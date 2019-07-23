Болельщики – мусор. В Ростове подтверждают

«Соккер.ру» шокирован высказываниями официальных лиц и органов о ситуации, возникшей после матча «Ростов» - «Спартак». Зачем ходить туда, где вас не считают за людей?
Пересказывать события, возникшие на выходе с гостевого сектора «Спартака» на «Ростов Арене» не стану, кто выпал из информационного пространства – прочитает наш материал и будет все знать. Я лично был на этом матче, разговаривал с очевидцами по горячим следам и смотрел многочисленные видеоролики. Вывод здравомыслящего человека на основании всего увиденного и услышанного может быть только один: организаторы допустили грубейшие ошибки, создали на ровном месте угрозу жизни и здоровью сотен людей.
Адекватная реакция ответственных и причастных лиц – извинения, обещания разобраться и наказать виновных. Но в Ростове-на-Дону избрали самую отвратительную, хотя и далеко не новую линию поведения – лицемерие. Вместо того, чтобы провести справедливое расследование, все валят на болельщиков «Спартака» - они в данном случае самые удобные жертвы. Вот, к примеру, выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев:
С фанатами «Спартака» обошлись тактично. Все было в пределах допустимой ситуации. Болельщики гостевой команды выступили зачинщиками потасовки, полиция и ОМОН выполняли свою работу, защищая мирных граждан.
Надеюсь, в окружении губернатора найдутся справедливые и смелые чиновники, которые подскажут ему, что человек, подготовивший папочку с этим текстом, выставил первое лицо региона недалеким и неинформированным человеком. Каких «мирных граждан» защищал ОМОН, лупцуя болельщиков в бетонном мешке, где кроме спартаковцев были только полицейские и стюарды? Само вот это противопоставление болельщиков каким-то мифическим «мирным гражданам» многое говорит об образе мыслей.
А кто был на гостевом секторе «Спартака»? Разве не мирные жители? Кто же они – вооруженные интроверты, головорезы, преступники, буйные сумасшедшие? Губернатор, его присные и полиция, наверное, считают, что на гостевой трибуне сплошь лысые татуированные фанаты с отбитыми мозгами и острым, как бритва взглядом. Таких ведь не жалко! Можно обращаться, как со всякой подобной сволочью: запирать в душном помещении, издеваться, избивать дубинками. Хорошо, не расстреливать на месте.
Но чиновники, «мирные жители» и их бравые охранники, наверное, удивятся, когда узнают, что гостевой сектор – это не пристанище отбросов общества и сомнительных личностей, туда приходят и девушки, и дедушки, и дети. Они автоматически перестают быть «мирными» и становятся угрозой обществу? Что же касается версии о болельщиках-зачинщиках, то она просто нежизнеспособна. Конечно, в подтрибунном помещении, где в духоте и толкучке оказались сотни людей, возникали словесные пререкания со стюардами, были взаимные тычки и толчки, но потасовки как таковой не было, пока не прибежали ОМОНовцы и не начали лупить всех без разбора. Сначала вы создаете провокационные условия, буквально ставите людей в физически дискомфортное состояние, а потом удивляетесь растущему недовольству людей и обвиняете их в агрессии. Гениально!
Если губернатор считает, что это «тактично», то тренер «Ростова» - переодетый Филипп Киркоров. Могу предложить главе региона всегда доступную симуляцию чувств болельщиков «Спартака» в момент выхода из стадиона: достаточно проехаться в общественном транспорте Ростова-на-Дону в час пик хотя бы минут 30 и после этого оценить свое состояние, уровень любви к окружающим. И желательно, чтобы на нужной остановке кто-нибудь габаритный встал в дверях, наглухо закрыв проход, и сопровождал свое великое стояние красными словцами. Да-да, не забывайте: люди, рассчитывавшие покинуть стадион сразу после матча, спешили на поезда, автобусы, самолеты, да и время было не раннее – близилась полночь.
Кстати, незаконное ограничение свободы – уголовно наказуемое преступление в Российской Федерации. На каких основаниях люди были лишены свободы? Ах да, искали в толпе правонарушителей – тех, кто взрывал петарды по ходу матча. И из-за нескольких нарушителей порядка поставили 2000 человек в неудобную позу, а некоторых еще и отходили дубинками. Коллективные наказания запрещены Женевской конвенцией, между прочим. Возвращаемся в средневековье, когда запросто могли вырезать целую деревню, если один ее незадачливый житель застрелил оленя в королевском лесу или поднял руку на какую-нибудь знатную персону.
А ведь избежать всего плохого было очень просто, и мы уже видели, как система работает на российских стадионах: организуется проход болельщиков в несколько «ручейков» сквозь ряды полицейских, на каждом импровизированном КПП стоит служитель правопорядка с распечатанным портретом нарушителя, который быстро и безболезненно отсекается от толпы. В Ростове двухтысячную толпу выпускали в час по чайной ложке через один выход, причем стюарды не были предельно вежливы, заторы возникали в том числе из-за их провокаций и демонстрации собственного эго в ответ на слова разъяренных болельщиков.
