальный матч – дело пойдет веселее.

Печально лишь, что в РПЛ рост посещаемости не связан с результатами напрямую. Например, на «Сочи» против «Зенита» пришли, а на матчи «Урала» не пожаловали. Показатель пока ниже среднего прошлогоднего. Пора народу в огромном Екатеринбурге подтягиваться, ведь у команды Парфенова идет игра. «Ростов» по своим меркам провалил открытие сезона по зрителям – обвинили РПЛ и позднее начало матча, хотя к своим 30 средним тысячам позже обязательно вернутся.

«Ахмат» и «Крылья Советов» - еще два клуба, на которые большие надежды у всей лиги. Вот только пока видим полный провал у «Локомотива» и ЦСКА . Их средняя посещаемость домашних игр ниже, чем у «Динамо» против «Арсенала». И это позор. Пока лишь 12 клубов сыграли дома, и только у «Уфы» средний домашний показатель хуже, чем у «Локомотива» - второй команды РПЛ . По цифрам дома и в гостях команда Сёмина замыкает таблицу посещаемости.

Да и «армейские» 15 тысяч, хотя подбирались в прошлом сезоне к 20, смотрятся печально. С учетом исправления ошибок – вроде хорошей встречи ЦСКА с фанатами, с напоминаем о размерах Москвы, которая не беднее, чем остальная Россия, а также с упоминанием успехов – «Локомотив» сыграет в группе ЛЧ , два клуба с титулами и именем не могут забивать стадион под завязку. На их фоне 29 892 зрителя на провальном матче «Спартака» против «Сочи» - подвиг фанатов «красно-белых». Закрыли глаза на конфликты, пришли поболеть за родной клуб.

Такой пример должен быть заразительным. В принципе, если учесть, что даже у «Зенита» заполняемость арены всего 71 % - то есть и близко не аналог «Баварии», где разметают почти все билеты до последнего, то каждому клубу РПЛ нужно мечтать о планомерном росте. Когда дождемся центральных игр, то вполне можем увидеть, что «Ростов», «Краснодар» и «Крылья Советов» даже чуточку улучшат свои показатели. При грамотной игре есть такой шанс и у «Спартака».

ЦСКА и «Локомотиву» будет стыдно уступить «Динамо» по популярности. Хотя вероятность присутствует. «Бело-голубые» могут сыграть успешнее осенью и на центральных матчах собрать аншлаги, что реально. «Урал», «Арсенал», «Ахмат» и даже «Рубин» должны и могут собрать большую аудиторию на домашних играх, ведь недобрали год назад. «Уфа», впрочем, как и «Тамбов», «Оренбург» и даже казанцы, если Шаронов не станет вдруг рок-звездой, на концерты группы которого пойдут, могут тянуть вниз.

Но все познается в сравнении. Можно сказать, что 16 817 зрителей на одной игре – средний показатель прошлого сезона, для огромной России – дно дна. Но учтите, что это девятый показатель в Европе. Девятый, не двадцатый! Да, Чемпионшип и Бундеслигу 2 пока не обошли, но уже близко. Если через пару лет будет по 20 тысяч людей в среднем, то можно конкурировать со вторым английским дивизионом, который на самом деле занимает шестое место в Европе по зрителям и лишь немного отстает от Лиги 1.

Если большая и не совсем бедная Франция с их вложениями и талантами не подготовила после Евро-2016 достаточно арен и грамотных маркетинговых ходов для штурма показателей АПЛ или Бундеслиги, или хотя бы Серии А, где с живой аудиторией годами проблемы, то стоит ли ругать РПЛ ? Не первый год идет рост посещаемости, хотя не все клубы могут позволить себе новые арены. Но если тот же «Нижний Новгород» зайдет в РПЛ – получите шанс, что их посещаемость будет на уровне со «Спартаком».

