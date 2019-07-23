Болельщики – мусор. В Ростове подтверждают

вчера, 18:30

«Соккер.ру» шокирован высказываниями официальных лиц и органов о ситуации, возникшей после матча «Ростов» - «Спартак». Зачем ходить туда, где вас не считают за людей?

Пересказывать события, возникшие на выходе с гостевого сектора «Спартака» на «Ростов Арене» не стану, кто выпал из информационного пространства – прочитает наш материал и будет все знать. Я лично был на этом матче, разговаривал с очевидцами по горячим следам и смотрел многочисленные видеоролики. Вывод здравомыслящего человека на основании всего увиденного и услышанного может быть только один: организаторы допустили грубейшие ошибки, создали на ровном месте угрозу жизни и здоровью сотен людей.

Адекватная реакция ответственных и причастных лиц – извинения, обещания разобраться и наказать виновных. Но в Ростове-на-Дону избрали самую отвратительную, хотя и далеко не новую линию поведения – лицемерие. Вместо того, чтобы провести справедливое расследование, все валят на болельщиков «Спартака» - они в данном случае самые удобные жертвы. Вот, к примеру, выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев:

С фанатами «Спартака» обошлись тактично. Все было в пределах допустимой ситуации. Болельщики гостевой команды выступили зачинщиками потасовки, полиция и ОМОН выполняли свою работу, защищая мирных граждан.

Надеюсь, в окружении губернатора найдутся справедливые и смелые чиновники, которые подскажут ему, что человек, подготовивший папочку с этим текстом, выставил первое лицо региона недалеким и неинформированным человеком. Каких «мирных граждан» защищал ОМОН, лупцуя болельщиков в бетонном мешке, где кроме спартаковцев были только полицейские и стюарды? Само вот это противопоставление болельщиков каким-то мифическим «мирным гражданам» многое говорит об образе мыслей.

А кто был на гостевом секторе «Спартака»? Разве не мирные жители? Кто же они – вооруженные интроверты, головорезы, преступники, буйные сумасшедшие? Губернатор, его присные и полиция, наверное, считают, что на гостевой трибуне сплошь лысые татуированные фанаты с отбитыми мозгами и острым, как бритва взглядом. Таких ведь не жалко! Можно обращаться, как со всякой подобной сволочью: запирать в душном помещении, издеваться, избивать дубинками. Хорошо, не расстреливать на месте.

Но чиновники, «мирные жители» и их бравые охранники, наверное, удивятся, когда узнают, что гостевой сектор – это не пристанище отбросов общества и сомнительных личностей, туда приходят и девушки, и дедушки, и дети. Они автоматически перестают быть «мирными» и становятся угрозой обществу? Что же касается версии о болельщиках-зачинщиках, то она просто нежизнеспособна. Конечно, в подтрибунном помещении, где в духоте и толкучке оказались сотни людей, возникали словесные пререкания со стюардами, были взаимные тычки и толчки, но потасовки как таковой не было, пока не прибежали ОМОНовцы и не начали лупить всех без разбора. Сначала вы создаете провокационные условия, буквально ставите людей в физически дискомфортное состояние, а потом удивляетесь растущему недовольству людей и обвиняете их в агрессии. Гениально!

Если губернатор считает, что это «тактично», то тренер «Ростова» - переодетый Филипп Киркоров. Могу предложить главе региона всегда доступную симуляцию чувств болельщиков «Спартака» в момент выхода из стадиона: достаточно проехаться в общественном транспорте Ростова-на-Дону в час пик хотя бы минут 30 и после этого оценить свое состояние, уровень любви к окружающим. И желательно, чтобы на нужной остановке кто-нибудь габаритный встал в дверях, наглухо закрыв проход, и сопровождал свое великое стояние красными словцами. Да-да, не забывайте: люди, рассчитывавшие покинуть стадион сразу после матча, спешили на поезда, автобусы, самолеты, да и время было не раннее – близилась полночь.

Кстати, незаконное ограничение свободы – уголовно наказуемое преступление в Российской Федерации. На каких основаниях люди были лишены свободы? Ах да, искали в толпе правонарушителей – тех, кто взрывал петарды по ходу матча. И из-за нескольких нарушителей порядка поставили 2000 человек в неудобную позу, а некоторых еще и отходили дубинками. Коллективные наказания запрещены Женевской конвенцией, между прочим. Возвращаемся в средневековье, когда запросто могли вырезать целую деревню, если один ее незадачливый житель застрелил оленя в королевском лесу или поднял руку на какую-нибудь знатную персону.

А ведь избежать всего плохого было очень просто, и мы уже видели, как система работает на российских стадионах: организуется проход болельщиков в несколько «ручейков» сквозь ряды полицейских, на каждом импровизированном КПП стоит служитель правопорядка с распечатанным портретом нарушителя, который быстро и безболезненно отсекается от толпы. В Ростове двухтысячную толпу выпускали в час по чайной ложке через один выход, причем стюарды не были предельно вежливы, заторы возникали в том числе из-за их провокаций и демонстрации собственного эго в ответ на слова разъяренных болельщиков.

Организаторы матча на «Ростов Арене» допустили явные ошибки, испортив крутой праздник футбола, который подарили команды. Ситуацию, возникшую на выходе с гостевого сектора нужно разобрать, наказать виновных и использовать в качестве пугала, чтобы ничего подобного в будущем не происходило ни в Ростове, ни в других городах России на футбольных матчах. Но, к сожалению, никто не хочет признавать ошибки и нести ответственность. Власти и полиция в один голос обвиняют «гадких спартаковцев», но печальнее всего, что «Ростов» занял позицию «моя хата с краю, но виноваты все равно они»:

ФК «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. Обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов РФ . Стюарды вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями. Клуб подчёркивает, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. ФК «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций.

Стюарды вели себя корректно и доброжелательно? Свидетельства на видео и фото говорят об обратном, да и неразумно клубу брать на себя ответственность поголовно за всех стюардов. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков на гостевом секторе? Получается, выступлением ОМОНа и задержкой выхода с трибун из-за неправильной и даже опасной логистики омрачен он не был.

Соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций? Значит, «Ростов» подтверждает, что 30-40 минут в душной подтрибунке – это норма, если не готовы соблюдать этот ритуал – сидите дома. Ну, тогда понятно, кто виноват. И это говорит официальный рупор футбольного клуба, у которого есть свои болельщики, которые могут угодить в аналогичную ситуацию.

Кстати, после финального свистка с хозяйской трибуны выбежали на поле десятки человек, чтобы проводить Александра Гацкана. Это тоже принятые нормы поведения на «Ростов Арене»? Выход с южной трибуны был организован аналогичным образом, через один узенький «ручеек», чтобы отловить нарушителей порядка? Кажется, нет. Людей полчаса держали в лабиринтах стадиона, где нечем дышать? Нет. Ростовчан тоже избил ОМОН? Никто не жаловался. Но тактично обошлись с болельщиками «Спартака». Не перепутайте!