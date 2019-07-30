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Червиченко: «Кононову не помогут даже трансферы»

сегодня, 01:13
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о текущей ситуации в московском клубе после поражения от «Тамбова» в матче 3-го тура РПЛ (0:2).

Думаю, в «Спартаке» уже никто не понимает, что происходит и что с этим делать. Команда как будто находится в апатии. Главный тренер Кононов объективно не справляется и уже, наверное, не сможет исправить ситуацию. Ему не помогут даже трансферы.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   126 / 807
сегодня в 05:50
Этот хорошего сказать ничего и не мог.
Ладожский
Ладожский
   23 / 807
сегодня в 05:40
Спартак излечит только педив с шалимовым.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 807
сегодня в 05:17
Трансферы ему как раз и "помогают".......
Зе Луиша и Ханни уже "трансфернули"........Фернандо следующий......
Гавроша
Гавроша
   97 / 807
сегодня в 03:23
Дайте человеку спокойно поработать.
mihaluch
mihaluch
   59 / 807
сегодня в 01:45
Глупые трансферы конечно не помогут.
Footbolista
Footbolista
   6 / 807
сегодня в 01:36
Трансферы покажут ху из мистер Кононов...
Дима Головашич
Дима Головашич
   184 / 807
сегодня в 01:29
На сей раз он прав.
311
311 ответил Lucho Gonzalez
   38 / 807
сегодня в 01:26
cпартaky поможет только их расформирование
Для начала надо пройти обряд очищения пердивом)
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 807
сегодня в 01:17
Перед диагнозом Червиченко медики бессильны .
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   145 / 807
сегодня в 01:16
cпартaky поможет только их расформирование
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