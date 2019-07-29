Рауш: «Хотим взять реванш у „Спартака“ за прошлый сезон»

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему начало чемпионата России для команды выдалось таким непростым.
В первой игре чемпионата против «Арсенала» мы буквально «проспали» второй тайм. С «Рубином», наоборот, не очень получилась первая половина встречи. А в победном матче с «Уралом» вновь не особо удался второй тайм. Но в целом мы смотрелись лучше, чем в двух предыдущих играх. Нам чего-то чуть-чуть не хватает, думаю, всё идет от головы. Надо играть 90 минут каждого матча так же, как мы делали это в первом тайме против «Урала», тогда всё будет хорошо.
Значит ли это, что главные проблемы в психологии? Да, безусловно, думаю, так и есть. Потому что парни всё время носятся как бешеные. С физикой точно нет никаких проблем. Мы хорошо поработали на сборах перед сезоном.
Также Рауш поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Спартака».
Дерби со «Спартаком»? Думаю, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и на старте сезона это особенно заметно. В первую очередь нужно смотреть на самих себя. Держать максимальную концентрацию, чтобы показывать хорошую игру на протяжении всего матча. Если сможем этого добиться, то у нас получится игра против любой команды.
В Германии, естественно, тоже есть значимые дерби. Когда я играл в «Ганновере», это были встречи с «Брауншвейгом». А у «Кельна» было принципиальное противостояние с «Боруссией» из Менхенгладбаха, так называемое рейнское дерби. В России противостояние «Динамо» и «Спартака» — самая важная игра. Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды (0:1, 1:2).
....физрук-пиНжак должен уйти - немедленно !
....физрук-пиНжак должен уйти - немедленно !
Поэтому будет ничья....В Москве "Егоровский Судейский Корпус" не даст Спартаку проиграть...А выиграть он сам - не сможет...
У Спартака один Жиго и играет....И в защите и в нападении за всех...
Понсе Адриано Мелкадзе...Это уже не "лучшее нападение Лиги"...
Поэтому будет ничья....В Москве "Егоровский Судейский Корпус" не даст Спартаку проиграть...А выиграть он сам - не сможет...
У Спартака один Жиго и играет....И в защите и в нападении за всех...
Понсе Адриано Мелкадзе...Это уже не "лучшее нападение Лиги"...
функционируя хаотично и нестабильно, Спартак непременно выиграет у Динамо ... а дальше -кто знает
функционируя хаотично и нестабильно, Спартак непременно выиграет у Динамо ... а дальше -кто знает