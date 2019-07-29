Сабитов: «„Зениту“ было тяжело играть с аутсайдером»

Бывший главный тренер юношеской сборной России поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ «Оренбург» - «Зенит» (0:2).

Несмотря на явное преимущество «Зенита» по составу и уровню футболистов, «Оренбург» не выглядел мальчиком для битья. Хозяева здорово проводили свои атаки, возникали моменты у Терехова и Деспотовича. То есть «Оренбург» отвечал «Зениту» очень агрессивно и точечно. При этом быстрый гол Азмуна всё же предопределил многое. Ну а пенальти, реализованный Дзюбой, поставил уже, по большому счёту, жирную точку.

Отмечу, что игрокам «Зенита» пришлось прикладывать дополнительные усилия – играть приходилось на искусственном газоне, что непривычно для питерцев, и при жаркой погоде. В жару синтетика отнимает куда больше сил, чем натуральная трава. Ещё добавлю, что питерцам было тяжело играть именно с аутсайдером. Когда топ-команда встречается с клубом из нижней части таблицы, ей трудно заставлять себя весь матч проводить на высоком уровне. Лидерам объективно редко получается включать форсаж и действовать против аутсайдеров на максимуме все 90 минут.

Лунёв действовал надёжно. В некоторых случаях в обороне спасал Ракицкий. Как всегда, был на высоте Барриос. С интересом ожидалось противостояние Сутормина и его бывшей команды. Можно сказать, что Сутормину игра удалась, он выглядел в этом матче неплохо. Азмун забил гол и имел ещё моменты, но в очередной раз загубил выход один на один. Не ушёл с поля без гола Дзюба. Из тех, кто появился на замену, мне понравился, прежде всего, Ерохин.

У «Оренбурга» здорово вошёл в игру со скамейки Галаджан. Он стал самым активным футболистом в составе хозяев, создавал остроту у ворот «Зенита». Ещё запомнился Терехов со своими опасными подключениями по флангу. Плюс надо отдать должное Савелию Козлову, который противостоял Дзюбе. Он старался не дать Артёму разыграться - и, в общем-то, ему это удалось. После столкновения с Ерохиным Козлов получил рассечение, было много крови - но он всё равно продолжил игру. Молодой защитник не стал просить замену, а мужественно остался на поле для дальнейшей игры, это говорит о его хороших морально-волевых качествах.