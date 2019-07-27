«Краснодар» разгромил «Сочи». Игнатьев отметился дублем

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 3-го тура РПЛ.
После трех туров в активе у «Краснодара» шесть пунктов, «Сочи» остается без очков и замыкает турнирную таблицу.
Краснодар, Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Сочи» 3:0 (2:0)
Голы: Игнатьев 15, Игнатьев 42, Сулейманов 80
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вильена, Камболов, Ари (Берг 73), Намли (Сулейманов 62), Игнатьев (Олссон 67), Вандерсон
Главный тренер: Мусаев Мурад.
«Сочи»: Заболотный, Набиуллин, Кудряшов, Миладинович, Калугин, Юрганов, Мостовой, Цаллагов (Казаев 86), Песегов (Померко 63), Бурмистров, Полоз (Лагатор 82)
Главный тренер: Точилин Александр.
Предупреждения: Набиуллин 25, Ари 32, Цаллагов 53, Набиуллин 77, Камболов 87
Удаление: Набиуллин 77
Судья: Лапочкин Сергей.
В другом матче дня «Уфа» обыграла «Крылья Советов».
«Зениту» интересен нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев — оба клуба обсуждают возможность переезда Игнатьева в Санкт-Петербург.
23 Июля 2019 16:10
«Зенит» по ряду причин (прежде всего связанных с соблюдением правил финансового Fair Play) не может на данный момент предложить за 20-летнего форварда €8-10 млн, которые намерены за него получить в Краснодаре.
......надо бы ускориться.....и быть понастойчевей....
Дзюбе - 31.....
А на Азмуна стабильный спрос в европах.......
«Зениту» интересен нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев — оба клуба обсуждают возможность переезда Игнатьева в Санкт-Петербург.
23 Июля 2019 16:10
«Зенит» по ряду причин (прежде всего связанных с соблюдением правил финансового Fair Play) не может на данный момент предложить за 20-летнего форварда €8-10 млн, которые намерены за него получить в Краснодаре.
......надо бы ускориться.....и быть понастойчевей....
Дзюбе - 31.....
А на Азмуна стабильный спрос в европах.......
Краснодар вторым будет, а третьими - Ростов или Крылья!
Краснодар вторым будет, а третьими - Ростов или Крылья!
С ФК Гниль играли в гостях.
С ФК Гниль играли в гостях.
А так в целом он как был Джокер команды, так им и остаётся 😎🍻🎖️
А так в целом он как был Джокер команды, так им и остаётся 😎🍻🎖️
Мертвый клуп.
Мертвый клуп.