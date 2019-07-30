Червиченко: «Кононову не помогут даже трансферы»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о текущей ситуации в московском клубе после поражения от «Тамбова» в матче 3-го тура РПЛ (0:2).

Думаю, в «Спартаке» уже никто не понимает, что происходит и что с этим делать. Команда как будто находится в апатии. Главный тренер Кононов объективно не справляется и уже, наверное, не сможет исправить ситуацию. Ему не помогут даже трансферы.