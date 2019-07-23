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Болельщики – мусор. В Ростове подтверждают

вчера, 18:30

«Соккер.ру» шокирован высказываниями официальных лиц и органов о ситуации, возникшей после матча «Ростов» - «Спартак». Зачем ходить туда, где вас не считают за людей?

Пересказывать события, возникшие на выходе с гостевого сектора «Спартака» на «Ростов Арене» не стану, кто выпал из информационного пространства – прочитает наш материал и будет все знать. Я лично был на этом матче, разговаривал с очевидцами по горячим следам и смотрел многочисленные видеоролики. Вывод здравомыслящего человека на основании всего увиденного и услышанного может быть только один: организаторы допустили грубейшие ошибки, создали на ровном месте угрозу жизни и здоровью сотен людей. 

Адекватная реакция ответственных и причастных лиц – извинения, обещания разобраться и наказать виновных. Но в Ростове-на-Дону избрали самую отвратительную, хотя и далеко не новую линию поведения – лицемерие. Вместо того, чтобы провести справедливое расследование, все валят на болельщиков «Спартака» - они в данном случае самые удобные жертвы. Вот, к примеру, выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев:

С фанатами «Спартака» обошлись тактично. Все было в пределах допустимой ситуации. Болельщики гостевой команды выступили зачинщиками потасовки, полиция и ОМОН выполняли свою работу, защищая мирных граждан.

Надеюсь, в окружении губернатора найдутся справедливые и смелые чиновники, которые подскажут ему, что человек, подготовивший папочку с этим текстом, выставил первое лицо региона недалеким и неинформированным человеком. Каких «мирных граждан» защищал ОМОН, лупцуя болельщиков в бетонном мешке, где кроме спартаковцев были только полицейские и стюарды? Само вот это противопоставление болельщиков каким-то мифическим «мирным гражданам» многое говорит об образе мыслей. 

А кто был на гостевом секторе «Спартака»? Разве не мирные жители? Кто же они – вооруженные интроверты, головорезы, преступники, буйные сумасшедшие? Губернатор, его присные и полиция, наверное, считают, что на гостевой трибуне сплошь лысые татуированные фанаты с отбитыми мозгами и острым, как бритва взглядом. Таких ведь не жалко! Можно обращаться, как со всякой подобной сволочью: запирать в душном помещении, издеваться, избивать дубинками. Хорошо, не расстреливать на месте.

Но чиновники, «мирные жители» и их бравые охранники, наверное, удивятся, когда узнают, что гостевой сектор – это не пристанище отбросов общества и сомнительных личностей, туда приходят и девушки, и дедушки, и дети. Они автоматически перестают быть «мирными» и становятся угрозой обществу? Что же касается версии о болельщиках-зачинщиках, то она просто нежизнеспособна. Конечно, в подтрибунном помещении, где в духоте и толкучке оказались сотни людей, возникали словесные пререкания со стюардами, были взаимные тычки и толчки, но потасовки как таковой не было, пока не прибежали ОМОНовцы и не начали лупить всех без разбора. Сначала вы создаете провокационные условия, буквально ставите людей в физически дискомфортное состояние, а потом удивляетесь растущему недовольству людей и обвиняете их в агрессии. Гениально!

Если губернатор считает, что это «тактично», то тренер «Ростова» - переодетый Филипп Киркоров. Могу предложить главе региона всегда доступную симуляцию чувств болельщиков «Спартака» в момент выхода из стадиона: достаточно проехаться в общественном транспорте Ростова-на-Дону в час пик хотя бы минут 30 и после этого оценить свое состояние, уровень любви к окружающим. И желательно, чтобы на нужной остановке кто-нибудь габаритный встал в дверях, наглухо закрыв проход, и сопровождал свое великое стояние красными словцами. Да-да, не забывайте: люди, рассчитывавшие покинуть стадион сразу после матча, спешили на поезда, автобусы, самолеты, да и время было не раннее – близилась полночь. 

