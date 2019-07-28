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СМИ: «Трансфер Бэйла в Китай сорвался»

вчера, 15:49

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может остаться в Испании из-за того, что его переход в китайский «Цзянсу Сунин» сорвался.

По информации журналиста, сделка была отменена по инициативе мадридцев. Если бы трансфер состоялся, то валлиец получал бы в Китае 22 млн евро в год.

Ранее сообщалось о том, что Бэйл уже прилетел в Китай для подписания контракта

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответил Брулин
вчера в 22:29
Мне одному кажется что Зидан подаст в отставку в середине сезона
середина сезона? да ты оптимист...
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   338 / 817
вчера в 22:19
ферис я из белоруси но какая разница причем тут то что он написал?
FERIS
FERIS ответил поглотитель недоразумений
   250 / 817
вчера в 21:51
при чем тут украинцы? ты вообще к чему это пишешь? у тебя все хорошо?!!!
    Медив
    Медив ответил Ruslan3132
       789 / 817
    вчера в 20:31
    Реал показал наживку в виде Бейла в Китае...поймали ажиотаж...и типа отменили сделку, чтобы китайцы накинули ))) Перес жучара тот еще
    Это китайцы попиарились на интересе к Бейлу... По факту, этот Сунин - обычный китайский середняк. Не все китайцы одинаково богаты. Вот Эвергранд или Шанхай СИПГ - эти действительно могут заплатить любые деньги
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Артемкa
       170 / 817
    вчера в 18:50
    Очень странно. Информация о том, что его покупают исходит от Реала, как и то, что сделка в очередной раз сорвалась. Очень похоже на то, что привлекают внимание к Бэйлу, который никому не нужен за деньги, на которые рассчитывает Реал. Поэтому возникла такая ситуация: Как продать Бэйла, когда никто не покупает? Вопрос, на который нет ответа! Зидан в безвыходной ситуации создаёт видимость продажи Бэйла. Чтобы о Бэйле не забыли окончательно, вдруг, кто-то заинтересуется.
    а видео из Китая с Бейлом тоже наверно двойник
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       170 / 817
    вчера в 18:49
    Реал показал наживку в виде Бейла в Китае...поймали ажиотаж...и типа отменили сделку, чтобы китайцы накинули ))) Перес жучара тот еще
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       129 / 817
    вчера в 18:48
    Даже Китаю такое полено ненужно!!!)))))))))))))))))
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений ответил berda2003
       338 / 817
    вчера в 18:48
    новости от реала пишет кто-то из хохляндии?...
    при чем тут украинцы? ты вообще к чему это пишешь? у тебя все хорошо?!!!
    cska plus
    cska plus
       13 / 817
    вчера в 18:41
    Даже в Китай не берут.
    fekir-1111
    fekir-1111 ответил Артемкa
    вчера в 18:28
    Лучше, но кто в здравом уме поменяет Неймара на Бэйла )
    Хрусталь нуй не кому не нужен пусть лысый алжирец, маринует гарика .
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Брулин
       79 / 817
    вчера в 18:14
    Мне одному кажется что Зидан подаст в отставку в середине сезона
    Думаешь, что все так плохо будет в этот раз?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       6 / 817
    вчера в 17:58
    Ждем новые серии сериала!!! "Бейл" - 2 на подходе!!!
    berda2003
    berda2003
       311 / 817
    вчера в 17:37
    новости от реала пишет кто-то из хохляндии?...
    112910415
    112910415
       64 / 817
    вчера в 17:12
    мучения без конца
    Брулин
    Брулин
       52 / 817
    вчера в 17:07
    Мне одному кажется что Зидан подаст в отставку в середине сезона
    Артемкa
    Артемкa ответил 95-shishani-95
       317 / 817
    вчера в 16:42
    Лучше поменяйте на Неймара!
    Лучше, но кто в здравом уме поменяет Неймара на Бэйла )
    Артемкa
    Артемкa ответил Байкал-38
       317 / 817
    вчера в 16:35
    По инициативе мадридцев? Странно
    Очень странно. Информация о том, что его покупают исходит от Реала, как и то, что сделка в очередной раз сорвалась. Очень похоже на то, что привлекают внимание к Бэйлу, который никому не нужен за деньги, на которые рассчитывает Реал. Поэтому возникла такая ситуация: Как продать Бэйла, когда никто не покупает? Вопрос, на который нет ответа!

    Зидан в безвыходной ситуации создаёт видимость продажи Бэйла. Чтобы о Бэйле не забыли окончательно, вдруг, кто-то заинтересуется.
    mihaluch
    mihaluch
       65 / 817
    вчера в 16:23
    Как прилетел так и улетел, вернее пролетел.
    Байкал-38
    Байкал-38
       8 / 817
    вчера в 16:20
    По инициативе мадридцев? Странно
    razdvatri
    razdvatri
       384 / 817
    вчера в 16:16
    ну если по инициативе мадридцев, то это связано с травмой асенсио очевидно
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       394 / 817
    вчера в 16:05
    Лучше поменяйте на Неймара!
    Артемкa
    Артемкa
       317 / 817
    вчера в 16:04
    То, о чём я сегодня написал в своём комментарии:

    ...продажа Бэйла в «Цзянсу Сунин». посмотрим, подождём, который раз продают, а воз и ныне там...
    starche
    starche
       156 / 817
    вчера в 16:00
    А он уже китайский выучил.....................
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       200 / 817
    вчера в 15:59
    Ахах блуждающий гольфист возвращается к доильной корове гыгы)
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       189 / 817
    вчера в 15:52
    Значит и сорвалась вся цепочка перемещений из клуба в клуб. Не дождаться бедному Сульшеру ни Магуайра ни Милинковича.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
       371 / 817
    вчера в 15:51
    ни себе, ни людям))
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