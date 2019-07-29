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Щербаченко: «Такие неуступчивые матчи важны ЦСКА и „Локомотиву“»

сегодня, 09:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Отечественный специалист Федор Щербаченко подвел итоги московского дерби между ЦСКА и «Локомотивом» (1:0).

Во-первых, мы увидели, что у лидеров уже не может быть скидок ни на «физику», ни на сборы, ни на недостаток игровой практики. Такие фразы становятся неактуальными. И ЦСКА, и «Локомотив» в разные промежутки матча показывали и позиционный атакующий футбол, и контратаки, и хорошие действия в обороне. Это была не грубая игра, а именно очень плотная и с высоким уровнем борьбы. Такие неуступчивые матчи важны ЦСКА и «Локомотиву», чтобы осенью удачно войти в колею европейского футбола.

Понятно, что кто-то должен был потерять очки в любом случае. Наверное, ЦСКА на самом деле был ближе к победе: «армейцы» действовали острее и легче создавали что-то в чужой штрафной. Хотя к голу привёл, скажем так, необязательный пенальти. Визуально Безбородов сначала не увидел нарушения со стороны Мурило, хотя находился рядом с эпизодом. И я тоже не увидел там элемент жёсткого касания. Я думаю, многие арбитры в 9 из 10 случаев не назначили бы пенальти. Это же был не голевой эпизод, а чисто формальный. Так можно ставить пенальти за любые захваты при «стандартах». Считаю, что 11-метровый был назначен несправедливо, и если смотреть в таком ракурсе, то результат выглядит в какой-то степени не совсем справедливым.

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Все комментарии
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 805
сегодня в 14:07
Скучно смотреть такие матчи.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Footbolista
   86 / 805
сегодня в 13:31
На победу коней больше всех был заточен судья...заточен и заряжен...
Если бы это было так, то за удар высоко поднятой ногой в лицо Васину, должны были показать желтую Эдеру, а Крыховяк по совокупности эпизодов наиграл на красную. Вместо этого арбитр показал 4 желтых армейцам часто по надуманным поводам, как в эпизоде с Магнуссоном. И пенальти на Чалове он сам не увидел, если бы Мешков на VAR не подсказал.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   86 / 805
сегодня в 13:26
Не все еще "отечественные специалисты" высказались? Что значит "неголевой эпизод"? Чалов принимал мяч в штрафной и разворачивался для удара по воротам. А что тогда "голевой"? Когда мяч в воротах?)) Мурило толкал его руками, а коленом подбил опорную ногу, до мяча он никак не мог достать
Любимец
Любимец ответил Дед за ЦСКА
   550 / 805
сегодня в 13:02
А об игре рукой в штрафной Щербаченко скромно умолчал.)))
Выдержка из текущего свода футбольных правил FIFA 2019-2020
(IFAB, Правило 12, стр.104-105):
"Игра рукой в мяч
Является нарушением, если игрок:
• умышленно касается мяча рукой, включая движение рукой к мячу
• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся
его руки, и затем:
• забивает гол в ворота соперника
• возникает возможность забить гол
• забивает гол в ворота соперников непосредственно от руки, даже если
это произошло случайно, в том числе это относится и к вратарю
Обычно является нарушением, если игрок:
• касается мяча рукой, когда:
• рука делает его тело неестественно больше
• рука находится выше уровня его плеч (кроме случая, когда игрок
умышленно играет в мяч, который затем касается его руки)
Вышеуказанные нарушения применимы, даже если мяч касается руки
игрока непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого
игрока, который находится близко.
За исключением вышеперечисленных нарушений, ОБЫЧНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НАРУШЕНИЕМ, ЕСЛИ МЯЧ КАСАЕТСЯ РУКИ ИГРОКА:
• НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СОБСТВЕННОЙ ГОЛОВЫ ИЛИ ТЕЛА (ВКЛЮЧАЯ НОГУ)
• непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока,
который находится близко
• если рука находится близко к телу и не делает тело неестественно
больше
• когда игрок падает, и рука находится между телом и землей для опоры,
но не вытянута вбок или вверх от тела"
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   9 / 805
сегодня в 11:35
На победу коней больше всех был заточен судья...заточен и заряжен...
oFANATo
oFANATo
   84 / 805
сегодня в 11:21
Должно было быть два пенальти в ворота Локо. И по игре и по самоотдаче заслуженная победа ЦСКА
Footbolista
Footbolista
   9 / 805
сегодня в 11:16
Неуступчивый был судья безбородов..
Чaки
Чaки
   573 / 805
сегодня в 11:11
Игра ЦСКА очень понравилась, молодцы. Игра ЛОКО не понравилась. Ничего личного, нейтральный болельщик.
VIPded
VIPded
   56 / 805
сегодня в 10:44
Гон... Несправедливо было 2й пеналь не назначить.)))
BenderBender
BenderBender
   591 / 805
сегодня в 10:24
Без пенки никак)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 805
сегодня в 10:19
А об игре рукой в штрафной Щербаченко скромно умолчал.)))
cska plus
cska plus
   14 / 805
сегодня в 10:18
Безбородов для спартака мог придумать пять пенальти.
cska plus
cska plus
   14 / 805
сегодня в 10:17
Армейцы победили по праву, они были больше наточены на победу.
ДСА
ДСА
   156 / 805
сегодня в 10:01
ЦСКА точно удовольствие получил.
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