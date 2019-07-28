Роджерс: «По Магуайру нет никаких переговоров»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что ничего не предвещает ухода защитника Харри Магуайра, связываемого с переходом в МЮ.
Он великолепен с первого дня предсезонной подготовки. Много спекуляций насчет Харри, но они не влияют на него. Как я уже говорил, все мы расслаблены на этот счет.
Мы готовимся к новому сезону, и Харри является частью этого процесса. Сегодня он был превосходен, он очень упорно трудился.
Нет никаких переговоров. Я знаю, что вы, парни, хотите новостей, но ничего не изменилось.
Ранее сообщалось о том, что «Лестер» хочет получить от МЮ рекордную сумму за Магуайра.
так что сильно там не мечтайте о лисе, надо работать с Лукаку и Погба - это центральные фигуры МЮ,ещё бы из них сделать капитанов.
так что сильно там не мечтайте о лисе, надо работать с Лукаку и Погба - это центральные фигуры МЮ,ещё бы из них сделать капитанов.