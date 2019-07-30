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Габулов: «Я бы дал Кононову время, чтобы он поставил качественную игру»

сегодня, 01:35

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в эфире программы «Футбол России» выразил мнение, что руководству «Спартака» пока не следует увольнять главного тренера команды Олега Кононова.

Буквально сегодня думал, как я бы поступил в той ситуации, в которой сейчас оказалось руководство «Спартака» в ситуации с Кононовым и так далее. Я бы выдержал максимальное спокойствие, проанализировал бы ситуацию. Если смотреть со стороны, то видно, что команда не укомплектована до конца, идёт процесс перестройки. Руководство «Спартака» поступает правильно, нельзя в такой ситуации совершать резкие поступки, которые могут привести к плохим итогам. Качественная игра приходит со временем. Нужно дать время тренерскому штабу, чтобы её поставить.

Напомним, болельщики «Спартака» во время матча с «Тамбовом» (0:2) в 3-м туре РПЛ призвали Кононова подать в отставку.

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Все комментарии
beefs
beefs
   78 / 807
сегодня в 07:13
А сколько же ему времени нужно?
DVOK68
DVOK68
сегодня в 06:31
Да,время ему совсем мало дали...всего полтора сезона.
Comdiv
Comdiv
   25 / 807
сегодня в 05:37
В спартаке невозможно поставить качественную игру, слабая команда и грызут друг друга.
Je suis КСИР
Je suis КСИР
   723 / 807
сегодня в 04:24
Кононов просил 4 месяца. Никто его за язык не тянул, очень хотелось понравиться.
Теперь вопрос лишь в том, насколько долго до руководства Спартака будет доходить то, что уже самым последним болелам ясно, как белый день. Обычно Федун соображает медленно и с грубыми логическими ошибками.
ДСА
ДСА
   167 / 807
сегодня в 03:29
Подождем когда выведет команду в ФНЛ?
Footbolista
Footbolista
   6 / 807
сегодня в 01:37
К сожалению времени уже нет...
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