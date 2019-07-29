Сабитов: «„Зениту“ было тяжело играть с аутсайдером»

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ «Оренбург» - «Зенит» (0:2).
Несмотря на явное преимущество «Зенита» по составу и уровню футболистов, «Оренбург» не выглядел мальчиком для битья. Хозяева здорово проводили свои атаки, возникали моменты у Терехова и Деспотовича. То есть «Оренбург» отвечал «Зениту» очень агрессивно и точечно. При этом быстрый гол Азмуна всё же предопределил многое. Ну а пенальти, реализованный Дзюбой, поставил уже, по большому счёту, жирную точку.
Отмечу, что игрокам «Зенита» пришлось прикладывать дополнительные усилия – играть приходилось на искусственном газоне, что непривычно для питерцев, и при жаркой погоде. В жару синтетика отнимает куда больше сил, чем натуральная трава. Ещё добавлю, что питерцам было тяжело играть именно с аутсайдером. Когда топ-команда встречается с клубом из нижней части таблицы, ей трудно заставлять себя весь матч проводить на высоком уровне. Лидерам объективно редко получается включать форсаж и действовать против аутсайдеров на максимуме все 90 минут.
Лунёв действовал надёжно. В некоторых случаях в обороне спасал Ракицкий. Как всегда, был на высоте Барриос. С интересом ожидалось противостояние Сутормина и его бывшей команды. Можно сказать, что Сутормину игра удалась, он выглядел в этом матче неплохо. Азмун забил гол и имел ещё моменты, но в очередной раз загубил выход один на один. Не ушёл с поля без гола Дзюба. Из тех, кто появился на замену, мне понравился, прежде всего, Ерохин.
У «Оренбурга» здорово вошёл в игру со скамейки Галаджан. Он стал самым активным футболистом в составе хозяев, создавал остроту у ворот «Зенита». Ещё запомнился Терехов со своими опасными подключениями по флангу. Плюс надо отдать должное Савелию Козлову, который противостоял Дзюбе. Он старался не дать Артёму разыграться - и, в общем-то, ему это удалось. После столкновения с Ерохиным Козлов получил рассечение, было много крови - но он всё равно продолжил игру. Молодой защитник не стал просить замену, а мужественно остался на поле для дальнейшей игры, это говорит о его хороших морально-волевых качествах.
Кстати смотрел ЦСКА - Оренбург в живую, проездом из отпуска, был в Москве.
Так ЦСКА тоже не парадом провёл матч. Но и мы и вы победили. С чем я нас всех и поздравляю.
Кстати смотрел ЦСКА - Оренбург в живую, проездом из отпуска, был в Москве.
Так ЦСКА тоже не парадом провёл матч. Но и мы и вы победили. С чем я нас всех и поздравляю.
А Зенит входит в сезон, есть проблемные зоны. В это окно только две покупки: Сутормин и Сантос. Оба ещё в процессе адаптации. Ещё не факт что войдут в команду.
Для победы в чемпе и этого состава хватит, для лиги и на будущее нужно усиление. Часть игроков не молоды. Переформатирование этой команды не избежно.
И нужно не заигравших, не нужных игроков как то пристраивать.
Кранневитор, Мевля, Мак, Заболотный, этих стопроцентно. А есть ещё Ригони, Набоа, Джоржевич, Шатов.
Короче работы много, и чемпионство не в кармане. Но сдержанный оптимизм присутствует.
А Зенит входит в сезон, есть проблемные зоны. В это окно только две покупки: Сутормин и Сантос. Оба ещё в процессе адаптации. Ещё не факт что войдут в команду.
Для победы в чемпе и этого состава хватит, для лиги и на будущее нужно усиление. Часть игроков не молоды. Переформатирование этой команды не избежно.
И нужно не заигравших, не нужных игроков как то пристраивать.
Кранневитор, Мевля, Мак, Заболотный, этих стопроцентно. А есть ещё Ригони, Набоа, Джоржевич, Шатов.
Короче работы много, и чемпионство не в кармане. Но сдержанный оптимизм присутствует.
Если привычного залива мазута в судейскую не будет.
Если привычного залива мазута в судейскую не будет.