Кстати, незаконное ограничение свободы – уголовно наказуемое преступление в Российской Федерации. На каких основаниях люди были лишены свободы? Ах да, искали в толпе правонарушителей – тех, кто взрывал петарды по ходу матча. И из-за нескольких нарушителей порядка поставили 2000 человек в неудобную позу, а некоторых еще и отходили дубинками. Коллективные наказания запрещены Женевской конвенцией, между прочим. Возвращаемся в средневековье, когда запросто могли вырезать целую деревню, если один ее незадачливый житель застрелил оленя в королевском лесу или поднял руку на какую-нибудь знатную персону. 

А ведь избежать всего плохого было очень просто, и мы уже видели, как система работает на российских стадионах: организуется проход болельщиков в несколько «ручейков» сквозь ряды полицейских, на каждом импровизированном КПП стоит служитель правопорядка с распечатанным портретом нарушителя, который быстро и безболезненно отсекается от толпы. В Ростове двухтысячную толпу выпускали в час по чайной ложке через один выход, причем стюарды не были предельно вежливы, заторы возникали в том числе из-за их провокаций и демонстрации собственного эго в ответ на слова разъяренных болельщиков. 

Организаторы матча на «Ростов Арене» допустили явные ошибки, испортив крутой праздник футбола, который подарили команды. Ситуацию, возникшую на выходе с гостевого сектора нужно разобрать, наказать виновных и использовать в качестве пугала, чтобы ничего подобного в будущем не происходило ни в Ростове, ни в других городах России на футбольных матчах. Но, к сожалению, никто не хочет признавать ошибки и нести ответственность. Власти и полиция в один голос обвиняют «гадких спартаковцев», но печальнее всего, что «Ростов» занял позицию «моя хата с краю, но виноваты все равно они»: 

ФК «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. Обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов РФ. Стюарды вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями. Клуб подчёркивает, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. ФК «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций.

Стюарды вели себя корректно и доброжелательно? Свидетельства на видео и фото говорят об обратном, да и неразумно клубу брать на себя ответственность поголовно за всех стюардов. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков на гостевом секторе? Получается, выступлением ОМОНа и задержкой выхода с трибун из-за неправильной и даже опасной логистики омрачен он не был. 

Соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций? Значит, «Ростов» подтверждает, что 30-40 минут в душной подтрибунке – это норма, если не готовы соблюдать этот ритуал – сидите дома. Ну, тогда понятно, кто виноват. И это говорит официальный рупор футбольного клуба, у которого есть свои болельщики, которые могут угодить в аналогичную ситуацию. 

Кстати, после финального свистка с хозяйской трибуны выбежали на поле десятки человек, чтобы проводить Александра Гацкана. Это тоже принятые нормы поведения на «Ростов Арене»? Выход с южной трибуны был организован аналогичным образом, через один узенький «ручеек», чтобы отловить нарушителей порядка? Кажется, нет. Людей полчаса держали в лабиринтах стадиона, где нечем дышать? Нет. Ростовчан тоже избил ОМОН? Никто не жаловался. Но тактично обошлись с болельщиками «Спартака». Не перепутайте!

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Все комментарии
амурец
амурец
   132 / 826
сегодня в 02:15
кто прав, кто виноват разберутся, но если честно фанаты сами во многом провоцируют такие столкновения
амурец
амурец ответил Алексей Коротеев
   132 / 826
сегодня в 02:14
Быдло в ментовской или в военной форме , получившее власть и оружие -это страшная вещь ! А там по определению нормальных быть не может ! Поэтому с этими скотами и деревенщиной только их же оружием ! Иначе никак !
а мне как то кажется, что вы сами быдло
spartach n1
spartach n1
   4 / 826
сегодня в 00:38
Вот примерные болельщики ?
Матч коней с бомжами :

Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Алексей Коротеев
   43 / 826
вчера в 23:33
Быдло в ментовской или в военной форме , получившее власть и оружие -это страшная вещь ! А там по определению нормальных быть не может ! Поэтому с этими скотами и деревенщиной только их же оружием ! Иначе никак !
Коротеев, ты хоть понял, что написал (на счет "быдла в военной форме")?
Сам-то хоть служил, косяк несчастный?
S010386A
S010386A
   744 / 826
вчера в 23:13
я из Волгограда и в данном случае нейтрален. Хочу привести факты. Когда Ротор был в ПЛ, К НАМ ПРИЕЗЖАЛИ ФАНЫ ВСЕХ КЛУБОВ, И САМЫЕ НЕГАТИВНО ЗАПОМНИВШИЕСЯ, ЭТО БЫЛИ СПАРТАКОВСКИЕ --------ХАМЬЕ ХАМЬЁМ
Youngberg
Youngberg ответил Ген Геныч
   155 / 826
вчера в 23:06
Ты себя слышишь?!!!или видишь что ты пишешь?!!!!!!!!Причем ..... сдесь омон,когда отловом нарушителей занимается служба безопасности стадиона!!!!!!!!!!Ода чтоб ты знал зажгли б... 4 фаера 4!!!!!!!!!!!!!!!!Это беспредел ....полный и повод для ОМОНа просто раз....ть всех кто под руку попадется?!!!!!?!!!!!!!!!!!Да на матчах того же Краснодара есть их фаны с фаерами и ЦСКА и проекта и Локо и то же руководство ЦСКА,Спартак,проекта,Динамо и тд ,оплачивают постоянные штрафы за это!!!!!Ты б....ь видео посмотри,где твой доблестный ростовский Омон фигачит всех подряд-это так повезло просто,а если бы в тех рядах находились женщины и дети,которые оже были на гостевом секторе,то что бы ты сейчас тут лепетал?!!!!!!!!!!Не надо выгораживать тех,кто этого не заслуживает,или ты что хочешь,что бы потом московский ОМОН твоих ростовских фанов отфигачил после матча?!!!!!!!!!!
Когда спартаковские утыpки зажгли четыре фаера, ты о женщинах и детях не вспоминаешь) когда ОМОН начал наводить порядок, ты вспомнил о женщинах и детях, которые там могли быть. Двойные стандарты.
Денис Свиткин
Денис Свиткин
   626 / 826
вчера в 23:02
Автор! Я тоже живу в 60 км от Ростова, и тоже посещал матчи на Ростов Арене. Я не видел пьяных ростовчан, я не видел злых людей, болельщики все дружные. А вот какие простите идиоты несут на такое людное место пиротехнику и зажигают ее там? Автор а представляете, если сгорели бы люди? Началась с красных вся каша, ведут себя во всем мире отвратительно!
Youngberg
Youngberg ответил Ген Геныч
   155 / 826
вчера в 22:59
Ты себя слышишь?!!!или видишь что ты пишешь?!!!!!!!!Причем ..... сдесь омон,когда отловом нарушителей занимается служба безопасности стадиона!!!!!!!!!!Ода чтоб ты знал зажгли б... 4 фаера 4!!!!!!!!!!!!!!!!Это беспредел ....полный и повод для ОМОНа просто раз....ть всех кто под руку попадется?!!!!!?!!!!!!!!!!!Да на матчах того же Краснодара есть их фаны с фаерами и ЦСКА и проекта и Локо и то же руководство ЦСКА,Спартак,проекта,Динамо и тд ,оплачивают постоянные штрафы за это!!!!!Ты б....ь видео посмотри,где твой доблестный ростовский Омон фигачит всех подряд-это так повезло просто,а если бы в тех рядах находились женщины и дети,которые оже были на гостевом секторе,то что бы ты сейчас тут лепетал?!!!!!!!!!!Не надо выгораживать тех,кто этого не заслуживает,или ты что хочешь,что бы потом московский ОМОН твоих ростовских фанов отфигачил после матча?!!!!!!!!!!
Московский ОМОН не отфигачит ростовских фанов. Ростовские фаны ведут себя достойно, что дома, что в гостях. Московский ОМОН скорее отфигачит фанов Спартака, которые ведут себя по-свински, что дома, что в гостях
Морозовский
Морозовский
   7 / 826
вчера в 22:40
Голубь из Москвы прилетел с московским воспитанием, хоть и родился в наших краях. Заголовок "БОЛЕЛЬЩИКИ - МУСОР. В РОСТОВЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ" - прокламация - АГИТАЦИОННЫЙ ЛИСТОК. (автор добился цели)
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Алексей Коротеев
   36 / 826
вчера в 22:34
Быдло в ментовской или в военной форме , получившее власть и оружие -это страшная вещь ! А там по определению нормальных быть не может ! Поэтому с этими скотами и деревенщиной только их же оружием ! Иначе никак !
