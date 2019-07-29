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Рауш: «Хотим взять реванш у „Спартака“ за прошлый сезон»

сегодня, 08:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо03.08.2019 в 19:00 Не начался

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему начало чемпионата России для команды выдалось таким непростым.

В первой игре чемпионата против «Арсенала» мы буквально «проспали» второй тайм. С «Рубином», наоборот, не очень получилась первая половина встречи. А в победном матче с «Уралом» вновь не особо удался второй тайм. Но в целом мы смотрелись лучше, чем в двух предыдущих играх. Нам чего-то чуть-чуть не хватает, думаю, всё идет от головы. Надо играть 90 минут каждого матча так же, как мы делали это в первом тайме против «Урала», тогда всё будет хорошо.

Значит ли это, что главные проблемы в психологии? Да, безусловно, думаю, так и есть. Потому что парни всё время носятся как бешеные. С физикой точно нет никаких проблем. Мы хорошо поработали на сборах перед сезоном.

Также Рауш поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Спартака».

Дерби со «Спартаком»?  Думаю, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и на старте сезона это особенно заметно. В первую очередь нужно смотреть на самих себя. Держать максимальную концентрацию, чтобы показывать хорошую игру на протяжении всего матча. Если сможем этого добиться, то у нас получится игра против любой команды.

В Германии, естественно, тоже есть значимые дерби. Когда я играл в «Ганновере», это были встречи с «Брауншвейгом». А у «Кельна» было принципиальное противостояние с «Боруссией» из Менхенгладбаха, так называемое рейнское дерби. В России противостояние «Динамо» и «Спартака» — самая важная игра. Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды (0:1, 1:2).

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   186 / 805
сегодня в 13:07
Бери,дорогой,бери.)
MAUS
MAUS
   94 / 805
сегодня в 12:59
    Заполярный
    Заполярный
       118 / 805
    сегодня в 12:14
    ЧТО ВЫ КАК ДЮБА ЯЗЫКОМ МЕЛИТЕ. БУДЕТ ИГРА ПОСМОТРИМ.
    cska plus
    cska plus
       14 / 805
    сегодня в 12:00
    Этот спартак опускают все кому не лень.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       245 / 805
    сегодня в 11:38
    Не удивлюсь если так оно и произойдёт
    oFANATo
    oFANATo
       84 / 805
    сегодня в 11:22
    Пожелаем победы Динамо.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
       262 / 805
    сегодня в 10:33
    ...если Спартак с этим составом сыграет в "дворовый" футбол (без тренерских установок) порвёт любого....
    ....физрук-пиНжак должен уйти - немедленно !
    Союзник противников
    Союзник противников
       82 / 805
    сегодня в 10:14
    Все хотят.Но будет наоборот,я думаю. "Динамо" показывает себя странно неустойчивой и неудачливой командой,а "Спартаку" второе поражение в начале турнира равносильно второму "Ливерпулю". Остальное будет видно "здесь и сейчас".
    sir_Alex
    sir_Alex
       17 / 805
    сегодня в 10:09
    Не получится.
    mihaluch
    mihaluch
       59 / 805
    сегодня в 10:07
    Обе команды сейчас не в тонусе, скорей всего будет ничья.
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 805
    сегодня в 10:06
    Делайте вещи динамики!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       12 / 805
    сегодня в 09:58
    У Динамо на сегодня состав сильней....
    Поэтому будет ничья....В Москве "Егоровский Судейский Корпус" не даст Спартаку проиграть...А выиграть он сам - не сможет...
    У Спартака один Жиго и играет....И в защите и в нападении за всех...
    Понсе Адриано Мелкадзе...Это уже не "лучшее нападение Лиги"...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       18 / 805
    сегодня в 09:35
    Получите полную авоську от Понсе
    112910415
    112910415
       58 / 805
    сегодня в 09:35
    ну уж нет, товарищ Рауш !
    функционируя хаотично и нестабильно, Спартак непременно выиграет у Динамо ... а дальше -кто знает
    VIPded
    VIPded
       56 / 805
    сегодня в 09:30
    Удачи Динамо в 4м туре !!!
    удав
    удав
       367 / 805
    сегодня в 09:25
    динамо победит,Кононов в отставку. хотя нет,сначала федун подождет пока Кононов сольет Лигу Европы,а потом его уберет,чтоб все неудачи сезона списать на Кононова=)
    Ладожский
    Ладожский
       23 / 805
    сегодня в 09:16
    Если уж Тамбов их имеет как хочет, то вам и подавно выигрывать нужно.
    Comdiv
    Comdiv
       25 / 805
    сегодня в 09:14
    Давно пора.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       295 / 805
    сегодня в 09:08
    Кононов аут
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       57 / 805
    сегодня в 09:07
    У Спартака теперь только ленивый не выигрывает.
    STVA 1
    STVA 1
       53 / 805
    сегодня в 09:06
    У Спартака игры нет . Победа более чем возможна
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 805
    сегодня в 09:05
    Динамо явный фаворит. гыгыгы
    Footbolista
    Footbolista
       9 / 805
    сегодня в 09:04
      ДСА
      ДСА
         156 / 805
      сегодня в 08:59
      Матч ожидается интересный.
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 805
      сегодня в 08:55
      Болтуны! Шуня тут намедни речь толкал с ленинского броневика, теперь Рауш языком чешет! Ноги из 63 растут, а психология виновата!
      Аксинья
      Аксинья
         39 / 805
      сегодня в 08:47
      У нынешнего Спартака реванш не возьмет только ленивый...
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