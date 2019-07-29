Щербаченко: «Такие неуступчивые матчи важны ЦСКА и „Локомотиву“»

Отечественный специалист Федор Щербаченко подвел итоги московского дерби между ЦСКА и «Локомотивом» (1:0).
Во-первых, мы увидели, что у лидеров уже не может быть скидок ни на «физику», ни на сборы, ни на недостаток игровой практики. Такие фразы становятся неактуальными. И ЦСКА, и «Локомотив» в разные промежутки матча показывали и позиционный атакующий футбол, и контратаки, и хорошие действия в обороне. Это была не грубая игра, а именно очень плотная и с высоким уровнем борьбы. Такие неуступчивые матчи важны ЦСКА и «Локомотиву», чтобы осенью удачно войти в колею европейского футбола.
Понятно, что кто-то должен был потерять очки в любом случае. Наверное, ЦСКА на самом деле был ближе к победе: «армейцы» действовали острее и легче создавали что-то в чужой штрафной. Хотя к голу привёл, скажем так, необязательный пенальти. Визуально Безбородов сначала не увидел нарушения со стороны Мурило, хотя находился рядом с эпизодом. И я тоже не увидел там элемент жёсткого касания. Я думаю, многие арбитры в 9 из 10 случаев не назначили бы пенальти. Это же был не голевой эпизод, а чисто формальный. Так можно ставить пенальти за любые захваты при «стандартах». Считаю, что 11-метровый был назначен несправедливо, и если смотреть в таком ракурсе, то результат выглядит в какой-то степени не совсем справедливым.
(IFAB, Правило 12, стр.104-105):
"Игра рукой в мяч
Является нарушением, если игрок:
• умышленно касается мяча рукой, включая движение рукой к мячу
• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся
его руки, и затем:
• забивает гол в ворота соперника
• возникает возможность забить гол
• забивает гол в ворота соперников непосредственно от руки, даже если
это произошло случайно, в том числе это относится и к вратарю
Обычно является нарушением, если игрок:
• касается мяча рукой, когда:
• рука делает его тело неестественно больше
• рука находится выше уровня его плеч (кроме случая, когда игрок
умышленно играет в мяч, который затем касается его руки)
Вышеуказанные нарушения применимы, даже если мяч касается руки
игрока непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого
игрока, который находится близко.
За исключением вышеперечисленных нарушений, ОБЫЧНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НАРУШЕНИЕМ, ЕСЛИ МЯЧ КАСАЕТСЯ РУКИ ИГРОКА:
• НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СОБСТВЕННОЙ ГОЛОВЫ ИЛИ ТЕЛА (ВКЛЮЧАЯ НОГУ)
• непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока,
который находится близко
• если рука находится близко к телу и не делает тело неестественно
больше
• когда игрок падает, и рука находится между телом и землей для опоры,
но не вытянута вбок или вверх от тела"
(IFAB, Правило 12, стр.104-105):
"Игра рукой в мяч
Является нарушением, если игрок:
• умышленно касается мяча рукой, включая движение рукой к мячу
• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся
его руки, и затем:
• забивает гол в ворота соперника
• возникает возможность забить гол
• забивает гол в ворота соперников непосредственно от руки, даже если
это произошло случайно, в том числе это относится и к вратарю
Обычно является нарушением, если игрок:
• касается мяча рукой, когда:
• рука делает его тело неестественно больше
• рука находится выше уровня его плеч (кроме случая, когда игрок
умышленно играет в мяч, который затем касается его руки)
Вышеуказанные нарушения применимы, даже если мяч касается руки
игрока непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого
игрока, который находится близко.
За исключением вышеперечисленных нарушений, ОБЫЧНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НАРУШЕНИЕМ, ЕСЛИ МЯЧ КАСАЕТСЯ РУКИ ИГРОКА:
• НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СОБСТВЕННОЙ ГОЛОВЫ ИЛИ ТЕЛА (ВКЛЮЧАЯ НОГУ)
• непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока,
который находится близко
• если рука находится близко к телу и не делает тело неестественно
больше
• когда игрок падает, и рука находится между телом и землей для опоры,
но не вытянута вбок или вверх от тела"