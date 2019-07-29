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Сабитов: «„Зениту“ было тяжело играть с аутсайдером»

сегодня, 09:14
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ «Оренбург» - «Зенит» (0:2).

Несмотря на явное преимущество «Зенита» по составу и уровню футболистов, «Оренбург» не выглядел мальчиком для битья. Хозяева здорово проводили свои атаки, возникали моменты у Терехова и Деспотовича. То есть «Оренбург» отвечал «Зениту» очень агрессивно и точечно. При этом быстрый гол Азмуна всё же предопределил многое. Ну а пенальти, реализованный Дзюбой, поставил уже, по большому счёту, жирную точку. 

Отмечу, что игрокам «Зенита» пришлось прикладывать дополнительные усилия – играть приходилось на искусственном газоне, что непривычно для питерцев, и при жаркой погоде. В жару синтетика отнимает куда больше сил, чем натуральная трава. Ещё добавлю, что питерцам было тяжело играть именно с аутсайдером. Когда топ-команда встречается с клубом из нижней части таблицы, ей трудно заставлять себя весь матч проводить на высоком уровне. Лидерам объективно редко получается включать форсаж и действовать против аутсайдеров на максимуме все 90 минут.

Лунёв действовал надёжно. В некоторых случаях в обороне спасал Ракицкий. Как всегда, был на высоте Барриос. С интересом ожидалось противостояние Сутормина и его бывшей команды. Можно сказать, что Сутормину игра удалась, он выглядел в этом матче неплохо. Азмун забил гол и имел ещё моменты, но в очередной раз загубил выход один на один. Не ушёл с поля без гола Дзюба. Из тех, кто появился на замену, мне понравился, прежде всего, Ерохин.

У «Оренбурга» здорово вошёл в игру со скамейки Галаджан. Он стал самым активным футболистом в составе хозяев, создавал остроту у ворот «Зенита». Ещё запомнился Терехов со своими опасными подключениями по флангу. Плюс надо отдать должное Савелию Козлову, который противостоял Дзюбе. Он старался не дать Артёму разыграться - и, в общем-то, ему это удалось. После столкновения с Ерохиным Козлов получил рассечение, было много крови - но он всё равно продолжил игру. Молодой защитник не стал просить замену, а мужественно остался на поле для дальнейшей игры, это говорит о его хороших морально-волевых качествах.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил cska plus
   322 / 805
сегодня в 15:16
Ни в одной из трёх игр Зенит не блистал.
Согласен. Не блистал.
Кстати смотрел ЦСКА - Оренбург в живую, проездом из отпуска, был в Москве.
Так ЦСКА тоже не парадом провёл матч. Но и мы и вы победили. С чем я нас всех и поздравляю.
cska plus
cska plus
   14 / 805
сегодня в 14:19
Ни в одной из трёх игр Зенит не блистал.
ekliziast
ekliziast ответил Риелтор с берегов Невы
   220 / 805
сегодня в 14:11
3 победы лучший ответ всем ненавидящим Зенит. Припекает так что несут здесь чушь, позоря и унижая в первую очередь себя. А Зенит входит в сезон, есть проблемные зоны. В это окно только две покупки: Сутормин и Сантос. Оба ещё в процессе адаптации. Ещё не факт что войдут в команду. Для победы в чемпе и этого состава хватит, для лиги и на будущее нужно усиление. Часть игроков не молоды. Переформатирование этой команды не избежно. И нужно не заигравших, не нужных игроков как то пристраивать. Кранневитор, Мевля, Мак, Заболотный, этих стопроцентно. А есть ещё Ригони, Набоа, Джоржевич, Шатов. Короче работы много, и чемпионство не в кармане. Но сдержанный оптимизм присутствует.
Ненавидящих Зенит не много, много чести для Зенита, что бы его ненавидели.Зенит презирают, как присосавшихся к кормушке трутней, как пиявок на теле государства, как мокриц , и презирают его 99% болельщиков и населения страны.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   322 / 805
сегодня в 12:23
3 победы лучший ответ всем ненавидящим Зенит. Припекает так что несут здесь чушь, позоря и унижая в первую очередь себя.
А Зенит входит в сезон, есть проблемные зоны. В это окно только две покупки: Сутормин и Сантос. Оба ещё в процессе адаптации. Ещё не факт что войдут в команду.
Для победы в чемпе и этого состава хватит, для лиги и на будущее нужно усиление. Часть игроков не молоды. Переформатирование этой команды не избежно.
И нужно не заигравших, не нужных игроков как то пристраивать.
Кранневитор, Мевля, Мак, Заболотный, этих стопроцентно. А есть ещё Ригони, Набоа, Джоржевич, Шатов.
Короче работы много, и чемпионство не в кармане. Но сдержанный оптимизм присутствует.
112910415
112910415
   58 / 805
сегодня в 12:16
да, Зенит готов дать бой дружине Клоппа, а тут мелочь под ногами путается
КЭТиК
КЭТиК
   144 / 805
сегодня в 12:06
Старт достался Зениту наилегчайший.
shlomo
shlomo
   211 / 805
сегодня в 12:03
Зенит должен был выиграть у такого Оренбурга в пол ноги....
wingback
wingback
   179 / 805
сегодня в 11:37
Поэтому в днуля чуть трёшка не влетела. Потому что аутсайдер бил. В ЛЧ вынет полную авоську.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 805
сегодня в 11:12
Такой Оренбург спартак вынесет покруче Тамбова.
Если привычного залива мазута в судейскую не будет.
Footbolista
Footbolista
   9 / 805
сегодня в 10:18
Даже с купленными газпромом аутсайдерами зениту тяжело...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   382 / 805
сегодня в 10:14
Дык Зеня еще ж не играл со Спартаком
морозз
морозз ответил Palex
   13 / 805
сегодня в 10:12
После Тамбова, твой стеб, выглядит жалко.
Я рад за тебя!
Союзник противников
Союзник противников
   82 / 805
сегодня в 10:11
Зато теперь мы знаем,что такое "прижатая рука".Это-культя инвалида. Всё остальное в матче с "Зенитом"-пенальти.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 805
сегодня в 10:08
Не особо и напрягались. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 805
сегодня в 09:59
Главное выиграли и очков не потеряли
Palex
Palex ответил морозз
   135 / 805
сегодня в 09:29
После Тамбова, твой стеб, выглядит жалко.
Казанский
Казанский
   60 / 805
сегодня в 09:23
Согласен.Зениту Вильяреал вынь да положь в соперники.На меньшее они не согласны))
морозз
морозз
   13 / 805
сегодня в 09:21
Ну очень тяжело, сильный соперник, топ команда...потратили много сил, тренировка была продолжительной!
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