Организаторы матча на «Ростов Арене» допустили явные ошибки, испортив крутой праздник футбола, который подарили команды. Ситуацию, возникшую на выходе с гостевого сектора нужно разобрать, наказать виновных и использовать в качестве пугала, чтобы ничего подобного в будущем не происходило ни в Ростове, ни в других городах России на футбольных матчах. Но, к сожалению, никто не хочет признавать ошибки и нести ответственность. Власти и полиция в один голос обвиняют «гадких спартаковцев», но печальнее всего, что «Ростов» занял позицию «моя хата с краю, но виноваты все равно они»:
ФК «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. Обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов РФ. Стюарды вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями. Клуб подчёркивает, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. ФК «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций.
Стюарды вели себя корректно и доброжелательно? Свидетельства на видео и фото говорят об обратном, да и неразумно клубу брать на себя ответственность поголовно за всех стюардов. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков на гостевом секторе? Получается, выступлением ОМОНа и задержкой выхода с трибун из-за неправильной и даже опасной логистики омрачен он не был.
Соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций? Значит, «Ростов» подтверждает, что 30-40 минут в душной подтрибунке – это норма, если не готовы соблюдать этот ритуал – сидите дома. Ну, тогда понятно, кто виноват. И это говорит официальный рупор футбольного клуба, у которого есть свои болельщики, которые могут угодить в аналогичную ситуацию.
Кстати, после финального свистка с хозяйской трибуны выбежали на поле десятки человек, чтобы проводить Александра Гацкана. Это тоже принятые нормы поведения на «Ростов Арене»? Выход с южной трибуны был организован аналогичным образом, через один узенький «ручеек», чтобы отловить нарушителей порядка? Кажется, нет. Людей полчаса держали в лабиринтах стадиона, где нечем дышать? Нет. Ростовчан тоже избил ОМОН? Никто не жаловался. Но тактично обошлись с болельщиками «Спартака». Не перепутайте!
Матч коней с бомжами :
Матч коней с бомжами :
Сам-то хоть служил, косяк несчастный?
Сам-то хоть служил, косяк несчастный?
Ещё по сути,матч состоялся поздно,у многих был билет на самолёт обратно,а тут задержка выхода,понятное дело люди нервничали,а тут ещё 45я как всегда постаралась,дубасили тех кто ближе,а не тех кто бурогозил и жёг на трибуне,в этом и все претензии !
И не заводись,как местные кликуши,они только этого и добиваются )
С нормальными людьми можно и спокойно дискутировать .
Все наладится !
Ещё по сути,матч состоялся поздно,у многих был билет на самолёт обратно,а тут задержка выхода,понятное дело люди нервничали,а тут ещё 45я как всегда постаралась,дубасили тех кто ближе,а не тех кто бурогозил и жёг на трибуне,в этом и все претензии !
И не заводись,как местные кликуши,они только этого и добиваются )
С нормальными людьми можно и спокойно дискутировать .
Все наладится !
Я к тому говорю, что всех под одну гребенку не надо ровнять. Я вот собираюсь в эти выходные в Саранск сгонять. Жечь, крушить не буду, поеду с женой) И что, я автоматически попаду в категорию быдла, только из-за того что буду поддерживать Спартак?
Я к тому говорю, что всех под одну гребенку не надо ровнять. Я вот собираюсь в эти выходные в Саранск сгонять. Жечь, крушить не буду, поеду с женой) И что, я автоматически попаду в категорию быдла, только из-за того что буду поддерживать Спартак?
Коллективная ответственность практиковалась во времена татаромонгольского ига и позже в разных местах, но в 21 веке это уже нонсенс. Пишущие комменты в поддержку действий ОМОНа в своем мировоззрении остались в средних веках или на уровне районных криминальных группировок для которых представитель другого района является врагом достойным только к какой либо экзекуции.
Коллективная ответственность практиковалась во времена татаромонгольского ига и позже в разных местах, но в 21 веке это уже нонсенс. Пишущие комменты в поддержку действий ОМОНа в своем мировоззрении остались в средних веках или на уровне районных криминальных группировок для которых представитель другого района является врагом достойным только к какой либо экзекуции.
Сегодня 18:35
ответ пользователю Николай 86 (раскрыть)
Тяжело с вами, болельщиками Спартака, общаться. Вы слышите только себя, и не слышите, не понимаете, о чём говорят другие.
От себя для тебя добавлю: Лучше с вами, болельщиками Спартака, вообще не общаться.
Бесполезный, беспредметный разговор, пустая трата времени.
Сегодня 18:35
ответ пользователю Николай 86 (раскрыть)
Тяжело с вами, болельщиками Спартака, общаться. Вы слышите только себя, и не слышите, не понимаете, о чём говорят другие.
От себя для тебя добавлю: Лучше с вами, болельщиками Спартака, вообще не общаться.
Бесполезный, беспредметный разговор, пустая трата времени.
Ясное дело своих защищаешь,как бы самому потом не попасть в переделку ?
Сам файеров не жгу и поджигателей не оправдываю,но такое ли это злодеяние чтобы окучивать людей,да ещё без разбору ?
Ростов клуб не причём,но оправдывать дуболомов это вред для своих же болел,завтра же они в гости поедут !
Ясное дело своих защищаешь,как бы самому потом не попасть в переделку ?
Сам файеров не жгу и поджигателей не оправдываю,но такое ли это злодеяние чтобы окучивать людей,да ещё без разбору ?
Ростов клуб не причём,но оправдывать дуболомов это вред для своих же болел,завтра же они в гости поедут !