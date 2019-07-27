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«Краснодар» разгромил «Сочи». Игнатьев отметился дублем

сегодня, 20:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 3-го тура РПЛ.

После трех туров в активе у «Краснодара» шесть пунктов, «Сочи» остается без очков и замыкает турнирную таблицу.

Краснодар, Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Сочи» 3:0 (2:0)
Голы: Игнатьев 15, Игнатьев 42, Сулейманов 80

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вильена, Камболов, Ари (Берг 73), Намли (Сулейманов 62), Игнатьев (Олссон 67), Вандерсон
Главный тренер: Мусаев Мурад.

«Сочи»: Заболотный, Набиуллин, Кудряшов, Миладинович, Калугин, Юрганов, Мостовой, Цаллагов (Казаев 86), Песегов (Померко 63), Бурмистров, Полоз (Лагатор 82)
Главный тренер: Точилин Александр.

Предупреждения: Набиуллин 25, Ари 32, Цаллагов 53, Набиуллин 77, Камболов 87

Удаление: Набиуллин 77

Судья: Лапочкин Сергей.

В другом матче дня «Уфа» обыграла «Крылья Советов».

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Все комментарии
trimetil
trimetil
   354 / 836
сегодня в 23:25
Краснодар молодцы! Удачи в игре с Порту.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 836
сегодня в 23:24
23 ИЮЛЯ 2019, 17:03
«Зениту» интересен нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев — оба клуба обсуждают возможность переезда Игнатьева в Санкт-Петербург.

23 Июля 2019 16:10
«Зенит» по ряду причин (прежде всего связанных с соблюдением правил финансового Fair Play) не может на данный момент предложить за 20-летнего форварда €8-10 млн, которые намерены за него получить в Краснодаре.

......надо бы ускориться.....и быть понастойчевей....
Дзюбе - 31.....
А на Азмуна стабильный спрос в европах.......
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 836
сегодня в 22:56
С победой Краснодар.
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 836
сегодня в 22:55
Забили ребята которые хотели уйти)
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 22:50
Не удивлен.Краснодар - сильнейшая команда чемпионата,что для неё Сочи? Матч,где берутся три очка.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   208 / 836
сегодня в 22:23
А чемпионом в любом случае Зенит станет!
Краснодар вторым будет, а третьими - Ростов или Крылья!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил beefs
   208 / 836
сегодня в 22:19
Краснодар к Порто ещё не готов...
Будем посмотреть! )))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   208 / 836
сегодня в 22:19
С победой господина Галицкого!
mangoх12
mangoх12
   26 / 836
сегодня в 22:13
Тут закономерно . Во всех матчах сегодня фавориты победили!
РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА
   629 / 836
сегодня в 22:01
Краснодар порадовал. С победой.
Правдин Семён
Правдин Семён
   77 / 836
сегодня в 21:58
ТАК должны топы лиги играть с командами из ФНЛ. С победой, быки! Удачи в следующем матче))
beefs
beefs
   72 / 836
сегодня в 21:56
Краснодар к Порто ещё не готов...
mihaluch
mihaluch
   74 / 836
сегодня в 21:55
Победил сильнейший.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил морозз
   37 / 836
сегодня в 21:52
Краснодар с Победой, пожелаю вам все таки стать впервые в истории клуба чемпионами! Удачи в ЛЧ, хотя Порту и сильный европейский клуб, надо им соорудить нежданчик!
Стать чемпионом? Навряд ли, а в остальном++++.
13 RUS
13 RUS
   114 / 836
сегодня в 21:49
Удачи быкам с Порту
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил KLINSI
   37 / 836
сегодня в 21:48
Поправочка. Дома играли с Зенитом. С ФК Гниль играли в гостях.
Извини , бес попутал, тем более позор СпаМу.
Хуторянин 84
Хуторянин 84
   553 / 836
сегодня в 21:48
Краснодар с победой. Молодцы и и ФК Тушинский комбинат. Тоже обрадовали, залёт от волков в 0-2... Мелочь, но приятно)))
морозз
морозз
   14 / 836
сегодня в 21:45
Краснодар с Победой, пожелаю вам все таки стать впервые в истории клуба чемпионами! Удачи в ЛЧ, хотя Порту и сильный европейский клуб, надо им соорудить нежданчик!
tuborg6767
tuborg6767 ответил Дед за ЦСКА
   709 / 836
сегодня в 21:44
Дома ожидаемая победа Быков. Сочи дома хорошо играли со СпаМом. В гостях, увы.
Так со Спамом они в Москве играли!
KLINSI
KLINSI ответил Дед за ЦСКА
   493 / 836
сегодня в 21:42
Дома ожидаемая победа Быков. Сочи дома хорошо играли со СпаМом. В гостях, увы.
Поправочка. Дома играли с Зенитом.
С ФК Гниль играли в гостях.
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Absinthe2
   287 / 836
сегодня в 21:40
Есть свой Шапи-тайм, где он выходит свежий и усиливает игру, плюс на его позиции в основе выходят легионеры, до них Шапи ещё далеко
А так в целом он как был Джокер команды, так им и остаётся 😎🍻🎖️
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 836
сегодня в 21:40
Дома ожидаемая победа Быков. Сочи дома хорошо играли со СпаМом. В гостях, увы.
bacek15
bacek15
   609 / 836
сегодня в 21:35
Желаю сочинцам побыстрее сыграться. Если получится - могут дать угля.
nikoladolgov
nikoladolgov
   176 / 836
сегодня в 21:35
Сочи политпроект Путина.
Мертвый клуп.
Faustello
Faustello ответил Absinthe2
   3 / 836
сегодня в 21:34
Я изначально и спрашивал " с физикой проблемы?". Так-то по технике, по видению поля, по заряженности - он лучший
Не, как раз по видению поля есть вопросы, но он же уже старый как говорит Гамула почти 50, сам понимаешь на всю игру не хватает )))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Absinthe2
   64 / 836
сегодня в 21:31
Вообщем, пока на весь матч он не готов( Но работают над этим)
Absinthe2
Absinthe2 ответил Котэ в тельняжке
   105 / 836
сегодня в 21:29
С выносливостью проблемы... говорят...
Я изначально и спрашивал " с физикой проблемы?". Так-то по технике, по видению поля, по заряженности - он лучший
kastites
kastites
   121 / 836
сегодня в 21:27
Круто
RussianMango
RussianMango ответил Groove000
   88 / 836
сегодня в 21:27
Надеюсь, придут поплакаться.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Absinthe2
   64 / 836
сегодня в 21:26
С выносливостью проблемы... говорят...
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