Габулов: «Я бы дал Кононову время, чтобы он поставил качественную игру»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в эфире программы «Футбол России» выразил мнение, что руководству «Спартака» пока не следует увольнять главного тренера команды Олега Кононова.
Буквально сегодня думал, как я бы поступил в той ситуации, в которой сейчас оказалось руководство «Спартака» в ситуации с Кононовым и так далее. Я бы выдержал максимальное спокойствие, проанализировал бы ситуацию. Если смотреть со стороны, то видно, что команда не укомплектована до конца, идёт процесс перестройки. Руководство «Спартака» поступает правильно, нельзя в такой ситуации совершать резкие поступки, которые могут привести к плохим итогам. Качественная игра приходит со временем. Нужно дать время тренерскому штабу, чтобы её поставить.
Напомним, болельщики «Спартака» во время матча с «Тамбовом» (0:2) в 3-м туре РПЛ призвали Кононова подать в отставку.
Теперь вопрос лишь в том, насколько долго до руководства Спартака будет доходить то, что уже самым последним болелам ясно, как белый день. Обычно Федун соображает медленно и с грубыми логическими ошибками.
Теперь вопрос лишь в том, насколько долго до руководства Спартака будет доходить то, что уже самым последним болелам ясно, как белый день. Обычно Федун соображает медленно и с грубыми логическими ошибками.