Габулов: «Я бы дал Кононову время, чтобы он поставил качественную игру»

Бывший вратарь сборной России в эфире программы «Футбол России» выразил мнение, что руководству «Спартака» пока не следует увольнять главного тренера команды .

Буквально сегодня думал, как я бы поступил в той ситуации, в которой сейчас оказалось руководство «Спартака» в ситуации с Кононовым и так далее. Я бы выдержал максимальное спокойствие, проанализировал бы ситуацию. Если смотреть со стороны, то видно, что команда не укомплектована до конца, идёт процесс перестройки. Руководство «Спартака» поступает правильно, нельзя в такой ситуации совершать резкие поступки, которые могут привести к плохим итогам. Качественная игра приходит со временем. Нужно дать время тренерскому штабу, чтобы её поставить.