Ну не надо обобщать,в силовых структурах полно нормальных людей уж поверь мне,я знаком с этим контингентом!!!Наш ОМОН и силовые структуры по сравнению с западными,просто невинные котятата.На том же западе и резиновые пули и реанимация ,те же погромы в Париже или Уолл-стрит,где силовики вообще чуть ли не до убийства людей увечили!!!!!Но вот в данном случае это не ОМОН а стадо отшибленных 56ов и таким оправданий нет.Если бы они просто взяли бы и заломали бы нарушителей то это было бы нормально,а фигачить всех без разбора-это уже беспредел!!!!!
Заратустра
Заратустра
   145 / 826
вчера в 22:34
Автор текста - скулящий спартачь, неспособный объективно анализировать ситуацию.
Заратустра
Заратустра
   145 / 826
вчера в 22:28
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Youngberg
       36 / 826
    вчера в 22:26
    Вопрос. Почему Ростовский ОМОН должен вычислять, отлавливать, отсекать спартаковских утыpков. Неужели не проще, не разумнее, чтобы руководство Спартака занялось этим вопросом. Руководство клуба должно заниматься своими беспредельщиками, а не перекладывать на ОМОНы, на города в которые приедет Спартак. Правильно, идиoты-болельщики во многих командах есть. Но идиoтов-болельщиков в таком количестве, как в Спартаке, нет ни в одной команде России.
    Ты себя слышишь?!!!или видишь что ты пишешь?!!!!!!!!Причем ..... сдесь омон,когда отловом нарушителей занимается служба безопасности стадиона!!!!!!!!!!Ода чтоб ты знал зажгли б... 4 фаера 4!!!!!!!!!!!!!!!!Это беспредел ....полный и повод для ОМОНа просто раз....ть всех кто под руку попадется?!!!!!?!!!!!!!!!!!Да на матчах того же Краснодара есть их фаны с фаерами и ЦСКА и проекта и Локо и то же руководство ЦСКА,Спартак,проекта,Динамо и тд ,оплачивают постоянные штрафы за это!!!!!Ты б....ь видео посмотри,где твой доблестный ростовский Омон фигачит всех подряд-это так повезло просто,а если бы в тех рядах находились женщины и дети,которые оже были на гостевом секторе,то что бы ты сейчас тут лепетал?!!!!!!!!!!Не надо выгораживать тех,кто этого не заслуживает,или ты что хочешь,что бы потом московский ОМОН твоих ростовских фанов отфигачил после матча?!!!!!!!!!!
    spartach n1
    spartach n1 ответил Dominators
       4 / 826
    вчера в 22:16
    Ну объясню еще раз . Ваш приезд тот еще головняк нашим . Почему ваши своих не окучивают и перекладывают на местные власти .Уверен ,что кто то из местного начальства получил информацию ,-,,все пропало ,счя начнется свалка ,драка и отдал команду фас . Почему из-за какого то дуболома ушат грязи вылили на Ростов город ,клуб , болел .Этого дуболома назначили в Москве ваши ,а может он ваш на самом деле .
    Если футбольный матч головняк то и на фик он нужен,на Ростов не знаю кто гонит,проблема с организаторами матча,ошибки нужно уметь видеть и в будущем избежать,ведь на ЧМ у вас классно провели,вежливые менты играли с болелами в мяч.
    Ещё по сути,матч состоялся поздно,у многих был билет на самолёт обратно,а тут задержка выхода,понятное дело люди нервничали,а тут ещё 45я как всегда постаралась,дубасили тех кто ближе,а не тех кто бурогозил и жёг на трибуне,в этом и все претензии !
    И не заводись,как местные кликуши,они только этого и добиваются )
    С нормальными людьми можно и спокойно дискутировать .
    Все наладится !
    Youngberg
    Youngberg ответил Ген Геныч
       155 / 826
    вчера в 22:16
