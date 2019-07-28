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Байрамян: «Игроки „Арсенала“ были уставшими»

вчера, 21:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился впечатлениями после матча против «Арсенала».

 Забили первый мяч, в первом тайме у нас было еще 2-3 хороших момента, могли увеличивать счет. После перерыва удалось забить быстрый мяч, все было под контролем, но, к сожалению, наступили опять на те же грабли. Тренерский штаб предупреждал об определенных проблемах на стандартах. Потом опять вышли вперед и закономерно выиграли. «Арсенал» играл 2-3 дня назад в Лиге Европы, многие футболисты, наверное, были уставшими. Мы сыграли так, как должны были, и закономерно выиграли.

В каждой игре у многих наших нападающих есть моменты, просто их нужно реализовывать. Но мы сегодня 3 забили, в прошлых играх по 2 мяча, поэтому не так все плохо.

В прошлом сезоне мало забивали и мало пропускали. А в этом наоборот, пропускаем, но и больше соперника реализовываем. Все нормально, я думаю, никто не будет против, если в каждой игре будем пропускать 2 мяча, но забивать на один больше. Ну кроме Сергея Песьякова. 

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   19 / 817
вчера в 23:13
От чего?
Трезвый повар
Трезвый повар
   246 / 817
вчера в 21:24
Чемпионат только начался и врятли игроки Арсенала успели устать играя 2 матча в неделю. Другое дело что поражение от Нефтчи могло сказаться на бойцовском духе команды
Egorium
Egorium
   49 / 817
вчера в 21:22
Арсенал иссяк как команда, возвращается на круги своя.
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