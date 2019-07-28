Васин получил травму

Защитник ЦСКА Виктор Васин получил повреждение в поединке 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».
В первом тайме игрок столкнулся с нападающим гостей Эдером. Футболист был заменен на 33-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Звонимир Шарлия.
Защитник ЦСКА Виктор Васин получил повреждение в поединке 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».
В первом тайме игрок столкнулся с нападающим гостей Эдером. Футболист был заменен на 33-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Звонимир Шарлия.
Удачи Звонимиру с ЦСКА!!!
Удачи Звонимиру с ЦСКА!!!