    Идиоты есть во всех командах-это факт и с этим не поспоришь,особенно в Спартаке,проекте и ЦСКА много неадекватов!!!!!Помню после матча Зенит-Динамо болелы Зенита выскачили на поле всех мочить!!!!!!!Про Спартак и ЦСКА тут и говорить нечего!!!!!!!Конкретно в этом случае,судя по множеству видео,виноваты именно организаторы т.е Ростов!!!!Сейчас на таких стадионах стоят камеры и различные идентификационные программы есть,которые выявляют нарушителей за минуты,и отсечь их от других людей не составляет никакого труда,во-вторых виноват РФС,что в такое время назначает матчи т.к у многих были билеты на поезда и самолеты!!!!!В третьих -это какое то лицемерие официальных лиц и администрации города и самого клуба.В четвертых -это ОМОН,который просто бил без разбора а ни конкретных нарушителей!!!!!!!!!!!Тут по ходу сидят либо школьники ,либо тролли,которым плевать на ситуацию а лишь бы кого то об....ть!!!!!!!!!!Ну когда ваши под пресс попадут ,то потом не нойте,что мло ОМОН беспредельничает!!!!!!!!!!!!!!!
    Вопрос. Почему Ростовский ОМОН должен вычислять, отлавливать, отсекать спартаковских утыpков. Неужели не проще, не разумнее, чтобы руководство Спартака занялось этим вопросом. Руководство клуба должно заниматься своими беспредельщиками, а не перекладывать на ОМОНы, на города в которые приедет Спартак. Правильно, идиoты-болельщики во многих командах есть. Но идиoтов-болельщиков в таком количестве, как в Спартаке, нет ни в одной команде России.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Николай 86
       36 / 826
    вчера в 22:12
    Ну от Федуна и многие наши не в восторге)) Я к тому говорю, что всех под одну гребенку не надо ровнять. Я вот собираюсь в эти выходные в Саранск сгонять. Жечь, крушить не буду, поеду с женой) И что, я автоматически попаду в категорию быдла, только из-за того что буду поддерживать Спартак?
    Ну судя по комментам ваших болелов,то от Федуна почти все не в восторге!!!Да таким в голову не в темяшить,что во сновном то болелы команд адекватные приезжают,а реально фанатья то не много.Приезжают и стар и млад и с семьями!!!А фанатья(не путать с нормальными болельщиками) хватает везде,особенно в тех 3-х клубах,про которые я ниже написал!!!Организаторы матча и РФС сами загнали людей в такие рамки,а потом ищут нелепые оправдания своим действиям!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       223 / 826
    вчера в 22:12
    Быдло в ментовской или в военной форме , получившее власть и оружие -это страшная вещь ! А там по определению нормальных быть не может ! Поэтому с этими скотами и деревенщиной только их же оружием ! Иначе никак !
    Николай 86
    Николай 86 ответил Dominators
       193 / 826
    вчера в 22:04
    От беспредела Федуна . Ростов нагло и беспардонно убивают в Ростове , а разбираться с судьей будет комиссия , где главный его отец .Почему руководство Спам не вычислит своих хулиганов и не запретит им посещение матчей .У вас самих видеокамер как грязи .Хотели бы ,-давно бы закрыли самых одиозных . И я не фанат , я рядовой болельщик Ростова и только Ростова со стажем .Ортодокс .
    Ну от Федуна и многие наши не в восторге))
    Я к тому говорю, что всех под одну гребенку не надо ровнять. Я вот собираюсь в эти выходные в Саранск сгонять. Жечь, крушить не буду, поеду с женой) И что, я автоматически попаду в категорию быдла, только из-за того что буду поддерживать Спартак?
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Николай 86
       36 / 826
    вчера в 21:57
    Те кто оправдывает действия силовиков (радуясь при этом, что избили именно спартаковцев) с футболом знакомы видимо только через телевизор. Потому как жгут и матерятся фанаты всех клубов, у которых есть более-менее приличная поддержка. Не верите - сходите хоть раз на стадион. И следующими могут быть кто угодно. Это во-первых. Во-вторых, что за страшное преступление совершили эти люди, чтоб их избивать?! Пиро зажгли?! Охренеть, террористы отъявленные, не иначе И в-третьих, лупили всех, без разбору. А какой справедливости тут можно говорить? Самое печальное даже не в самой этой ситуации, а в том сколько народу оправдывает этот беспредел. Интересно, если вы матюгнетесь в обычной жизни или нарушите что-нибудь по административке (скорость, например, превысите - а что, это тоже опасно для окружающих) - вас надо избивать? Ответьте себе на этот вопрос прежде чем желчью всех поливать. p.s. официальному Ростову - позор
