Мирзов дебютировал за «Спартак»

Новичок «Спартака» нападающий Резиуан Мирзов дебютировал в составе «красно-белых». Футболист на 65-й минуте встречи заменил форварда Эсекеля Понсе в игре с «Тамбовом».
Напомним, что Мирзов перешел в «Спартак» этим летом из «Ростова».
Новичок «Спартака» нападающий Резиуан Мирзов дебютировал в составе «красно-белых». Футболист на 65-й минуте встречи заменил форварда Эсекеля Понсе в игре с «Тамбовом».
Напомним, что Мирзов перешел в «Спартак» этим летом из «Ростова».
"Тамбов" - "Спартак (Москва)"
2 - 0
Выход на 65 минуте, жёлтая карточка!!!
"Тамбов" - "Спартак (Москва)"
2 - 0
Выход на 65 минуте, жёлтая карточка!!!