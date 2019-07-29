Щербаченко: «Такие неуступчивые матчи важны ЦСКА и „Локомотиву“»

Отечественный специалист подвел итоги московского дерби между ЦСКА и «Локомотивом» (1:0).

Во-первых, мы увидели, что у лидеров уже не может быть скидок ни на «физику», ни на сборы, ни на недостаток игровой практики. Такие фразы становятся неактуальными. И ЦСКА , и «Локомотив» в разные промежутки матча показывали и позиционный атакующий футбол, и контратаки, и хорошие действия в обороне. Это была не грубая игра, а именно очень плотная и с высоким уровнем борьбы. Такие неуступчивые матчи важны ЦСКА и «Локомотиву», чтобы осенью удачно войти в колею европейского футбола.