    Идиоты есть во всех командах-это факт и с этим не поспоришь,особенно в Спартаке,проекте и ЦСКА много неадекватов!!!!!Помню после матча Зенит-Динамо болелы Зенита выскачили на поле всех мочить!!!!!!!Про Спартак и ЦСКА тут и говорить нечего!!!!!!!Конкретно в этом случае,судя по множеству видео,виноваты именно организаторы т.е Ростов!!!!Сейчас на таких стадионах стоят камеры и различные идентификационные программы есть,которые выявляют нарушителей за минуты,и отсечь их от других людей не составляет никакого труда,во-вторых виноват РФС,что в такое время назначает матчи т.к у многих были билеты на поезда и самолеты!!!!!В третьих -это какое то лицемерие официальных лиц и администрации города и самого клуба.В четвертых -это ОМОН,который просто бил без разбора а ни конкретных нарушителей!!!!!!!!!!!Тут по ходу сидят либо школьники ,либо тролли,которым плевать на ситуацию а лишь бы кого то об....ть!!!!!!!!!!Ну когда ваши под пресс попадут ,то потом не нойте,что мло ОМОН беспредельничает!!!!!!!!!!!!!!!
    halfbeek
    halfbeek
       270 / 826
    вчера в 21:56
    Есть одна пьесса. Называется "Десятый праведник" . Суть в том, что бог хотел истребить целый город за плохое поведение, но передумал так как в нем могли быть люди праведные. Наберется десять человек и я пощажу город. Так он решил.
    Коллективная ответственность практиковалась во времена татаромонгольского ига и позже в разных местах, но в 21 веке это уже нонсенс. Пишущие комменты в поддержку действий ОМОНа в своем мировоззрении остались в средних веках или на уровне районных криминальных группировок для которых представитель другого района является врагом достойным только к какой либо экзекуции.
    dzvinka
    dzvinka
       50 / 826
    вчера в 21:53
    автор себя человеком возомнил - эту майданутость надо сразу выбивать омоновскими дубинками на корню!))) ахахахаха
    Николай 86
    Николай 86 ответил Youngberg
       193 / 826
    вчера в 21:53
    Youngberg Сегодня 18:35 ответ пользователю Николай 86 (раскрыть) Тяжело с вами, болельщиками Спартака, общаться. Вы слышите только себя, и не слышите, не понимаете, о чём говорят другие. От себя для тебя добавлю: Лучше с вами, болельщиками Спартака, вообще не общаться. Бесполезный, беспредметный разговор, пустая трата времени.
    Ну не общайся. Так говоришь, как будто это я к тебе обратился
    Dominators
    Dominators ответил spartach n1
       37 / 826
    вчера в 21:48
    Здоров,знаю тебя как вменяемого болельщика,что за прикол всех под одну метелку ? Ясное дело своих защищаешь,как бы самому потом не попасть в переделку ? Сам файеров не жгу и поджигателей не оправдываю,но такое ли это злодеяние чтобы окучивать людей,да ещё без разбору ? Ростов клуб не причём,но оправдывать дуболомов это вред для своих же болел,завтра же они в гости поедут !
    Ну объясню еще раз . Ваш приезд тот еще головняк нашим . Почему ваши своих не окучивают и перекладывают на местные власти .Уверен ,что кто то из местного начальства получил информацию ,-,,все пропало ,счя начнется свалка ,драка и отдал команду фас . Почему из-за какого то дуболома ушат грязи вылили на Ростов город ,клуб , болел .Этого дуболома назначили в Москве ваши ,а может он ваш на самом деле .
    Youngberg
    Youngberg ответил Project Pandora
       155 / 826
    вчера в 21:46
    Я на тебя и так потратил слишком много времени. Кто ты такой, чтобы я тебе ещё хоть что-то говорил?. "лицемерие", "зашкаливает". Тебе привели пример того, что всё могло быть не так, как ты подумал. ты из разряда тех людей, которые считают, что всё про всех знают. тоже мне, психолог нашёлся.
    Youngberg
    Сегодня 18:35
    ответ пользователю Николай 86 (раскрыть)
    Тяжело с вами, болельщиками Спартака, общаться. Вы слышите только себя, и не слышите, не понимаете, о чём говорят другие.

