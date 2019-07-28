СМИ: «Трансфер Бэйла в Китай сорвался»

вчера, 15:49

Полузащитник «Реала» может остаться в Испании из-за того, что его переход в китайский «Цзянсу Сунин» сорвался.

По информации журналиста, сделка была отменена по инициативе мадридцев. Если бы трансфер состоялся, то валлиец получал бы в Китае 22 млн евро в год.

Ранее сообщалось о том, что Бэйл уже прилетел в Китай для подписания контракта.