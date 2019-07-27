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Мирзов дебютировал за «Спартак»

сегодня, 18:10
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Новичок «Спартака» нападающий Резиуан Мирзов дебютировал в составе «красно-белых». Футболист на 65-й минуте встречи заменил форварда Эсекеля Понсе в игре с «Тамбовом».

Напомним, что Мирзов перешел в «Спартак» этим летом из «Ростова».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 836
сегодня в 23:15
Толку от него будет, как от Гулиева - ни какого толку!
Байкал-38
Байкал-38
   9 / 836
сегодня в 19:22
Надо Мирзову память в рамочку и на стенку повесить!


"Тамбов" - "Спартак (Москва)"
2 - 0
Выход на 65 минуте, жёлтая карточка!!!
Evilhuman
Evilhuman
   32 / 836
сегодня в 18:42
С отличным дебютом
Дима Головашич
Дима Головашич
   207 / 836
сегодня в 18:38
Раздебютировать его!
КЭТиК
КЭТиК
   158 / 836
сегодня в 18:30
Дебют в мрачных тонах.
С детства за Тун
С детства за Тун
   6 / 836
сегодня в 18:29
И сразу нырять начал, быстро обспартачился.
KURUM
KURUM
   497 / 836
сегодня в 18:20
Все не то и все не так..
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   65 / 836
сегодня в 18:19
Ни о чем дебютировал.
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 836
сегодня в 18:17
Отличный дебют, когда свиней возят. Гыгыгы
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