В этом и парадокс – Москва не спасает в этом вопросе. «Ростов» умнее себя подает для собственных фанатов (чего не скажешь о гостеприимности), «Краснодар» со всех точек зрения работает грамотно со зрителями – у Галицкого нельзя представить, что фанатов будут бить под трибунами дубинками. «Крыльям Советов» не хватает лишь футбольных побед, чтобы традиционный самарский интерес к футболу привел к пусть небольшому, но росту средней посещаемость.

А это значит, что можно в очередной раз прирастить количество зрителей на стадионах, что автоматически влияет на антураж. У российского футбола мало стоящих внимания союзников, судя по последним событиям в арбитраже и поведении охранников на матчах, которых предлагают «понять и простить». Также, если отталкиваться от официальной реакции по резонансным поводам, все печально по части адекватности.

Но остаются люди на трибунах и сами стадионы. В России популяризация футбола тесно связана с сайтами, интернет-площадками и порталами – не все верные фанаты «Спартака», ЦСКА или «Зенита» физически могут попасть на арены. Но так во всем мире, это нормально. Зато, как показывает опыт последних лет, от комфорта посещаемость зависит напрямую. Были старые арены и на них не очень ходили, появились новые – люди четыре года подряд улучшают показатель, пускай и за счет отдельных клубов.

Как живое зрелище РПЛ на пике популярности за последние двадцать лет. Двадцать лет! А рассказы, что раньше трава была зеленее, разбиваются о цифры. В 1999 году средняя посещаемость матчей высшей лиги составляла менее 11 тысяч человек. Лишь один раз в истории нового 21 века показатель был хуже. А сейчас могут подпрыгивать до 18 тысяч в среднем. Это победа, которую болельщики должны обеспечить.

Людям, ощутившим прилив адреналина на заполненном стадионе, не нужно объяснять разницу в ощущениях от футбола на пустой арене и живой. Клубы РПЛ должны из шкуры лезть, чтобы защищать и уважать фанатов, приглашать новых в гости и уметь быть благодарными за внимание. Игроки тоже могут отблагодарить, например, зрелищной игрой. Судя по стартовой результативности первых двух туров – умеют работать ярко и результативно. Причем в Германии и Англии уверены, что зрелищность тоже отчасти зависит от антуража.

А вы ходите на стадионы местных или любимых клубов, у вас есть абонементы, покупали один из четырех миллионов пропусков, проданных на игры РПЛ в прошлом году? В этом сезоне, если клубы не подведут с рекламой продукта и работой со зрителями, можно ждать 4.5 млн проданных билетов. А чтобы стать шестой лигой по посещаемости фактически нужно увидеть в РПЛ «Ротор» и «Нижний Новгород», привести в чувство «Локомотив» и ЦСКА – стыдно быть настолько непопулярными в столице, а еще не загубить «Рубин» с их огромной ареной.

Если два-три года грамотно поработать, не делая ничего космического и революционного, то именно РПЛ станет шестой по посещаемости лигой Европы. Также нет ничего невероятного в победе над французами, ведь у них тоже были провалы по посещаемости. Но для успеха РПЛ надо использовать весь потенциал. «Зенит», «Ростов», «Спартак», «Краснодар», «Крылья Советов» - популярные клубы, а ЦСКА спасают центральные матчи, когда посещаемость улучшают за счет гостевых фанатов.

Но сейчас потенциал есть еще у шести клубов с немаленькими аренами. Стадионы спасают РПЛ и делают ее современнее, приближая к цифрам той же Голландии. Но пока даже у «Зенита» заполняемость не приблизилась к ста процентам, каждый должен ставить на прогресс. А вот если сами петербуржцы когда-то выйдут на 60 тысяч на каждой игре РПЛ – сейчас их рекорд лишь чуть выше, то один клуб обеспечит почти 900 тысяч проданных билетов. Это шестая часть от суммы, которая позволит конкурировать с французами за пятую строчку по средней посещаемости!