«Краснодар» разгромил «Сочи». Игнатьев отметился дублем

Наполеон Кононов и «Спартак» без подарков рефери «Соккер.ру» отслеживает путь москвичей к поражению. Вряд ли удары в каркас ворот

«Ювентус» vs «Интер»: сражение за снайпера Сыграли между собой, а теперь воюют на трансферном рынке. «Соккер.ру» изучает