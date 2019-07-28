ГлавнаяНовости

Васин получил травму

вчера, 20:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник ЦСКА Виктор Васин получил повреждение в поединке 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В первом тайме игрок столкнулся с нападающим гостей Эдером. Футболист был заменен на 33-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Звонимир Шарлия.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Антон Миранчук пропустит матч с ЦСКА из-за травмы
Вчера, 18:41 Комментарии4
Дзюба получил травму в матче с «Оренбургом»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Божович: «Бурлак травмировался на тренировке два дня назад»
27 июля Комментарии1
Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы
26 июля Комментарии5
Вице-президент «Ахмата»: «Глушаков продолжает восстановление»
26 июля Комментарии4
Защитник «Зенита» не сыграет против «Оренбурга»
25 июля Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   67 / 817
вчера в 21:13
Здоровья Васину!
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   63 / 817
вчера в 20:57
Здоровья.
VIPded
VIPded
   58 / 817
вчера в 20:20
Здоровья Виктору! Всем Здоровья!
Удачи Звонимиру с ЦСКА!!!
Don trambon
Don trambon
   62 / 817
вчера в 20:20
Уж и не знаю спасибо говорить или нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100