СМИ: «Трансфер Бэйла в Китай сорвался»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может остаться в Испании из-за того, что его переход в китайский «Цзянсу Сунин» сорвался.
По информации журналиста, сделка была отменена по инициативе мадридцев. Если бы трансфер состоялся, то валлиец получал бы в Китае 22 млн евро в год.
Ранее сообщалось о том, что Бэйл уже прилетел в Китай для подписания контракта.
Зидан в безвыходной ситуации создаёт видимость продажи Бэйла. Чтобы о Бэйле не забыли окончательно, вдруг, кто-то заинтересуется.
Зидан в безвыходной ситуации создаёт видимость продажи Бэйла. Чтобы о Бэйле не забыли окончательно, вдруг, кто-то заинтересуется.
...продажа Бэйла в «Цзянсу Сунин». посмотрим, подождём, который раз продают, а воз и ныне там...
...продажа Бэйла в «Цзянсу Сунин». посмотрим, подождём, который раз продают, а воз и ныне там...