Мирзов дебютировал за «Спартак»

сегодня, 18:10

Новичок «Спартака» нападающий дебютировал в составе «красно-белых». Футболист на 65-й минуте встречи заменил форварда Эсекеля Понсе в игре с «Тамбовом».

Напомним, что Мирзов перешел в «Спартак» этим летом из «Ростова».