    От себя для тебя добавлю: Лучше с вами, болельщиками Спартака, вообще не общаться.
    Бесполезный, беспредметный разговор, пустая трата времени.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил spartach n1
       72 / 826
    вчера в 21:44
    Здоров,знаю тебя как вменяемого болельщика,что за прикол всех под одну метелку ? Ясное дело своих защищаешь,как бы самому потом не попасть в переделку ? Сам файеров не жгу и поджигателей не оправдываю,но такое ли это злодеяние чтобы окучивать людей,да ещё без разбору ? Ростов клуб не причём,но оправдывать дуболомов это вред для своих же болел,завтра же они в гости поедут !
    Смотрю ты уже по-гомозил
    Project Pandora
    Project Pandora ответил Youngberg
       201 / 826
    вчера в 21:41
    Повторяю. Лицемерие в твоих комментариях-зашкаливает. Если бы ты писал правду, был искренен, тебе не надо было накидывать четыре варианта, что-то придумывать. Ты просто бы написал один-единственный вариант, почему ты оказался на матче, в котором играли ЦСКА., если ты не болеешь ни за одну команду России, потому что в России не умеют играть в футбол. Лицемерие в твоих комментариях зашкаливает.
    Я на тебя и так потратил слишком много времени. Кто ты такой, чтобы я тебе ещё хоть что-то говорил?. "лицемерие", "зашкаливает". Тебе привели пример того, что всё могло быть не так, как ты подумал. ты из разряда тех людей, которые считают, что всё про всех знают. тоже мне, психолог нашёлся.
    spartach n1
    spartach n1 ответил Dominators
       4 / 826
    вчера в 21:38
    Привет . Ну хоть вспомни как на Олимпе ваши куролесили . А в славный Ростов приезжай смело ,на город посмотреть ,за рыбкой и раками .Но не гомозить ..
    Здоров,знаю тебя как вменяемого болельщика,что за прикол всех под одну метелку ?
    Ясное дело своих защищаешь,как бы самому потом не попасть в переделку ?
    Сам файеров не жгу и поджигателей не оправдываю,но такое ли это злодеяние чтобы окучивать людей,да ещё без разбору ?
    Ростов клуб не причём,но оправдывать дуболомов это вред для своих же болел,завтра же они в гости поедут !
    Dominators
    Dominators ответил Николай 86
       37 / 826
    вчера в 21:38
    Это был сарказм. А неадекваты и хулиганы есть у любого клуба с историей. Выделять отдельно какой-то клуб не слишком логично. Да и вроде фанаты Спартака и Ростова никогда не враждовали, откуда столько ненависти?
    От беспредела Федуна . Ростов нагло и беспардонно убивают в Ростове , а разбираться с судьей будет комиссия , где главный его отец .Почему руководство Спам не вычислит своих хулиганов и не запретит им посещение матчей .У вас самих видеокамер как грязи .Хотели бы ,-давно бы закрыли самых одиозных . И я не фанат , я рядовой болельщик Ростова и только Ростова со стажем .Ортодокс .
    Youngberg
    Youngberg ответил Николай 86
       155 / 826
    вчера в 21:35
    Избивали без разбору, не выясняя адекват или неадекват. Или для тебя, если человек - болельщик Спартака, то априори неадекват? Ты бы хотел, чтоб тебя избили, если кто-то рядом будет жечь? Наказание должно быть персонально.
    Тяжело с вами, болельщиками Спартака, общаться. Вы слышите только себя, и не слышите, не понимаете, о чём говорят другие.
    Армейская душа
    Армейская душа
       72 / 826
    вчера в 21:32
    Любят спартачи гомозить - эту забаву им Де Зеув привил
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