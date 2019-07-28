Байрамян: «Игроки „Арсенала“ были уставшими»

Полузащитник «Ростова» поделился впечатлениями после матча против «Арсенала».

Забили первый мяч, в первом тайме у нас было еще 2-3 хороших момента, могли увеличивать счет. После перерыва удалось забить быстрый мяч, все было под контролем, но, к сожалению, наступили опять на те же грабли. Тренерский штаб предупреждал об определенных проблемах на стандартах. Потом опять вышли вперед и закономерно выиграли. «Арсенал» играл 2-3 дня назад в Лиге Европы, многие футболисты, наверное, были уставшими. Мы сыграли так, как должны были, и закономерно выиграли.

В каждой игре у многих наших нападающих есть моменты, просто их нужно реализовывать. Но мы сегодня 3 забили, в прошлых играх по 2 мяча, поэтому не так все плохо.

В прошлом сезоне мало забивали и мало пропускали. А в этом наоборот, пропускаем, но и больше соперника реализовываем. Все нормально, я думаю, никто не будет против, если в каждой игре будем пропускать 2 мяча, но забивать на один больше. Ну кроме Сергея Песьякова.